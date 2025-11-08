Današnja cena DarkStar

Današnja cena kriptovalute DarkStar (DARKSTAR) v živo je $ 0.12192, s spremembo 3.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DARKSTAR v USD je $ 0.12192 na DARKSTAR.

Kriptovaluta DarkStar je trenutno na #623. mestu s tržno kapitalizacijo $ 35.76M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 293.33M DARKSTAR. V zadnjih 24 urah se je DARKSTAR trgovalo med $ 0.11541 (najnižje) in $ 0.1243 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.161582695041003, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.055093699723331745.

V kratkoročni uspešnosti se je DARKSTAR premaknil +0.36% v zadnji uri in -17.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.46K.

Tržne informacije DarkStar (DARKSTAR)

Uvrstitev No.623 Tržna kapitalizacija $ 35.76M$ 35.76M $ 35.76M Volumen (24H) $ 62.46K$ 62.46K $ 62.46K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 121.92M$ 121.92M $ 121.92M Zaloga v obtoku 293.33M 293.33M 293.33M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 29.33% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija DarkStar je $ 35.76M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.46K. Obstoječa ponudba DARKSTAR je 293.33M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 121.92M.