Današnja cena kriptovalute Cycle Network v živo je 0.02026 USD. Tržna kapitalizacija CYC je 3,113,962 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CYC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CYC

Informacije o ceni CYC

Kaj je CYC

Bela knjiga CYC

Uradna spletna stran CYC

Tokenomika CYC

Napoved cen CYC

Zgodovina CYC

CYC Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CYC v fiat

Spot CYC

Terminske pogodbe CYC USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Cycle Network Logotip

Cena Cycle Network(CYC)

Cena 1 CYC v USD v živo:

$0.02028
$0.02028
-3.56%1D
USD
Cycle Network (CYC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:05 (UTC+8)

Današnja cena Cycle Network

Današnja cena kriptovalute Cycle Network (CYC) v živo je $ 0.02026, s spremembo 3.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CYC v USD je $ 0.02026 na CYC.

Kriptovaluta Cycle Network je trenutno na #1614. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.11M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 153.70M CYC. V zadnjih 24 urah se je CYC trgovalo med $ 0.02018 (najnižje) in $ 0.02237 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.1190066848445152, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02023531753839458.

V kratkoročni uspešnosti se je CYC premaknil -0.50% v zadnji uri in -20.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 34.60K.

Tržne informacije Cycle Network (CYC)

No.1614

$ 3.11M
$ 3.11M

$ 34.60K
$ 34.60K

$ 20.26M
$ 20.26M

153.70M
153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

15.37%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Cycle Network je $ 3.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 34.60K. Obstoječa ponudba CYC je 153.70M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.26M.

Zgodovina cene Cycle Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02018
$ 0.02018
24H Nizka
$ 0.02237
$ 0.02237
24H Visoka

$ 0.02018
$ 0.02018

$ 0.02237
$ 0.02237

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152

$ 0.02023531753839458
$ 0.02023531753839458

-0.50%

-3.56%

-20.08%

-20.08%

Zgodovina cen Cycle Network (CYC) v USD

Sledite spremembam cen Cycle Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0007486-3.56%
30 dni$ -0.01194-37.09%
60 dni$ -0.04072-66.78%
90 dni$ -0.03016-59.82%
Današnja sprememba cene Cycle Network

Danes je CYC zabeležil spremembo $ -0.0007486 (-3.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Cycle Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01194 (-37.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Cycle Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CYC spremenil za $ -0.04072 (-66.78%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Cycle Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.03016 (-59.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cycle Network (CYC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Cycle Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cycle Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cycle Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cycle Network?

Several key factors influence Cycle Network (CYC) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Bitcoin and major altcoin price movements
4. Trading volume and liquidity on exchanges
5. Development progress and technological updates
6. Partnership announcements and adoption rates
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Community engagement and social media activity
9. Investor speculation and whale movements
10. General economic conditions and risk appetite

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cycle Network?

People want to know Cycle Network (CYC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Cycle Network

Napoved cene Cycle Network (CYC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CYC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cycle Network (CYC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cycle Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cycle Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CYC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cycle Network.

O Cycle Network

Cyclops Finance (CYC) is a decentralized finance (DeFi) platform that operates on the Ethereum blockchain. The platform aims to provide a suite of DeFi services, including a decentralized exchange (DEX), yield farming, and staking. CYC is the native utility token of the platform, used for transaction fees, governance voting, and earning rewards through staking and liquidity provision. The token follows a deflationary model, with a portion of the transaction fees used for token burns to reduce supply over time. Cyclops Finance's goal is to create a comprehensive DeFi ecosystem that offers a range of financial services while promoting decentralization and transparency.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cycle Network

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cycle Network? Nakup CYC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cycle Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cycle Network (CYC).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 153.70M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cycle Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Cycle Network (CYC)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Cycle Network

Z lastništvom kriptovalute Cycle Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Cycle Network (CYC) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Cycle Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Cycle Network spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cycle Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cycle Network?
Če bi kriptovaluta Cycle Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cycle Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:05 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Cycle Network (CYC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Cycle Network

CYC USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CYC z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CYC USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Cycle Network (CYC) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Cycle Network v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CYC/USDC
$0.02027
$0.02027
-3.38%
0.00% (USDT)
CYC/USDT
$0.02028
$0.02028
-3.61%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.5974

$0.00004362

$0.000018000

$0.23828

$1.571

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz CYC v USD

Znesek

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.02026 USD