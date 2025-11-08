Današnja cena kriptovalute Dante Games v živo je 0.01676 USD. Tržna kapitalizacija DANTE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DANTE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Dante Games v živo je 0.01676 USD. Tržna kapitalizacija DANTE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DANTE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Dante Games (DANTE) v živo je $ 0.01676, s spremembo 4.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DANTE v USD je $ 0.01676 na DANTE.
Kriptovaluta Dante Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DANTE. V zadnjih 24 urah se je DANTE trgovalo med $ 0.01557 (najnižje) in $ 0.01694 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DANTE premaknil +0.11% v zadnji uri in -11.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.59K.
Tržne informacije Dante Games (DANTE)
IMMUTABLE
Trenutna tržna kapitalizacija Dante Games je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.59K. Obstoječa ponudba DANTE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.76M.
Zgodovina cene Dante Games, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.11%
+4.42%
-11.37%
-11.37%
Zgodovina cen Dante Games (DANTE) v USD
Sledite spremembam cen Dante Games za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0007094
+4.42%
30 dni
$ -0.00521
-23.72%
60 dni
$ -0.00695
-29.32%
90 dni
$ -0.00747
-30.83%
Današnja sprememba cene Dante Games
Danes je DANTE zabeležil spremembo $ +0.0007094 (+4.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Dante Games
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00521 (-23.72%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Dante Games
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DANTE spremenil za $ -0.00695 (-29.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Dante Games
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00747 (-30.83%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dante Games (DANTE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Dante Games
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dante Games, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dante Games?
DANTE token prices are influenced by several key factors:
Gaming Adoption: User engagement and active players in Dante Games ecosystem directly impact token demand and utility.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and play-to-earn projects influences investor preference.
Development Progress: Game updates, new features, and roadmap achievements affect long-term value perception.
Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets can impact adoption and trading.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dante Games?
People want to know Dante Games (DANTE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Dante Games
Napoved cene Dante Games (DANTE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DANTE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dante Games (DANTE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Dante Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dante Games v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DANTE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dante Games.
O Dante Games
DANTE (DANTE) is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is primarily used as a medium of exchange within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The token leverages Ethereum's smart contract capabilities to enable seamless transactions and interactions with various DeFi protocols. DANTE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution. It is typically utilized for transactions, staking, and participating in protocol governance within the DeFi space. As a part of the broader Ethereum ecosystem, DANTE contributes to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications in finance.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dante Games
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dante Games? Nakup DANTE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dante Games. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dante Games (DANTE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dante Games bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Dante Games
Z lastništvom kriptovalute Dante Games se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.
Dante Games Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Dante Games razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dante Games
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dante Games?
Če bi kriptovaluta Dante Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dante Games.
Koliko je kriptovaluta Dante Games vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Dante Games je $ 0.01676. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Dante Games še vedno dobra naložba?
Dante Games ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DANTE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Dante Games?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Dante Games v vrednosti $ 63.59K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Dante Games?
Cena kriptovalute DANTE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Dante Games v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DANTE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Dante Games?
Na ceno DANTE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,305.09
+1.49%
ETH
3,451.9
+4.68%
SOL
161.23
+3.74%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1002
+0.68%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DANTE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DANTE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Dante Games gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Dante Games letos rasla?
Cena kriptovalute Dante Games bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Dante Games (DANTE).
Pomembne panožne novosti Dante Games (DANTE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.