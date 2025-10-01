Tokenomika DeFinity Markets (DEFX)

Tokenomika DeFinity Markets (DEFX)

Odkrijte ključne vpoglede v DeFinity Markets (DEFX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen DeFinity Markets (DEFX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DeFinity Markets (DEFX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.075
$ 0.075$ 0.075
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001196147812766748
$ 0.001196147812766748$ 0.001196147812766748
Trenutna cena:
$ 0.02062
$ 0.02062$ 0.02062

Informacije o DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

Uradna spletna stran:
https://definity.network/
Bela knjiga:
https://definity.network/lightpaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa

Tokenomika DeFinity Markets (DEFX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DeFinity Markets (DEFX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DEFX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DEFX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DEFX, raziščite ceno žetona DEFX v živo!

