Današnja cena Circle Internet

Današnja cena kriptovalute Circle Internet (CRCLON) v živo je $ 107.39, s spremembo 8.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRCLON v USD je $ 107.39 na CRCLON.

Kriptovaluta Circle Internet je trenutno na #1756. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 20.92K CRCLON. V zadnjih 24 urah se je CRCLON trgovalo med $ 96.69 (najnižje) in $ 108 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 157.6281918017911, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 96.97985327970127.

V kratkoročni uspešnosti se je CRCLON premaknil -0.11% v zadnji uri in -15.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.31K.

Tržne informacije Circle Internet (CRCLON)

Uvrstitev No.1756 Tržna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Volumen (24H) $ 61.31K$ 61.31K $ 61.31K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Zaloga v obtoku 20.92K 20.92K 20.92K Skupna ponudba 20,922.52010333 20,922.52010333 20,922.52010333 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Circle Internet je $ 2.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.31K. Obstoječa ponudba CRCLON je 20.92K, skupna ponudba pa znaša 20922.52010333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.25M.