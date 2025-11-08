Današnja cena Dante Games

Današnja cena kriptovalute Dante Games (DANTE) v živo je $ 0.01676, s spremembo 4.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DANTE v USD je $ 0.01676 na DANTE.

Kriptovaluta Dante Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DANTE. V zadnjih 24 urah se je DANTE trgovalo med $ 0.01557 (najnižje) in $ 0.01694 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DANTE premaknil +0.11% v zadnji uri in -11.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.59K.

Tržne informacije Dante Games (DANTE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.76M$ 16.76M $ 16.76M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov IMMUTABLE

Trenutna tržna kapitalizacija Dante Games je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.59K. Obstoječa ponudba DANTE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.76M.