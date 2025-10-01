Tokenomika DeepBrain Chain (DBC)

Odkrijte ključne vpoglede v DeepBrain Chain (DBC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:50:06 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen DeepBrain Chain (DBC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DeepBrain Chain (DBC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.20M
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 5.43B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.90M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0085
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000353639298356
Trenutna cena:
$ 0.00059
Informacije o DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

Uradna spletna stran:
https://www.deepbrainchain.org/
Bela knjiga:
https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf
Raziskovalec blokov:
https://dbc.subscan.io/

Tokenomika DeepBrain Chain (DBC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DeepBrain Chain (DBC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DBC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DBC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DBC, raziščite ceno žetona DBC v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

