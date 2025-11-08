BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN v živo je 0.00003694 USD. Tržna kapitalizacija DANGNN je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DANGNN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:12 (UTC+8)

Današnja cena DANGNN DAYA COIN

Današnja cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN (DANGNN) v živo je $ 0.00003694, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DANGNN v USD je $ 0.00003694 na DANGNN.

Kriptovaluta DANGNN DAYA COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 DANGNN. V zadnjih 24 urah se je DANGNN trgovalo med $ 0.00003687 (najnižje) in $ 0.000037 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DANGNN premaknil -0.06% v zadnji uri in -0.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.96K.

Tržne informacije DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.96K
$ 53.96K$ 53.96K

$ 369.40K
$ 369.40K$ 369.40K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

DGC

Trenutna tržna kapitalizacija DANGNN DAYA COIN je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.96K. Obstoječa ponudba DANGNN je 0.00, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 369.40K.

Zgodovina cene DANGNN DAYA COIN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00003687
$ 0.00003687$ 0.00003687
24H Nizka
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
24H Visoka

$ 0.00003687
$ 0.00003687$ 0.00003687

$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037

--
----

--
----

-0.06%

-0.10%

-0.11%

-0.11%

Zgodovina cen DANGNN DAYA COIN (DANGNN) v USD

Sledite spremembam cen DANGNN DAYA COIN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000037-0.10%
30 dni$ -0.0000001-0.27%
60 dni$ -0.00000389-9.53%
90 dni$ +0.00002574+229.82%
Današnja sprememba cene DANGNN DAYA COIN

Danes je DANGNN zabeležil spremembo $ -0.000000037 (-0.10%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DANGNN DAYA COIN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000001 (-0.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DANGNN DAYA COIN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DANGNN spremenil za $ -0.00000389 (-9.53%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DANGNN DAYA COIN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00002574 (+229.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DANGNN DAYA COIN (DANGNN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DANGNN DAYA COIN.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DANGNN DAYA COIN

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DANGNN DAYA COIN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DANGNN DAYA COIN?

DANGNN DAYA COIN price is influenced by several key factors: market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, investor sentiment and speculation, regulatory news affecting cryptocurrencies, technological developments or updates to the project, partnerships and adoption rates, overall crypto market trends, liquidity levels, and community engagement. Social media buzz and whale movements also impact pricing significantly.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN?

People want to know DANGNN DAYA COIN (DANGNN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors manage risk.

Napoved cene za kriptovaluto DANGNN DAYA COIN

Napoved cene DANGNN DAYA COIN (DANGNN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DANGNN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DANGNN DAYA COIN (DANGNN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DANGNN DAYA COIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DANGNN DAYA COIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DANGNN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DANGNN DAYA COIN.

O DANGNN DAYA COIN

DANGNN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions and to serve as a decentralized store of value. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. DANGNN's blockchain also supports the development and execution of smart contracts, enabling a wide range of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This positions DANGNN not just as a cryptocurrency, but also as a platform for fostering innovation and development in the decentralized finance (DeFi) space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DANGNN DAYA COIN

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DANGNN DAYA COIN? Nakup DANGNN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DANGNN DAYA COIN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DANGNN DAYA COIN (DANGNN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

4. korak

Izberite žetone

5. korak

Zaključite nakup

Vodnik po nakupu DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto DANGNN DAYA COIN

Z lastništvom kriptovalute DANGNN DAYA COIN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Kaj je DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje DANGNN DAYA COIN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna DANGNN DAYA COIN spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DANGNN DAYA COIN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DANGNN DAYA COIN?
Če bi kriptovaluta DANGNN DAYA COIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DANGNN DAYA COIN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:12 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti DANGNN DAYA COIN

DANGNN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na DANGNN z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami DANGNN USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte DANGNN DAYA COIN (DANGNN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute DANGNN DAYA COIN v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
DANGNN/USDT
$0.00003694
$0.00003694$0.00003694
0.00%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

