Današnja cena kriptovalute DarkStar (DARKSTAR) v živo je $ 0.12192, s spremembo 3.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DARKSTAR v USD je $ 0.12192 na DARKSTAR.
Kriptovaluta DarkStar je trenutno na #623. mestu s tržno kapitalizacijo $ 35.76M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 293.33M DARKSTAR. V zadnjih 24 urah se je DARKSTAR trgovalo med $ 0.11541 (najnižje) in $ 0.1243 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.161582695041003, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.055093699723331745.
V kratkoročni uspešnosti se je DARKSTAR premaknil +0.36% v zadnji uri in -17.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.46K.
Tržne informacije DarkStar (DARKSTAR)
No.623
$ 35.76M
$ 62.46K
$ 121.92M
293.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.33%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija DarkStar je $ 35.76M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.46K. Obstoječa ponudba DARKSTAR je 293.33M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 121.92M.
Zgodovina cene DarkStar, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.11541
24H Nizka
$ 0.1243
24H Visoka
$ 0.11541
$ 0.1243
$ 0.161582695041003
$ 0.055093699723331745
+0.36%
+3.52%
-17.33%
-17.33%
Zgodovina cen DarkStar (DARKSTAR) v USD
Sledite spremembam cen DarkStar za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.004144
+3.52%
30 dni
$ -0.0094
-7.16%
60 dni
$ +0.00904
+8.00%
90 dni
$ +0.00071
+0.58%
Današnja sprememba cene DarkStar
Danes je DARKSTAR zabeležil spremembo $ +0.004144 (+3.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene DarkStar
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0094 (-7.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene DarkStar
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DARKSTAR spremenil za $ +0.00904 (+8.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene DarkStar
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00071 (+0.58%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DarkStar (DARKSTAR) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DarkStar
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DarkStar, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DarkStar?
Several key factors influence DarkStar (DARKSTAR) cryptocurrency prices:
Community Engagement: Active community support and social media presence boost visibility.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions and traditional market performance influence crypto investments.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DarkStar?
People want to know DarkStar (DARKSTAR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.
Napoved cene za kriptovaluto DarkStar
Napoved cene DarkStar (DARKSTAR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DARKSTAR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DarkStar (DARKSTAR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena DarkStar lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DarkStar v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DARKSTAR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DarkStar.
O DarkStar
DARKSTAR is a digital asset designed to facilitate secure and anonymous transactions across a decentralized network. It employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure privacy and security, distinguishing it from other cryptocurrencies. DARKSTAR's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with a focus on maintaining user privacy and transaction security. Its issuance model is based on a predetermined supply limit, which is a common characteristic among many digital assets. The asset's typical uses include private transactions, secure data transfer, and as a base currency within its own ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DarkStar
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DarkStar? Nakup DARKSTAR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DarkStar. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DarkStar (DARKSTAR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 293.33M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DarkStar bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto DarkStar
Z lastništvom kriptovalute DarkStar se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.
DarkStar Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje DarkStar razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DarkStar
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DarkStar?
Če bi kriptovaluta DarkStar rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DarkStar.
Koliko je kriptovaluta DarkStar vredna danes?
Današnja cena kriptovalute DarkStar je $ 0.12192. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta DarkStar še vedno dobra naložba?
DarkStar ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DARKSTAR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto DarkStar?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto DarkStar v vrednosti $ 62.46K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute DarkStar?
Cena kriptovalute DARKSTAR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute DarkStar v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DARKSTAR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute DarkStar?
Na ceno DARKSTAR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,305.09
+1.49%
ETH
3,449.48
+4.60%
SOL
161.12
+3.67%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1002
+0.68%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DARKSTAR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DARKSTAR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute DarkStar gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute DarkStar letos rasla?
Cena kriptovalute DarkStar bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute DarkStar (DARKSTAR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:26 (UTC+8)
