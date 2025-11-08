BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Circle xStock v živo je 103.55 USD. Tržna kapitalizacija CRCLX je 8,760,167.695276451 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRCLX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Circle xStock(CRCLX)

Cena 1 CRCLX v USD v živo:

$103.55
+5.07%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:43 (UTC+8)

Današnja cena Circle xStock

Današnja cena kriptovalute Circle xStock (CRCLX) v živo je $ 103.55, s spremembo 5.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRCLX v USD je $ 103.55 na CRCLX.

Kriptovaluta Circle xStock je trenutno na #1177. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.76M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 84.60K CRCLX. V zadnjih 24 urah se je CRCLX trgovalo med $ 96.29 (najnižje) in $ 104.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 258.3037707311062, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 96.80281850816368.

V kratkoročni uspešnosti se je CRCLX premaknil -0.61% v zadnji uri in -20.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 68.25K.

Tržne informacije Circle xStock (CRCLX)

No.1177

$ 8.76M
$ 68.25K
$ 8.76M
84.60K
84,598.43259562
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Circle xStock je $ 8.76M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 68.25K. Obstoječa ponudba CRCLX je 84.60K, skupna ponudba pa znaša 84598.43259562. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.76M.

Zgodovina cene Circle xStock, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 96.29
24H Nizka
$ 104.69
24H Visoka

$ 96.29
$ 104.69
$ 258.3037707311062
$ 96.80281850816368
-0.61%

+5.07%

-20.09%

-20.09%

Zgodovina cen Circle xStock (CRCLX) v USD

Sledite spremembam cen Circle xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +4.9967+5.07%
30 dni$ -45.41-30.49%
60 dni$ -10.72-9.39%
90 dni$ -56.56-35.33%
Današnja sprememba cene Circle xStock

Danes je CRCLX zabeležil spremembo $ +4.9967 (+5.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Circle xStock

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -45.41 (-30.49%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Circle xStock

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CRCLX spremenil za $ -10.72 (-9.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Circle xStock

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -56.56 (-35.33%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Circle xStock (CRCLX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Circle xStock.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Circle xStock

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Circle xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Circle xStock?

Circle xStock (CRCLX) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence in cryptocurrency markets
2. Regulatory developments affecting stablecoins and digital assets
3. Circle's business performance and USDC adoption rates
4. Overall crypto market volatility and trading volumes
5. Interest rate changes affecting yield-bearing products
6. Partnership announcements and institutional adoption
7. Competition from other stablecoin providers
8. Macroeconomic factors like inflation and monetary policy
9. Technical developments in Circle's ecosystem
10. Supply and demand dynamics in secondary markets

These factors collectively drive price movements through investor behavior and market conditions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Circle xStock?

People want to know Circle xStock (CRCLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors assess potential profits or losses.

Napoved cene za kriptovaluto Circle xStock

Napoved cene Circle xStock (CRCLX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRCLX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Circle xStock (CRCLX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Circle xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Circle xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CRCLX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Circle xStock.

O Circle xStock

CRCLX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. It is designed to facilitate transactions and value exchange in a decentralized manner, leveraging blockchain technology for security and transparency. The primary role of CRCLX is to serve as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in various sectors such as finance, supply chain, and digital identity verification. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted cryptographic principles, ensuring the integrity and reliability of transactions. As part of the broader crypto ecosystem, CRCLX contributes to the ongoing evolution of digital currencies and their integration into mainstream economic systems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Circle xStock

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Circle xStock? Nakup CRCLX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Circle xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Circle xStock (CRCLX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 84.60K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Circle xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Circle xStock (CRCLX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Circle xStock

Z lastništvom kriptovalute Circle xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Circle xStock (CRCLX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Circle xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Circle xStock spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Circle xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Circle xStock?
Če bi kriptovaluta Circle xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Circle xStock.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Circle xStock (CRCLX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti Circle xStock

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

