Današnja cena DANGNN DAYA COIN

Današnja cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN (DANGNN) v živo je $ 0.00003694, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DANGNN v USD je $ 0.00003694 na DANGNN.

Kriptovaluta DANGNN DAYA COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 DANGNN. V zadnjih 24 urah se je DANGNN trgovalo med $ 0.00003687 (najnižje) in $ 0.000037 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DANGNN premaknil -0.06% v zadnji uri in -0.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.96K.

Tržne informacije DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 53.96K$ 53.96K $ 53.96K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 369.40K$ 369.40K $ 369.40K Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov DGC

