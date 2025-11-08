Današnja cena kriptovalute Circle Internet v živo je 107.39 USD. Tržna kapitalizacija CRCLON je 2,246,869.4338966087 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRCLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Circle Internet v živo je 107.39 USD. Tržna kapitalizacija CRCLON je 2,246,869.4338966087 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRCLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Circle Internet (CRCLON) v živo je $ 107.39, s spremembo 8.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRCLON v USD je $ 107.39 na CRCLON.
Kriptovaluta Circle Internet je trenutno na #1756. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 20.92K CRCLON. V zadnjih 24 urah se je CRCLON trgovalo med $ 96.69 (najnižje) in $ 108 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 157.6281918017911, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 96.97985327970127.
V kratkoročni uspešnosti se je CRCLON premaknil -0.11% v zadnji uri in -15.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.31K.
Tržne informacije Circle Internet (CRCLON)
No.1756
$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M
$ 61.31K
$ 61.31K$ 61.31K
$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M
20.92K
20.92K 20.92K
20,922.52010333
20,922.52010333 20,922.52010333
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Circle Internet je $ 2.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.31K. Obstoječa ponudba CRCLON je 20.92K, skupna ponudba pa znaša 20922.52010333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.25M.
Zgodovina cene Circle Internet, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 96.69
$ 96.69$ 96.69
24H Nizka
$ 108
$ 108$ 108
24H Visoka
$ 96.69
$ 96.69$ 96.69
$ 108
$ 108$ 108
$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911
$ 96.97985327970127
$ 96.97985327970127$ 96.97985327970127
-0.11%
+8.16%
-15.67%
-15.67%
Zgodovina cen Circle Internet (CRCLON) v USD
Sledite spremembam cen Circle Internet za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +8.1019
+8.16%
30 dni
$ -41.47
-27.86%
60 dni
$ -6.18
-5.45%
90 dni
$ +27.39
+34.23%
Današnja sprememba cene Circle Internet
Danes je CRCLON zabeležil spremembo $ +8.1019 (+8.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Circle Internet
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -41.47 (-27.86%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Circle Internet
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CRCLON spremenil za $ -6.18 (-5.45%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Circle Internet
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +27.39 (+34.23%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Circle Internet (CRCLON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Circle Internet
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Circle Internet, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Circle Internet?
Circle Internet Financial (CRCL) prices are influenced by several key factors:
1. USDC demand and adoption - As Circle's primary product, increased USDC usage drives revenue 2. Regulatory environment - Stablecoin regulations impact operations and market confidence 3. Interest rates - Affect yields on Circle's reserves 4. Market sentiment toward stablecoins and crypto 5. Competition from other stablecoin issuers 6. Partnership announcements and business expansion 7. Overall crypto market conditions and institutional adoption
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Circle Internet?
People want to know Circle Internet (CRCLON) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper stop-loss and profit-taking strategies.
Due diligence - Researchers analyze price trends to evaluate the token's potential and market sentiment.
Real-time pricing information is essential for making informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Circle Internet
Napoved cene Circle Internet (CRCLON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRCLON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Circle Internet (CRCLON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Circle Internet lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Circle Internet v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CRCLON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Circle Internet.
O Circle Internet
CRCLON is a digital asset that operates on a decentralized network. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CRCLON is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, smart contracts, and governance. It's designed to offer a decentralized solution to traditional financial systems, thereby promoting financial inclusivity. The supply and issuance model of CRCLON is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.
CRCLON is a digital asset that operates on a decentralized network. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CRCLON is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, smart contracts, and governance. It's designed to offer a decentralized solution to traditional financial systems, thereby promoting financial inclusivity. The supply and issuance model of CRCLON is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Circle Internet
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Circle Internet? Nakup CRCLON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Circle Internet. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Circle Internet (CRCLON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 20.92K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Circle Internet bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Circle Internet
Z lastništvom kriptovalute Circle Internet se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Circle Internet (CRCLON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Circle Internet
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Circle Internet?
Če bi kriptovaluta Circle Internet rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Circle Internet.
Koliko je kriptovaluta Circle Internet vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Circle Internet je $ 107.39. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Circle Internet še vedno dobra naložba?
Circle Internet ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CRCLON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Circle Internet?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Circle Internet v vrednosti $ 61.31K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Circle Internet?
Cena kriptovalute CRCLON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Circle Internet v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CRCLON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Circle Internet?
Na ceno CRCLON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,305.96
+1.49%
ETH
3,452.23
+4.69%
SOL
161.25
+3.75%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.098
+0.48%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CRCLON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CRCLON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Circle Internet gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Circle Internet letos rasla?
Cena kriptovalute Circle Internet bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Circle Internet (CRCLON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:36 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Circle Internet (CRCLON)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.