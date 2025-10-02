Tokenomika DEB (DEB)
Tokenomika in analiza cen DEB (DEB)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DEB (DEB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DEB (DEB)
AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas.
Tokenomika DEB (DEB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DEB (DEB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DEB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DEB.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DEB, raziščite ceno žetona DEB v živo!
