Današnja cena kriptovalute DEGENFI v živo je 0.00000000001256 USD. Tržna kapitalizacija DEGENFI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DEGENFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DEGENFI v živo je 0.00000000001256 USD. Tržna kapitalizacija DEGENFI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DEGENFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute DEGENFI (DEGENFI) v živo je $ 0.00000000001256, s spremembo 21.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEGENFI v USD je $ 0.00000000001256 na DEGENFI.
Kriptovaluta DEGENFI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DEGENFI. V zadnjih 24 urah se je DEGENFI trgovalo med $ 0.0000000000096 (najnižje) in $ 0.00000000005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DEGENFI premaknil +9.98% v zadnji uri in -99.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 346.45K.
Tržne informacije DEGENFI (DEGENFI)
--
----
$ 346.45K
$ 346.45K$ 346.45K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija DEGENFI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 346.45K. Obstoječa ponudba DEGENFI je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene DEGENFI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000000000096
$ 0.0000000000096$ 0.0000000000096
24H Nizka
$ 0.00000000005
$ 0.00000000005$ 0.00000000005
24H Visoka
$ 0.0000000000096
$ 0.0000000000096$ 0.0000000000096
$ 0.00000000005
$ 0.00000000005$ 0.00000000005
--
----
--
----
+9.98%
-21.40%
-99.36%
-99.36%
Zgodovina cen DEGENFI (DEGENFI) v USD
Sledite spremembam cen DEGENFI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000000000034196
-21.40%
30 dni
$ -0.00000003998744
-99.97%
60 dni
$ -0.00000003998744
-99.97%
90 dni
$ -0.00000003998744
-99.97%
Današnja sprememba cene DEGENFI
Danes je DEGENFI zabeležil spremembo $ -0.0000000000034196 (-21.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene DEGENFI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000003998744 (-99.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene DEGENFI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DEGENFI spremenil za $ -0.00000003998744 (-99.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene DEGENFI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00000003998744 (-99.97%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DEGENFI (DEGENFI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DEGENFI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DEGENFI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DEGENFI?
DEGENFI prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and speculation - High volatility driven by trader emotions and hype 2. Trading volume and liquidity - Lower liquidity creates price swings 3. Social media buzz and community activity - Memes and viral content impact demand 4. Whale movements - Large holders can significantly affect price through buying/selling 5. Overall crypto market trends - Bitcoin and major altcoin performance correlation 6. Utility and use cases - Real-world applications and partnerships 7. Tokenomics - Supply mechanisms, burns, and distribution 8. Regulatory news affecting DeFi sector 9. Exchange listings and accessibility 10. Technical developments and roadmap progress
These factors combine to create high price volatility typical of smaller DeFi tokens.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DEGENFI?
People want to know DEGENFI price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for entry/exit points, profit/loss calculations, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for quick decisions, while investors monitor performance.
Napoved cene za kriptovaluto DEGENFI
Napoved cene DEGENFI (DEGENFI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DEGENFI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DEGENFI (DEGENFI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena DEGENFI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DEGENFI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DEGENFI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DEGENFI.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DEGENFI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DEGENFI? Nakup DEGENFI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DEGENFI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DEGENFI (DEGENFI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DEGENFI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto DEGENFI
Z lastništvom kriptovalute DEGENFI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.
DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.
DEGENFI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje DEGENFI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DEGENFI?
Če bi kriptovaluta DEGENFI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DEGENFI.
Koliko je kriptovaluta DEGENFI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute DEGENFI je $ 0.00000000001256. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta DEGENFI še vedno dobra naložba?
DEGENFI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DEGENFI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto DEGENFI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto DEGENFI v vrednosti $ 346.45K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute DEGENFI?
Cena kriptovalute DEGENFI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute DEGENFI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DEGENFI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute DEGENFI?
Na ceno DEGENFI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,479.57
+1.66%
ETH
3,457.51
+4.85%
SOL
161.68
+4.03%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1209
+2.58%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DEGENFI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DEGENFI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute DEGENFI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute DEGENFI letos rasla?
Cena kriptovalute DEGENFI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute DEGENFI (DEGENFI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:21 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti DEGENFI (DEGENFI)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.