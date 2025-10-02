Tokenomika CRTAI NETWORK (CRTAI)

Tokenomika CRTAI NETWORK (CRTAI)

Odkrijte ključne vpoglede v CRTAI NETWORK (CRTAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:22:05 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen CRTAI NETWORK (CRTAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CRTAI NETWORK (CRTAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 57.98K
$ 57.98K$ 57.98K
Skupna ponudba:
$ 560.00M
$ 560.00M$ 560.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 352.90M
$ 352.90M$ 352.90M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 92.01K
$ 92.01K$ 92.01K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0193
$ 0.0193$ 0.0193
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000102092136892928
$ 0.000102092136892928$ 0.000102092136892928
Trenutna cena:
$ 0.0001643
$ 0.0001643$ 0.0001643

Informacije o CRTAI NETWORK (CRTAI)

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

Uradna spletna stran:
http://crtainetwork.com
Bela knjiga:
https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da

Tokenomika CRTAI NETWORK (CRTAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CRTAI NETWORK (CRTAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CRTAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRTAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CRTAI, raziščite ceno žetona CRTAI v živo!

Kako kupiti CRTAI

Želite v svoj portfelj dodati CRTAI NETWORK (CRTAI)? MEXC podpira različne načine nakupa CRTAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen CRTAI NETWORK (CRTAI)

Analiza zgodovine cen CRTAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CRTAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRTAI? Naša stran za napovedovanje cen CRTAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti