Današnja cena Coinbase

Današnja cena kriptovalute Coinbase (COINON) v živo je $ 318.27, s spremembo 10.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COINON v USD je $ 318.27 na COINON.

Kriptovaluta Coinbase je trenutno na #2412. mestu s tržno kapitalizacijo $ 596.27K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.87K COINON. V zadnjih 24 urah se je COINON trgovalo med $ 284.31 (najnižje) in $ 357.06 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 398.53963644307055, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 286.74574702692615.

V kratkoročni uspešnosti se je COINON premaknil +1.94% v zadnji uri in -6.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 115.33K.

Tržne informacije Coinbase (COINON)

Uvrstitev No.2412 Tržna kapitalizacija $ 596.27K$ 596.27K $ 596.27K Volumen (24H) $ 115.33K$ 115.33K $ 115.33K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 596.27K$ 596.27K $ 596.27K Zaloga v obtoku 1.87K 1.87K 1.87K Skupna ponudba 1,873.47791822 1,873.47791822 1,873.47791822 Javna veriga blokov ETH

