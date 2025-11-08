BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DarkStar v živo je 0.12192 USD. Tržna kapitalizacija DARKSTAR je 35,763,200.08128 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DARKSTAR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena DarkStar(DARKSTAR)

Cena 1 DARKSTAR v USD v živo:

$0.12187
+3.52%1D
DarkStar (DARKSTAR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:26 (UTC+8)

Današnja cena DarkStar

Današnja cena kriptovalute DarkStar (DARKSTAR) v živo je $ 0.12192, s spremembo 3.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DARKSTAR v USD je $ 0.12192 na DARKSTAR.

Kriptovaluta DarkStar je trenutno na #623. mestu s tržno kapitalizacijo $ 35.76M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 293.33M DARKSTAR. V zadnjih 24 urah se je DARKSTAR trgovalo med $ 0.11541 (najnižje) in $ 0.1243 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.161582695041003, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.055093699723331745.

V kratkoročni uspešnosti se je DARKSTAR premaknil +0.36% v zadnji uri in -17.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.46K.

Tržne informacije DarkStar (DARKSTAR)

No.623

$ 35.76M
$ 62.46K
$ 121.92M
293.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.33%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija DarkStar je $ 35.76M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.46K. Obstoječa ponudba DARKSTAR je 293.33M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 121.92M.

Zgodovina cene DarkStar, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.11541
24H Nizka
$ 0.1243
24H Visoka

$ 0.11541
$ 0.1243
$ 0.161582695041003
$ 0.055093699723331745
+0.36%

+3.52%

-17.33%

-17.33%

Zgodovina cen DarkStar (DARKSTAR) v USD

Sledite spremembam cen DarkStar za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.004144+3.52%
30 dni$ -0.0094-7.16%
60 dni$ +0.00904+8.00%
90 dni$ +0.00071+0.58%
Današnja sprememba cene DarkStar

Danes je DARKSTAR zabeležil spremembo $ +0.004144 (+3.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DarkStar

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0094 (-7.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DarkStar

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DARKSTAR spremenil za $ +0.00904 (+8.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DarkStar

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00071 (+0.58%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DarkStar (DARKSTAR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DarkStar.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DarkStar

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DarkStar, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DarkStar?

Several key factors influence DarkStar (DARKSTAR) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DARKSTAR values.

Supply & Demand: Token scarcity, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technical Development: Updates, new features, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks impact all cryptocurrencies including DARKSTAR.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability.

Community Engagement: Active community support and social media presence boost visibility.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions and traditional market performance influence crypto investments.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DarkStar?

People want to know DarkStar (DARKSTAR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.

Napoved cene za kriptovaluto DarkStar

Napoved cene DarkStar (DARKSTAR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DARKSTAR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DarkStar (DARKSTAR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DarkStar lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DarkStar v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DARKSTAR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DarkStar.

O DarkStar

DARKSTAR is a digital asset designed to facilitate secure and anonymous transactions across a decentralized network. It employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure privacy and security, distinguishing it from other cryptocurrencies. DARKSTAR's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with a focus on maintaining user privacy and transaction security. Its issuance model is based on a predetermined supply limit, which is a common characteristic among many digital assets. The asset's typical uses include private transactions, secure data transfer, and as a base currency within its own ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DarkStar

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DarkStar? Nakup DARKSTAR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DarkStar. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DarkStar (DARKSTAR).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 293.33M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DarkStar bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto DarkStar

Z lastništvom kriptovalute DarkStar se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup DarkStar (DARKSTAR) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje DarkStar razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna DarkStar spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DarkStar

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DarkStar?
Če bi kriptovaluta DarkStar rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DarkStar.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:26 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DarkStar (DARKSTAR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

