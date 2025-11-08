BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Dante Games v živo je 0.01676 USD. Tržna kapitalizacija DANTE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DANTE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 DANTE v USD v živo:

$0.01676
+4.42%1D
USD
Dante Games (DANTE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:19 (UTC+8)

Današnja cena Dante Games

Današnja cena kriptovalute Dante Games (DANTE) v živo je $ 0.01676, s spremembo 4.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DANTE v USD je $ 0.01676 na DANTE.

Kriptovaluta Dante Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DANTE. V zadnjih 24 urah se je DANTE trgovalo med $ 0.01557 (najnižje) in $ 0.01694 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DANTE premaknil +0.11% v zadnji uri in -11.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.59K.

Tržne informacije Dante Games (DANTE)

$ 63.59K
$ 16.76M
1,000,000,000
IMMUTABLE

Trenutna tržna kapitalizacija Dante Games je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.59K. Obstoječa ponudba DANTE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.76M.

Zgodovina cene Dante Games, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01557
24H Nizka
$ 0.01694
24H Visoka

$ 0.01557
$ 0.01694
--
--
+0.11%

+4.42%

-11.37%

-11.37%

Zgodovina cen Dante Games (DANTE) v USD

Sledite spremembam cen Dante Games za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0007094+4.42%
30 dni$ -0.00521-23.72%
60 dni$ -0.00695-29.32%
90 dni$ -0.00747-30.83%
Današnja sprememba cene Dante Games

Danes je DANTE zabeležil spremembo $ +0.0007094 (+4.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Dante Games

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00521 (-23.72%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Dante Games

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DANTE spremenil za $ -0.00695 (-29.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Dante Games

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00747 (-30.83%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dante Games (DANTE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Dante Games.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Dante Games

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dante Games, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dante Games?

DANTE token prices are influenced by several key factors:

Gaming Adoption: User engagement and active players in Dante Games ecosystem directly impact token demand and utility.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect DANTE's price movements.

Token Utility: In-game purchases, staking rewards, and governance functions drive fundamental demand.

Partnerships: Strategic collaborations with other gaming platforms or blockchain projects can boost value.

Supply Dynamics: Token release schedules, burning mechanisms, and circulating supply changes impact scarcity.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and play-to-earn projects influences investor preference.

Development Progress: Game updates, new features, and roadmap achievements affect long-term value perception.

Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets can impact adoption and trading.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dante Games?

People want to know Dante Games (DANTE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Dante Games

Napoved cene Dante Games (DANTE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DANTE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dante Games (DANTE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dante Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Dante Games

DANTE (DANTE) is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is primarily used as a medium of exchange within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The token leverages Ethereum's smart contract capabilities to enable seamless transactions and interactions with various DeFi protocols. DANTE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution. It is typically utilized for transactions, staking, and participating in protocol governance within the DeFi space. As a part of the broader Ethereum ecosystem, DANTE contributes to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications in finance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dante Games

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dante Games? Nakup DANTE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dante Games. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dante Games (DANTE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dante Games bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Dante Games (DANTE)

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Dante Games Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Dante Games razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Dante Games spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dante Games

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dante Games?
Če bi kriptovaluta Dante Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dante Games.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:19 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

