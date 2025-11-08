BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Cointel v živo je 0.02242 USD. Tržna kapitalizacija COLS je 12,697,496.06312 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COLS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cointel v živo je 0.02242 USD. Tržna kapitalizacija COLS je 12,697,496.06312 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COLS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o COLS

Informacije o ceni COLS

Kaj je COLS

Uradna spletna stran COLS

Tokenomika COLS

Napoved cen COLS

Zgodovina COLS

COLS Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute COLS v fiat

Spot COLS

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Cointel Logotip

Cena Cointel(COLS)

Cena 1 COLS v USD v živo:

$0.02242
$0.02242$0.02242
+1.35%1D
USD
Cointel (COLS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:22 (UTC+8)

Današnja cena Cointel

Današnja cena kriptovalute Cointel (COLS) v živo je $ 0.02242, s spremembo 1.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COLS v USD je $ 0.02242 na COLS.

Kriptovaluta Cointel je trenutno na #1023. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.70M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 566.35M COLS. V zadnjih 24 urah se je COLS trgovalo med $ 0.02188 (najnižje) in $ 0.02583 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.041637001905749906, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.021250259407989507.

V kratkoročni uspešnosti se je COLS premaknil +0.22% v zadnji uri in -8.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.36M.

Tržne informacije Cointel (COLS)

No.1023

$ 12.70M
$ 12.70M$ 12.70M

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 224.20M
$ 224.20M$ 224.20M

566.35M
566.35M 566.35M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.66%

AVAX_CCHAIN

Trenutna tržna kapitalizacija Cointel je $ 12.70M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.36M. Obstoječa ponudba COLS je 566.35M, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 224.20M.

Zgodovina cene Cointel, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02188
$ 0.02188$ 0.02188
24H Nizka
$ 0.02583
$ 0.02583$ 0.02583
24H Visoka

$ 0.02188
$ 0.02188$ 0.02188

$ 0.02583
$ 0.02583$ 0.02583

$ 0.041637001905749906
$ 0.041637001905749906$ 0.041637001905749906

$ 0.021250259407989507
$ 0.021250259407989507$ 0.021250259407989507

+0.22%

+1.35%

-8.35%

-8.35%

Zgodovina cen Cointel (COLS) v USD

Sledite spremembam cen Cointel za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0002986+1.35%
30 dni$ -0.0038-14.50%
60 dni$ +0.00942+72.46%
90 dni$ +0.00942+72.46%
Današnja sprememba cene Cointel

Danes je COLS zabeležil spremembo $ +0.0002986 (+1.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Cointel

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0038 (-14.50%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Cointel

Če pogled razširimo na 60 dni, se je COLS spremenil za $ +0.00942 (+72.46%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Cointel

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00942 (+72.46%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cointel (COLS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Cointel.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cointel

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cointel, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cointel?

Several key factors influence Cointel (COLS) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact COLS pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and compliance requirements in key markets influence investor sentiment.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, COLS often follows Bitcoin's price trends and market cycles.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support more stable pricing.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cointel?

People want to know Cointel (COLS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility that affects their holdings.

Napoved cene za kriptovaluto Cointel

Napoved cene Cointel (COLS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COLS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cointel (COLS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cointel lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cointel v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COLS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cointel.

O Cointel

COLS is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring the security and integrity of its network. COLS is typically used in decentralized applications (dApps) within its ecosystem, enabling users to interact with these applications and perform transactions. Its issuance and supply model are determined by the rules set within its blockchain protocol.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cointel

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cointel? Nakup COLS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cointel. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cointel (COLS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 566.35M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cointel bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Cointel (COLS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Cointel

Z lastništvom kriptovalute Cointel se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Cointel (COLS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Cointel razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Cointel spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cointel

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cointel?
Če bi kriptovaluta Cointel rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cointel.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:22 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Cointel (COLS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Cointel

COLS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na COLS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami COLS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Cointel (COLS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Cointel v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
COLS/USDT
$0.02242
$0.02242$0.02242
+1.35%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5974
$2.5974$2.5974

+5,094.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004388
$0.00004388$0.00004388

+777.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23883
$0.23883$0.23883

+118.44%

0G

0G

0G

$1.570
$1.570$1.570

+50.38%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz COLS v USD

Znesek

COLS
COLS
USD
USD

1 COLS = 0.02242 USD