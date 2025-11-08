Današnja cena kriptovalute Delabs Games v živo je 0.005674 USD. Tržna kapitalizacija DELABS je 4,257,202.2 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DELABS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Delabs Games v živo je 0.005674 USD. Tržna kapitalizacija DELABS je 4,257,202.2 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DELABS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Delabs Games (DELABS) v živo je $ 0.005674, s spremembo 2.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DELABS v USD je $ 0.005674 na DELABS.
Kriptovaluta Delabs Games je trenutno na #1474. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.26M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 750.30M DELABS. V zadnjih 24 urah se je DELABS trgovalo med $ 0.005248 (najnižje) in $ 0.005674 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02049703623689548, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005258491735841942.
V kratkoročni uspešnosti se je DELABS premaknil +0.56% v zadnji uri in -10.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.75K.
Tržne informacije Delabs Games (DELABS)
No.1474
$ 4.26M
$ 4.26M$ 4.26M
$ 56.75K
$ 56.75K$ 56.75K
$ 17.02M
$ 17.02M$ 17.02M
750.30M
750.30M 750.30M
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
25.01%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Delabs Games je $ 4.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.75K. Obstoječa ponudba DELABS je 750.30M, skupna ponudba pa znaša 3000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.02M.
Zgodovina cene Delabs Games, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005248
$ 0.005248$ 0.005248
24H Nizka
$ 0.005674
$ 0.005674$ 0.005674
24H Visoka
$ 0.005248
$ 0.005248$ 0.005248
$ 0.005674
$ 0.005674$ 0.005674
$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548
$ 0.005258491735841942
$ 0.005258491735841942$ 0.005258491735841942
+0.56%
+2.25%
-10.37%
-10.37%
Zgodovina cen Delabs Games (DELABS) v USD
Sledite spremembam cen Delabs Games za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00012486
+2.25%
30 dni
$ -0.003374
-37.30%
60 dni
$ -0.003112
-35.42%
90 dni
$ -0.007236
-56.05%
Današnja sprememba cene Delabs Games
Danes je DELABS zabeležil spremembo $ +0.00012486 (+2.25%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Delabs Games
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.003374 (-37.30%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Delabs Games
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DELABS spremenil za $ -0.003112 (-35.42%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Delabs Games
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.007236 (-56.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Delabs Games (DELABS) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Delabs Games
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Delabs Games, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Delabs Games?
Several key factors influence DELABS token prices:
Gaming Performance: Success of Delabs Games' titles and user adoption directly impacts token demand and utility.
Token Utility: Usage within Delabs ecosystem for in-game purchases, staking, and governance drives demand.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with gaming platforms or blockchain projects can boost prices.
Development Milestones: Game launches, updates, and platform improvements influence investor confidence.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support price stability.
Competition: Performance relative to other gaming tokens affects market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Delabs Games?
People want to know DELABS price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a gaming token, DELABS attracts investors interested in the play-to-earn and GameFi sectors. Current price helps determine entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto Delabs Games
Napoved cene Delabs Games (DELABS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DELABS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Delabs Games (DELABS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Delabs Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Delabs Games v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DELABS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Delabs Games.
O Delabs Games
DELABS is a digital asset that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset employs advanced cryptographic techniques to ensure that transactions remain confidential and untraceable. DELABS also uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines aspects of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models. This hybrid approach is intended to provide a balance between security and energy efficiency. Typical uses of DELABS include secure online purchases and value transfers, with its broader ecosystem encompassing various applications in the realms of digital commerce and data privacy.
DELABS is a digital asset that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset employs advanced cryptographic techniques to ensure that transactions remain confidential and untraceable. DELABS also uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines aspects of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models. This hybrid approach is intended to provide a balance between security and energy efficiency. Typical uses of DELABS include secure online purchases and value transfers, with its broader ecosystem encompassing various applications in the realms of digital commerce and data privacy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Delabs Games
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Delabs Games? Nakup DELABS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Delabs Games. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Delabs Games (DELABS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 750.30M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Delabs Games bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Delabs Games
Z lastništvom kriptovalute Delabs Games se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Delabs Games (DELABS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Delabs Games
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Delabs Games?
Če bi kriptovaluta Delabs Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Delabs Games.
Koliko je kriptovaluta Delabs Games vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Delabs Games je $ 0.005674. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Delabs Games še vedno dobra naložba?
Delabs Games ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DELABS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Delabs Games?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Delabs Games v vrednosti $ 56.75K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Delabs Games?
Cena kriptovalute DELABS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Delabs Games v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DELABS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Delabs Games?
Na ceno DELABS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,279.27
+1.46%
ETH
3,449.33
+4.60%
SOL
161.17
+3.70%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1026
+0.90%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DELABS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DELABS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Delabs Games gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Delabs Games letos rasla?
Cena kriptovalute Delabs Games bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Delabs Games (DELABS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:00 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Delabs Games (DELABS)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.