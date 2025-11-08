Današnja cena Delabs Games

Današnja cena kriptovalute Delabs Games (DELABS) v živo je $ 0.005674, s spremembo 2.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DELABS v USD je $ 0.005674 na DELABS.

Kriptovaluta Delabs Games je trenutno na #1474. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.26M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 750.30M DELABS. V zadnjih 24 urah se je DELABS trgovalo med $ 0.005248 (najnižje) in $ 0.005674 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02049703623689548, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005258491735841942.

V kratkoročni uspešnosti se je DELABS premaknil +0.56% v zadnji uri in -10.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.75K.

Tržne informacije Delabs Games (DELABS)

Uvrstitev No.1474 Tržna kapitalizacija $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Volumen (24H) $ 56.75K$ 56.75K $ 56.75K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.02M$ 17.02M $ 17.02M Zaloga v obtoku 750.30M 750.30M 750.30M Največja ponudba 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Skupna ponudba 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Hitrost kroženja 25.01% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Delabs Games je $ 4.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.75K. Obstoječa ponudba DELABS je 750.30M, skupna ponudba pa znaša 3000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.02M.