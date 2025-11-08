Današnja cena Cointel

Današnja cena kriptovalute Cointel (COLS) v živo je $ 0.02242, s spremembo 1.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COLS v USD je $ 0.02242 na COLS.

Kriptovaluta Cointel je trenutno na #1023. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.70M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 566.35M COLS. V zadnjih 24 urah se je COLS trgovalo med $ 0.02188 (najnižje) in $ 0.02583 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.041637001905749906, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.021250259407989507.

V kratkoročni uspešnosti se je COLS premaknil +0.22% v zadnji uri in -8.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.36M.

Tržne informacije Cointel (COLS)

Uvrstitev No.1023 Tržna kapitalizacija $ 12.70M$ 12.70M $ 12.70M Volumen (24H) $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 224.20M$ 224.20M $ 224.20M Zaloga v obtoku 566.35M 566.35M 566.35M Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 5.66% Javna veriga blokov AVAX_CCHAIN

Trenutna tržna kapitalizacija Cointel je $ 12.70M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.36M. Obstoječa ponudba COLS je 566.35M, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 224.20M.