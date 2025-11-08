Današnja cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN v živo je 0.00003694 USD. Tržna kapitalizacija DANGNN je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DANGNN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN v živo je 0.00003694 USD. Tržna kapitalizacija DANGNN je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DANGNN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN (DANGNN) v živo je $ 0.00003694, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DANGNN v USD je $ 0.00003694 na DANGNN.
Kriptovaluta DANGNN DAYA COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 DANGNN. V zadnjih 24 urah se je DANGNN trgovalo med $ 0.00003687 (najnižje) in $ 0.000037 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DANGNN premaknil -0.06% v zadnji uri in -0.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.96K.
Tržne informacije DANGNN DAYA COIN (DANGNN)
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.96K
$ 53.96K$ 53.96K
$ 369.40K
$ 369.40K$ 369.40K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
DGC
Trenutna tržna kapitalizacija DANGNN DAYA COIN je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.96K. Obstoječa ponudba DANGNN je 0.00, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 369.40K.
Zgodovina cene DANGNN DAYA COIN, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00003687
$ 0.00003687$ 0.00003687
24H Nizka
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
24H Visoka
$ 0.00003687
$ 0.00003687$ 0.00003687
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
--
----
--
----
-0.06%
-0.10%
-0.11%
-0.11%
Zgodovina cen DANGNN DAYA COIN (DANGNN) v USD
Sledite spremembam cen DANGNN DAYA COIN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000037
-0.10%
30 dni
$ -0.0000001
-0.27%
60 dni
$ -0.00000389
-9.53%
90 dni
$ +0.00002574
+229.82%
Današnja sprememba cene DANGNN DAYA COIN
Danes je DANGNN zabeležil spremembo $ -0.000000037 (-0.10%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene DANGNN DAYA COIN
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000001 (-0.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene DANGNN DAYA COIN
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DANGNN spremenil za $ -0.00000389 (-9.53%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene DANGNN DAYA COIN
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00002574 (+229.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DANGNN DAYA COIN (DANGNN) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DANGNN DAYA COIN
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DANGNN DAYA COIN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DANGNN DAYA COIN?
DANGNN DAYA COIN price is influenced by several key factors: market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, investor sentiment and speculation, regulatory news affecting cryptocurrencies, technological developments or updates to the project, partnerships and adoption rates, overall crypto market trends, liquidity levels, and community engagement. Social media buzz and whale movements also impact pricing significantly.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN?
People want to know DANGNN DAYA COIN (DANGNN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors manage risk.
Napoved cene za kriptovaluto DANGNN DAYA COIN
Napoved cene DANGNN DAYA COIN (DANGNN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DANGNN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DANGNN DAYA COIN (DANGNN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena DANGNN DAYA COIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DANGNN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DANGNN DAYA COIN.
O DANGNN DAYA COIN
DANGNN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions and to serve as a decentralized store of value. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. DANGNN's blockchain also supports the development and execution of smart contracts, enabling a wide range of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This positions DANGNN not just as a cryptocurrency, but also as a platform for fostering innovation and development in the decentralized finance (DeFi) space.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DANGNN DAYA COIN
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DANGNN DAYA COIN? Nakup DANGNN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DANGNN DAYA COIN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DANGNN DAYA COIN (DANGNN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DANGNN DAYA COIN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto DANGNN DAYA COIN
Z lastništvom kriptovalute DANGNN DAYA COIN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup DANGNN DAYA COIN (DANGNN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.
DANGNN DAYA COIN Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje DANGNN DAYA COIN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DANGNN DAYA COIN
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DANGNN DAYA COIN?
Če bi kriptovaluta DANGNN DAYA COIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DANGNN DAYA COIN.
Koliko je kriptovaluta DANGNN DAYA COIN vredna danes?
Današnja cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN je $ 0.00003694. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta DANGNN DAYA COIN še vedno dobra naložba?
DANGNN DAYA COIN ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DANGNN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto DANGNN DAYA COIN?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto DANGNN DAYA COIN v vrednosti $ 53.96K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN?
Cena kriptovalute DANGNN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute DANGNN DAYA COIN v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DANGNN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute DANGNN DAYA COIN?
Na ceno DANGNN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,305.09
+1.49%
ETH
3,451.9
+4.68%
SOL
161.23
+3.74%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1002
+0.68%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DANGNN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DANGNN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN letos rasla?
Cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute DANGNN DAYA COIN (DANGNN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:12 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.