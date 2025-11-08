Današnja cena kriptovalute Coinbase xStock v živo je 310.07 USD. Tržna kapitalizacija COINX je 8,371,888.921514526 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COINX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Coinbase xStock v živo je 310.07 USD. Tržna kapitalizacija COINX je 8,371,888.921514526 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COINX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Coinbase xStock (COINX) v živo je $ 310.07, s spremembo 7.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COINX v USD je $ 310.07 na COINX.
Kriptovaluta Coinbase xStock je trenutno na #1200. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.37M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 27.00K COINX. V zadnjih 24 urah se je COINX trgovalo med $ 284.76 (najnižje) in $ 310.9 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 444.5539034948311, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 286.29110453274694.
V kratkoročni uspešnosti se je COINX premaknil -0.01% v zadnji uri in -10.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.63K.
Tržne informacije Coinbase xStock (COINX)
No.1200
$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M
$ 60.63K
$ 60.63K$ 60.63K
$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M
27.00K
27.00K 27.00K
--
----
26,999.9965218
26,999.9965218 26,999.9965218
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Coinbase xStock je $ 8.37M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.63K. Obstoječa ponudba COINX je 27.00K, skupna ponudba pa znaša 26999.9965218. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.37M.
Zgodovina cene Coinbase xStock, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 284.76
$ 284.76$ 284.76
24H Nizka
$ 310.9
$ 310.9$ 310.9
24H Visoka
$ 284.76
$ 284.76$ 284.76
$ 310.9
$ 310.9$ 310.9
$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311
$ 286.29110453274694
$ 286.29110453274694$ 286.29110453274694
-0.01%
+7.39%
-10.35%
-10.35%
Zgodovina cen Coinbase xStock (COINX) v USD
Sledite spremembam cen Coinbase xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +21.338
+7.39%
30 dni
$ -70.31
-18.49%
60 dni
$ +5.4
+1.77%
90 dni
$ -0.23
-0.08%
Današnja sprememba cene Coinbase xStock
Danes je COINX zabeležil spremembo $ +21.338 (+7.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Coinbase xStock
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -70.31 (-18.49%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Coinbase xStock
Če pogled razširimo na 60 dni, se je COINX spremenil za $ +5.4 (+1.77%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Coinbase xStock
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.23 (-0.08%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Coinbase xStock (COINX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Coinbase xStock
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Coinbase xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Coinbase xStock?
Coinbase stock (COIN) prices are influenced by several key factors:
1. Bitcoin and crypto market performance - Strong correlation with major cryptocurrency prices 2. Trading volume on Coinbase platform - Higher volumes increase transaction fee revenue 3. Regulatory developments - Government policies on crypto affect investor sentiment 4. Company fundamentals - User growth, revenue, profitability metrics 5. Market sentiment toward crypto adoption 6. Competition from other exchanges 7. Institutional crypto investment trends 8. Macroeconomic factors like interest rates and inflation
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Coinbase xStock?
People want to know Coinbase xStock (COINX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders identify buying or selling opportunities, monitor their holdings' value, and make informed financial choices.
Napoved cene za kriptovaluto Coinbase xStock
Napoved cene Coinbase xStock (COINX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COINX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Coinbase xStock (COINX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Coinbase xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Coinbase xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COINX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Coinbase xStock.
O Coinbase xStock
COINX is a digital cryptocurrency designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on the internet. Its primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional fiat currencies, enabling users to make and receive payments without the need for a central authority or intermediary. COINX operates on a proof-of-work consensus mechanism, which is widely recognized for its security and resistance to fraudulent transactions. The supply of COINX is capped, with new coins being issued as rewards to miners for validating transactions and maintaining the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, COINX is typically used for online purchases, remittances, and as a store of value, among other uses.
COINX is a digital cryptocurrency designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on the internet. Its primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional fiat currencies, enabling users to make and receive payments without the need for a central authority or intermediary. COINX operates on a proof-of-work consensus mechanism, which is widely recognized for its security and resistance to fraudulent transactions. The supply of COINX is capped, with new coins being issued as rewards to miners for validating transactions and maintaining the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, COINX is typically used for online purchases, remittances, and as a store of value, among other uses.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Coinbase xStock
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Coinbase xStock? Nakup COINX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Coinbase xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Coinbase xStock (COINX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 27.00K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Coinbase xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Coinbase xStock
Z lastništvom kriptovalute Coinbase xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Coinbase xStock (COINX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Coinbase xStock Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Coinbase xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Coinbase xStock
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Coinbase xStock?
Če bi kriptovaluta Coinbase xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Coinbase xStock.
Koliko je kriptovaluta Coinbase xStock vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Coinbase xStock je $ 310.07. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Coinbase xStock še vedno dobra naložba?
Coinbase xStock ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v COINX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Coinbase xStock?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Coinbase xStock v vrednosti $ 60.63K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Coinbase xStock?
Cena kriptovalute COINX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Coinbase xStock v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena COINX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Coinbase xStock?
Na ceno COINX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,442.69
+1.62%
ETH
3,454.53
+4.76%
SOL
161.73
+4.06%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0866
-0.55%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za COINX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par COINX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Coinbase xStock gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Coinbase xStock letos rasla?
Cena kriptovalute Coinbase xStock bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Coinbase xStock (COINX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:47:43 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Coinbase xStock (COINX)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.