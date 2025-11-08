Današnja cena kriptovalute Cycle Network v živo je 0.02026 USD. Tržna kapitalizacija CYC je 3,113,962 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CYC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cycle Network v živo je 0.02026 USD. Tržna kapitalizacija CYC je 3,113,962 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CYC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Cycle Network (CYC) v živo je $ 0.02026, s spremembo 3.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CYC v USD je $ 0.02026 na CYC.
Kriptovaluta Cycle Network je trenutno na #1614. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.11M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 153.70M CYC. V zadnjih 24 urah se je CYC trgovalo med $ 0.02018 (najnižje) in $ 0.02237 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.1190066848445152, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02023531753839458.
V kratkoročni uspešnosti se je CYC premaknil -0.50% v zadnji uri in -20.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 34.60K.
Tržne informacije Cycle Network (CYC)
No.1614
$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M
$ 34.60K
$ 34.60K$ 34.60K
$ 20.26M
$ 20.26M$ 20.26M
153.70M
153.70M 153.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
15.37%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Cycle Network je $ 3.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 34.60K. Obstoječa ponudba CYC je 153.70M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.26M.
Zgodovina cene Cycle Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02018
$ 0.02018$ 0.02018
24H Nizka
$ 0.02237
$ 0.02237$ 0.02237
24H Visoka
$ 0.02018
$ 0.02018$ 0.02018
$ 0.02237
$ 0.02237$ 0.02237
$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152
$ 0.02023531753839458
$ 0.02023531753839458$ 0.02023531753839458
-0.50%
-3.56%
-20.08%
-20.08%
Zgodovina cen Cycle Network (CYC) v USD
Sledite spremembam cen Cycle Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0007486
-3.56%
30 dni
$ -0.01194
-37.09%
60 dni
$ -0.04072
-66.78%
90 dni
$ -0.03016
-59.82%
Današnja sprememba cene Cycle Network
Danes je CYC zabeležil spremembo $ -0.0007486 (-3.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Cycle Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01194 (-37.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Cycle Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CYC spremenil za $ -0.04072 (-66.78%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Cycle Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03016 (-59.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cycle Network (CYC) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cycle Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cycle Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cycle Network?
Several key factors influence Cycle Network (CYC) prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Bitcoin and major altcoin price movements 4. Trading volume and liquidity on exchanges 5. Development progress and technological updates 6. Partnership announcements and adoption rates 7. Regulatory news affecting crypto markets 8. Community engagement and social media activity 9. Investor speculation and whale movements 10. General economic conditions and risk appetite
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cycle Network?
People want to know Cycle Network (CYC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Cycle Network
Napoved cene Cycle Network (CYC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CYC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cycle Network (CYC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Cycle Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cycle Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CYC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cycle Network.
O Cycle Network
Cyclops Finance (CYC) is a decentralized finance (DeFi) platform that operates on the Ethereum blockchain. The platform aims to provide a suite of DeFi services, including a decentralized exchange (DEX), yield farming, and staking. CYC is the native utility token of the platform, used for transaction fees, governance voting, and earning rewards through staking and liquidity provision. The token follows a deflationary model, with a portion of the transaction fees used for token burns to reduce supply over time. Cyclops Finance's goal is to create a comprehensive DeFi ecosystem that offers a range of financial services while promoting decentralization and transparency.
Cyclops Finance (CYC) is a decentralized finance (DeFi) platform that operates on the Ethereum blockchain. The platform aims to provide a suite of DeFi services, including a decentralized exchange (DEX), yield farming, and staking. CYC is the native utility token of the platform, used for transaction fees, governance voting, and earning rewards through staking and liquidity provision. The token follows a deflationary model, with a portion of the transaction fees used for token burns to reduce supply over time. Cyclops Finance's goal is to create a comprehensive DeFi ecosystem that offers a range of financial services while promoting decentralization and transparency.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cycle Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cycle Network? Nakup CYC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cycle Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cycle Network (CYC).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 153.70M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cycle Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Cycle Network
Z lastništvom kriptovalute Cycle Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).
Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).
Cycle Network Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Cycle Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cycle Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cycle Network?
Če bi kriptovaluta Cycle Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cycle Network.
Koliko je kriptovaluta Cycle Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Cycle Network je $ 0.02026. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Cycle Network še vedno dobra naložba?
Cycle Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CYC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Cycle Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Cycle Network v vrednosti $ 34.60K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Cycle Network?
Cena kriptovalute CYC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Cycle Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CYC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Cycle Network?
Na ceno CYC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,305.08
+1.49%
ETH
3,451.87
+4.68%
SOL
161.23
+3.74%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0995
+0.62%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CYC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CYC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Cycle Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Cycle Network letos rasla?
Cena kriptovalute Cycle Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Cycle Network (CYC).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:05 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Cycle Network (CYC)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.