Današnja cena kriptovalute DEGENFI v živo je 0.00000000001256 USD. Tržna kapitalizacija DEGENFI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DEGENFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena DEGENFI(DEGENFI)

Cena 1 DEGENFI v USD v živo:

$0.00000000001256
$0.00000000001256
-21.40%1D
USD
DEGENFI (DEGENFI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:21 (UTC+8)

Današnja cena DEGENFI

Današnja cena kriptovalute DEGENFI (DEGENFI) v živo je $ 0.00000000001256, s spremembo 21.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEGENFI v USD je $ 0.00000000001256 na DEGENFI.

Kriptovaluta DEGENFI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DEGENFI. V zadnjih 24 urah se je DEGENFI trgovalo med $ 0.0000000000096 (najnižje) in $ 0.00000000005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DEGENFI premaknil +9.98% v zadnji uri in -99.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 346.45K.

Tržne informacije DEGENFI (DEGENFI)

$ 346.45K
$ 0.00
--
--
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija DEGENFI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 346.45K. Obstoječa ponudba DEGENFI je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene DEGENFI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000000000096
24H Nizka
$ 0.00000000005
24H Visoka

$ 0.0000000000096
$ 0.00000000005
--
--
+9.98%

-21.40%

-99.36%

-99.36%

Zgodovina cen DEGENFI (DEGENFI) v USD

Sledite spremembam cen DEGENFI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000000000034196-21.40%
30 dni$ -0.00000003998744-99.97%
60 dni$ -0.00000003998744-99.97%
90 dni$ -0.00000003998744-99.97%
Današnja sprememba cene DEGENFI

Danes je DEGENFI zabeležil spremembo $ -0.0000000000034196 (-21.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DEGENFI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000003998744 (-99.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DEGENFI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DEGENFI spremenil za $ -0.00000003998744 (-99.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DEGENFI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00000003998744 (-99.97%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DEGENFI (DEGENFI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DEGENFI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DEGENFI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DEGENFI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DEGENFI?

Napoved cene za kriptovaluto DEGENFI

Napoved cene DEGENFI (DEGENFI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DEGENFI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DEGENFI (DEGENFI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DEGENFI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DEGENFI

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DEGENFI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DEGENFI?
Če bi kriptovaluta DEGENFI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DEGENFI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:21 (UTC+8)

