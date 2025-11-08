Današnja cena Circle xStock

Današnja cena kriptovalute Circle xStock (CRCLX) v živo je $ 103.55, s spremembo 5.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRCLX v USD je $ 103.55 na CRCLX.

Kriptovaluta Circle xStock je trenutno na #1177. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.76M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 84.60K CRCLX. V zadnjih 24 urah se je CRCLX trgovalo med $ 96.29 (najnižje) in $ 104.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 258.3037707311062, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 96.80281850816368.

V kratkoročni uspešnosti se je CRCLX premaknil -0.61% v zadnji uri in -20.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 68.25K.

Tržne informacije Circle xStock (CRCLX)

Uvrstitev No.1177 Tržna kapitalizacija $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Volumen (24H) $ 68.25K$ 68.25K $ 68.25K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Zaloga v obtoku 84.60K 84.60K 84.60K Skupna ponudba 84,598.43259562 84,598.43259562 84,598.43259562 Javna veriga blokov SOL

