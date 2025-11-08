BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Delabs Games v živo je 0.005674 USD. Tržna kapitalizacija DELABS je 4,257,202.2 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DELABS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Delabs Games v živo je 0.005674 USD. Tržna kapitalizacija DELABS je 4,257,202.2 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DELABS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DELABS

Informacije o ceni DELABS

Kaj je DELABS

Bela knjiga DELABS

Uradna spletna stran DELABS

Tokenomika DELABS

Napoved cen DELABS

Zgodovina DELABS

DELABS Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute DELABS v fiat

Spot DELABS

Terminske pogodbe DELABS USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Delabs Games Logotip

Cena Delabs Games(DELABS)

Cena 1 DELABS v USD v živo:

$0.005674
$0.005674$0.005674
+2.25%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:00 (UTC+8)

Današnja cena Delabs Games

Današnja cena kriptovalute Delabs Games (DELABS) v živo je $ 0.005674, s spremembo 2.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DELABS v USD je $ 0.005674 na DELABS.

Kriptovaluta Delabs Games je trenutno na #1474. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.26M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 750.30M DELABS. V zadnjih 24 urah se je DELABS trgovalo med $ 0.005248 (najnižje) in $ 0.005674 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02049703623689548, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005258491735841942.

V kratkoročni uspešnosti se je DELABS premaknil +0.56% v zadnji uri in -10.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.75K.

Tržne informacije Delabs Games (DELABS)

No.1474

$ 4.26M
$ 4.26M$ 4.26M

$ 56.75K
$ 56.75K$ 56.75K

$ 17.02M
$ 17.02M$ 17.02M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Delabs Games je $ 4.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.75K. Obstoječa ponudba DELABS je 750.30M, skupna ponudba pa znaša 3000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.02M.

Zgodovina cene Delabs Games, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005248
$ 0.005248$ 0.005248
24H Nizka
$ 0.005674
$ 0.005674$ 0.005674
24H Visoka

$ 0.005248
$ 0.005248$ 0.005248

$ 0.005674
$ 0.005674$ 0.005674

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.005258491735841942
$ 0.005258491735841942$ 0.005258491735841942

+0.56%

+2.25%

-10.37%

-10.37%

Zgodovina cen Delabs Games (DELABS) v USD

Sledite spremembam cen Delabs Games za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00012486+2.25%
30 dni$ -0.003374-37.30%
60 dni$ -0.003112-35.42%
90 dni$ -0.007236-56.05%
Današnja sprememba cene Delabs Games

Danes je DELABS zabeležil spremembo $ +0.00012486 (+2.25%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Delabs Games

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.003374 (-37.30%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Delabs Games

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DELABS spremenil za $ -0.003112 (-35.42%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Delabs Games

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.007236 (-56.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Delabs Games (DELABS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Delabs Games.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Delabs Games

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Delabs Games, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Delabs Games?

Several key factors influence DELABS token prices:

Gaming Performance: Success of Delabs Games' titles and user adoption directly impacts token demand and utility.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency and gaming token market trends affect DELABS pricing.

Token Utility: Usage within Delabs ecosystem for in-game purchases, staking, and governance drives demand.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with gaming platforms or blockchain projects can boost prices.

Development Milestones: Game launches, updates, and platform improvements influence investor confidence.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support price stability.

Competition: Performance relative to other gaming tokens affects market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Delabs Games?

People want to know DELABS price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a gaming token, DELABS attracts investors interested in the play-to-earn and GameFi sectors. Current price helps determine entry/exit points.

Napoved cene za kriptovaluto Delabs Games

Napoved cene Delabs Games (DELABS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DELABS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Delabs Games (DELABS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Delabs Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Delabs Games v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DELABS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Delabs Games.

O Delabs Games

DELABS is a digital asset that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset employs advanced cryptographic techniques to ensure that transactions remain confidential and untraceable. DELABS also uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines aspects of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models. This hybrid approach is intended to provide a balance between security and energy efficiency. Typical uses of DELABS include secure online purchases and value transfers, with its broader ecosystem encompassing various applications in the realms of digital commerce and data privacy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Delabs Games

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Delabs Games? Nakup DELABS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Delabs Games. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Delabs Games (DELABS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 750.30M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Delabs Games bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Delabs Games (DELABS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Delabs Games

Z lastništvom kriptovalute Delabs Games se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Delabs Games (DELABS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Delabs Games razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Delabs Games spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Delabs Games

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Delabs Games?
Če bi kriptovaluta Delabs Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Delabs Games.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:00 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Delabs Games (DELABS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Delabs Games

DELABS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na DELABS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami DELABS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Delabs Games (DELABS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Delabs Games v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
DELABS/USDT
$0.005674
$0.005674$0.005674
+2.28%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.6002
$2.6002$2.6002

+5,100.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004403
$0.00004403$0.00004403

+780.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23615
$0.23615$0.23615

+115.99%

0G

0G

0G

$1.563
$1.563$1.563

+49.71%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz DELABS v USD

Znesek

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.005674 USD