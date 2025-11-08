Današnja cena Cycle Network

Današnja cena kriptovalute Cycle Network (CYC) v živo je $ 0.02026, s spremembo 3.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CYC v USD je $ 0.02026 na CYC.

Kriptovaluta Cycle Network je trenutno na #1614. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.11M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 153.70M CYC. V zadnjih 24 urah se je CYC trgovalo med $ 0.02018 (najnižje) in $ 0.02237 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.1190066848445152, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02023531753839458.

V kratkoročni uspešnosti se je CYC premaknil -0.50% v zadnji uri in -20.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 34.60K.

Tržne informacije Cycle Network (CYC)

Uvrstitev No.1614 Tržna kapitalizacija $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Volumen (24H) $ 34.60K$ 34.60K $ 34.60K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.26M$ 20.26M $ 20.26M Zaloga v obtoku 153.70M 153.70M 153.70M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 15.37% Javna veriga blokov BSC

