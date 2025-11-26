Več o DARKSTAR
Informacije o ceni DARKSTAR
Kaj je DARKSTAR
Bela knjiga DARKSTAR
Uradna spletna stran DARKSTAR
Tokenomika DARKSTAR
Napoved cen DARKSTAR
Zgodovina DARKSTAR
DARKSTAR Nakupovalni vodnik
Pretvornik valute DARKSTAR v fiat
Spot DARKSTAR
Terminske pogodbe DARKSTAR USDT-M
Predtrgovanje
Zaslužek
Airdrop+
Novice
Blog
Poučite se
Tokenomika DarkStar (DARKSTAR)
Tokenomika in analiza cen DarkStar (DARKSTAR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DarkStar (DARKSTAR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DarkStar (DARKSTAR)
DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.
Tokenomika DarkStar (DARKSTAR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DarkStar (DARKSTAR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DARKSTAR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DARKSTAR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DARKSTAR, raziščite ceno žetona DARKSTAR v živo!
Kako kupiti DARKSTAR
Želite v svoj portfelj dodati DarkStar (DARKSTAR)? MEXC podpira različne načine nakupa DARKSTAR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen DarkStar (DARKSTAR)
Analiza zgodovine cen DARKSTAR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene DARKSTAR
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DARKSTAR? Naša stran za napovedovanje cen DARKSTAR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite DarkStar (DARKSTAR)
Znesek
1 DARKSTAR = 0.10329 USD
Trgujte DarkStar (DARKSTAR)
VROČE
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Najboljši volumen
Kriptovalute z največjim volumnom trgovanja
Na novo dodano
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Najboljši dobitniki
24-h top dobičkonosne kriptovalute, na katere bi moral biti pozoren vsak trgovec