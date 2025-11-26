Tokenomika Circle xStock (CRCLX)

Odkrijte ključne vpoglede v Circle xStock (CRCLX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Circle xStock (CRCLX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Circle xStock (CRCLX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 11.62M
Skupna ponudba:
$ 264.60K
Razpoložljivi obtok:
$ 164.60K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 18.69M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 276.47
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 65.21205499298947
Trenutna cena:
$ 70.62
Informacije o Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Uradna spletna stran:
https://assets.backed.fi/products/circle-xstock
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/XsueG8BtpquVJX9LVLLEGuViXUungE6WmK5YZ3p3bd1

Tokenomika Circle xStock (CRCLX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Circle xStock (CRCLX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CRCLX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRCLX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CRCLX, raziščite ceno žetona CRCLX v živo!

Kako kupiti CRCLX

Želite v svoj portfelj dodati Circle xStock (CRCLX)? MEXC podpira različne načine nakupa CRCLX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Circle xStock (CRCLX)

Analiza zgodovine cen CRCLX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CRCLX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRCLX? Naša stran za napovedovanje cen CRCLX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

