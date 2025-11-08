BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Circle Internet v živo je 107.39 USD. Tržna kapitalizacija CRCLON je 2,246,869.4338966087 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRCLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Circle Internet v živo je 107.39 USD. Tržna kapitalizacija CRCLON je 2,246,869.4338966087 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRCLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CRCLON

Informacije o ceni CRCLON

Kaj je CRCLON

Uradna spletna stran CRCLON

Tokenomika CRCLON

Napoved cen CRCLON

Zgodovina CRCLON

CRCLON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CRCLON v fiat

Spot CRCLON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Circle Internet Logotip

Cena Circle Internet(CRCLON)

Cena 1 CRCLON v USD v živo:

$107.39
$107.39$107.39
+8.16%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:36 (UTC+8)

Današnja cena Circle Internet

Današnja cena kriptovalute Circle Internet (CRCLON) v živo je $ 107.39, s spremembo 8.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRCLON v USD je $ 107.39 na CRCLON.

Kriptovaluta Circle Internet je trenutno na #1756. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 20.92K CRCLON. V zadnjih 24 urah se je CRCLON trgovalo med $ 96.69 (najnižje) in $ 108 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 157.6281918017911, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 96.97985327970127.

V kratkoročni uspešnosti se je CRCLON premaknil -0.11% v zadnji uri in -15.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.31K.

Tržne informacije Circle Internet (CRCLON)

No.1756

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

$ 61.31K
$ 61.31K$ 61.31K

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

20.92K
20.92K 20.92K

20,922.52010333
20,922.52010333 20,922.52010333

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Circle Internet je $ 2.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.31K. Obstoječa ponudba CRCLON je 20.92K, skupna ponudba pa znaša 20922.52010333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.25M.

Zgodovina cene Circle Internet, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 96.69
$ 96.69$ 96.69
24H Nizka
$ 108
$ 108$ 108
24H Visoka

$ 96.69
$ 96.69$ 96.69

$ 108
$ 108$ 108

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 96.97985327970127
$ 96.97985327970127$ 96.97985327970127

-0.11%

+8.16%

-15.67%

-15.67%

Zgodovina cen Circle Internet (CRCLON) v USD

Sledite spremembam cen Circle Internet za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +8.1019+8.16%
30 dni$ -41.47-27.86%
60 dni$ -6.18-5.45%
90 dni$ +27.39+34.23%
Današnja sprememba cene Circle Internet

Danes je CRCLON zabeležil spremembo $ +8.1019 (+8.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Circle Internet

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -41.47 (-27.86%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Circle Internet

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CRCLON spremenil za $ -6.18 (-5.45%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Circle Internet

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +27.39 (+34.23%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Circle Internet (CRCLON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Circle Internet.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Circle Internet

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Circle Internet, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Circle Internet?

Circle Internet Financial (CRCL) prices are influenced by several key factors:

1. USDC demand and adoption - As Circle's primary product, increased USDC usage drives revenue
2. Regulatory environment - Stablecoin regulations impact operations and market confidence
3. Interest rates - Affect yields on Circle's reserves
4. Market sentiment toward stablecoins and crypto
5. Competition from other stablecoin issuers
6. Partnership announcements and business expansion
7. Overall crypto market conditions and institutional adoption

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Circle Internet?

People want to know Circle Internet (CRCLON) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper stop-loss and profit-taking strategies.

Due diligence - Researchers analyze price trends to evaluate the token's potential and market sentiment.

Real-time pricing information is essential for making informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Circle Internet

Napoved cene Circle Internet (CRCLON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRCLON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Circle Internet (CRCLON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Circle Internet lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Circle Internet v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CRCLON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Circle Internet.

O Circle Internet

CRCLON is a digital asset that operates on a decentralized network. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CRCLON is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, smart contracts, and governance. It's designed to offer a decentralized solution to traditional financial systems, thereby promoting financial inclusivity. The supply and issuance model of CRCLON is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Circle Internet

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Circle Internet? Nakup CRCLON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Circle Internet. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Circle Internet (CRCLON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 20.92K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Circle Internet bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Circle Internet (CRCLON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Circle Internet

Z lastništvom kriptovalute Circle Internet se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Circle Internet (CRCLON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Circle Internet razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Circle Internet spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Circle Internet

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Circle Internet?
Če bi kriptovaluta Circle Internet rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Circle Internet.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:36 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Circle Internet (CRCLON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Circle Internet

CRCLON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CRCLON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CRCLON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Circle Internet (CRCLON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Circle Internet v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CRCLON/USDT
$107.39
$107.39$107.39
+8.13%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5974
$2.5974$2.5974

+5,094.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004362
$0.00004362$0.00004362

+772.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23745
$0.23745$0.23745

+117.18%

0G

0G

0G

$1.575
$1.575$1.575

+50.86%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz CRCLON v USD

Znesek

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 107.39 USD