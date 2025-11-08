Današnja cena kriptovalute Coinbase v živo je 318.27 USD. Tržna kapitalizacija COINON je 596,271.8170318794 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COINON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Coinbase v živo je 318.27 USD. Tržna kapitalizacija COINON je 596,271.8170318794 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COINON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Coinbase (COINON) v živo je $ 318.27, s spremembo 10.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COINON v USD je $ 318.27 na COINON.
Kriptovaluta Coinbase je trenutno na #2412. mestu s tržno kapitalizacijo $ 596.27K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.87K COINON. V zadnjih 24 urah se je COINON trgovalo med $ 284.31 (najnižje) in $ 357.06 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 398.53963644307055, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 286.74574702692615.
V kratkoročni uspešnosti se je COINON premaknil +1.94% v zadnji uri in -6.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 115.33K.
Tržne informacije Coinbase (COINON)
No.2412
$ 596.27K
$ 115.33K
$ 596.27K
1.87K
1,873.47791822
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Coinbase je $ 596.27K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 115.33K. Obstoječa ponudba COINON je 1.87K, skupna ponudba pa znaša 1873.47791822. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 596.27K.
Zgodovina cene Coinbase, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 284.31
24H Nizka
$ 357.06
24H Visoka
$ 284.31
$ 357.06
$ 398.53963644307055
$ 286.74574702692615
+1.94%
+10.20%
-6.14%
-6.14%
Zgodovina cen Coinbase (COINON) v USD
Sledite spremembam cen Coinbase za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +29.456
+10.20%
30 dni
$ -63.23
-16.58%
60 dni
$ +14.38
+4.73%
90 dni
$ +68.27
+27.30%
Današnja sprememba cene Coinbase
Danes je COINON zabeležil spremembo $ +29.456 (+10.20%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Coinbase
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -63.23 (-16.58%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Coinbase
Če pogled razširimo na 60 dni, se je COINON spremenil za $ +14.38 (+4.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Coinbase
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +68.27 (+27.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Coinbase (COINON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Coinbase
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Coinbase, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Coinbase?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Coinbase?
Napoved cene za kriptovaluto Coinbase
Napoved cene Coinbase (COINON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COINON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Coinbase (COINON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Coinbase lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Coinbase v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COINON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Coinbase.
O Coinbase
COINON is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions within its native blockchain network. The primary role of COINON is to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently without the need for a centralized authority. Its consensus mechanism is based on Proof-of-Stake (PoS), which is known for its energy efficiency and security. The supply of COINON is algorithmically controlled, with a predetermined issuance model that aims to prevent inflation. Typical uses of COINON include remittances, online purchases, and as a store of value. Its ecosystem is designed to be inclusive and accessible, promoting financial inclusion and democratizing access to financial services.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Coinbase
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Coinbase? Nakup COINON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Coinbase. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Coinbase (COINON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.87K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Coinbase bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Coinbase
Z lastništvom kriptovalute Coinbase se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Coinbase
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Coinbase?
Če bi kriptovaluta Coinbase rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Coinbase.
Koliko je kriptovaluta Coinbase vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Coinbase je $ 318.27. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Coinbase še vedno dobra naložba?
Coinbase ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v COINON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Coinbase?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Coinbase v vrednosti $ 115.33K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Coinbase?
Cena kriptovalute COINON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Coinbase v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena COINON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Coinbase?
Na ceno COINON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,278.87
+1.46%
ETH
3,451.92
+4.68%
SOL
161.17
+3.70%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1051
+1.13%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za COINON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par COINON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Coinbase gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Coinbase letos rasla?
Cena kriptovalute Coinbase bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Coinbase (COINON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:15 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Coinbase (COINON)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
