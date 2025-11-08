Današnja cena DEGENFI

Današnja cena kriptovalute DEGENFI (DEGENFI) v živo je $ 0.00000000001256, s spremembo 21.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEGENFI v USD je $ 0.00000000001256 na DEGENFI.

Kriptovaluta DEGENFI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DEGENFI. V zadnjih 24 urah se je DEGENFI trgovalo med $ 0.0000000000096 (najnižje) in $ 0.00000000005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DEGENFI premaknil +9.98% v zadnji uri in -99.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 346.45K.

Tržne informacije DEGENFI (DEGENFI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 346.45K$ 346.45K $ 346.45K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija DEGENFI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 346.45K. Obstoječa ponudba DEGENFI je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.