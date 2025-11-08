Današnja cena kriptovalute Cointel v živo je 0.02242 USD. Tržna kapitalizacija COLS je 12,697,496.06312 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COLS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cointel v živo je 0.02242 USD. Tržna kapitalizacija COLS je 12,697,496.06312 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COLS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Cointel (COLS) v živo je $ 0.02242, s spremembo 1.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COLS v USD je $ 0.02242 na COLS.
Kriptovaluta Cointel je trenutno na #1023. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.70M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 566.35M COLS. V zadnjih 24 urah se je COLS trgovalo med $ 0.02188 (najnižje) in $ 0.02583 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.041637001905749906, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.021250259407989507.
V kratkoročni uspešnosti se je COLS premaknil +0.22% v zadnji uri in -8.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.36M.
Tržne informacije Cointel (COLS)
No.1023
$ 12.70M
$ 1.36M
$ 224.20M
566.35M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.66%
AVAX_CCHAIN
Trenutna tržna kapitalizacija Cointel je $ 12.70M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.36M. Obstoječa ponudba COLS je 566.35M, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 224.20M.
Zgodovina cene Cointel, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02188
24H Nizka
$ 0.02583
24H Visoka
$ 0.02188
$ 0.02583
$ 0.041637001905749906
$ 0.021250259407989507
+0.22%
+1.35%
-8.35%
-8.35%
Zgodovina cen Cointel (COLS) v USD
Sledite spremembam cen Cointel za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0002986
+1.35%
30 dni
$ -0.0038
-14.50%
60 dni
$ +0.00942
+72.46%
90 dni
$ +0.00942
+72.46%
Današnja sprememba cene Cointel
Danes je COLS zabeležil spremembo $ +0.0002986 (+1.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Cointel
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0038 (-14.50%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Cointel
Če pogled razširimo na 60 dni, se je COLS spremenil za $ +0.00942 (+72.46%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Cointel
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00942 (+72.46%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cointel (COLS) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cointel
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cointel, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cointel?
Several key factors influence Cointel (COLS) cryptocurrency prices:
Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and compliance requirements in key markets influence investor sentiment.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, COLS often follows Bitcoin's price trends and market cycles.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support more stable pricing.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cointel?
People want to know Cointel (COLS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility that affects their holdings.
Napoved cene za kriptovaluto Cointel
Napoved cene Cointel (COLS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COLS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cointel (COLS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Cointel lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cointel v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COLS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cointel.
O Cointel
COLS is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring the security and integrity of its network. COLS is typically used in decentralized applications (dApps) within its ecosystem, enabling users to interact with these applications and perform transactions. Its issuance and supply model are determined by the rules set within its blockchain protocol.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cointel
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cointel? Nakup COLS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cointel. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cointel (COLS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 566.35M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cointel bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Cointel
Z lastništvom kriptovalute Cointel se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.
Cointel Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Cointel razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cointel?
Če bi kriptovaluta Cointel rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cointel.
Koliko je kriptovaluta Cointel vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Cointel je $ 0.02242. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Cointel še vedno dobra naložba?
Cointel ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v COLS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Cointel?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Cointel v vrednosti $ 1.36M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Cointel?
Cena kriptovalute COLS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Cointel v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena COLS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Cointel?
Na ceno COLS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,295.26
+1.48%
ETH
3,451.55
+4.67%
SOL
161.17
+3.70%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1017
+0.82%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za COLS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par COLS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Cointel gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Cointel letos rasla?
Cena kriptovalute Cointel bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Cointel (COLS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:22 (UTC+8)
