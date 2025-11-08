Današnja cena Coinbase xStock

Današnja cena kriptovalute Coinbase xStock (COINX) v živo je $ 310.07, s spremembo 7.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COINX v USD je $ 310.07 na COINX.

Kriptovaluta Coinbase xStock je trenutno na #1200. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.37M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 27.00K COINX. V zadnjih 24 urah se je COINX trgovalo med $ 284.76 (najnižje) in $ 310.9 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 444.5539034948311, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 286.29110453274694.

V kratkoročni uspešnosti se je COINX premaknil -0.01% v zadnji uri in -10.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.63K.

Tržne informacije Coinbase xStock (COINX)

Uvrstitev No.1200 Tržna kapitalizacija $ 8.37M$ 8.37M $ 8.37M Volumen (24H) $ 60.63K$ 60.63K $ 60.63K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.37M$ 8.37M $ 8.37M Zaloga v obtoku 27.00K 27.00K 27.00K Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 26,999.9965218 26,999.9965218 26,999.9965218 Javna veriga blokov SOL

