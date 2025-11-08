BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Coinbase v živo je 318.27 USD. Tržna kapitalizacija COINON je 596,271.8170318794 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COINON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Coinbase(COINON)

Cena 1 COINON v USD v živo:

$318.24
+10.20%1D
USD
Coinbase (COINON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:15 (UTC+8)

Današnja cena Coinbase

Današnja cena kriptovalute Coinbase (COINON) v živo je $ 318.27, s spremembo 10.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COINON v USD je $ 318.27 na COINON.

Kriptovaluta Coinbase je trenutno na #2412. mestu s tržno kapitalizacijo $ 596.27K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.87K COINON. V zadnjih 24 urah se je COINON trgovalo med $ 284.31 (najnižje) in $ 357.06 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 398.53963644307055, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 286.74574702692615.

V kratkoročni uspešnosti se je COINON premaknil +1.94% v zadnji uri in -6.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 115.33K.

Tržne informacije Coinbase (COINON)

No.2412

$ 596.27K
$ 115.33K
$ 596.27K
1.87K
1,873.47791822
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Coinbase je $ 596.27K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 115.33K. Obstoječa ponudba COINON je 1.87K, skupna ponudba pa znaša 1873.47791822. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 596.27K.

Zgodovina cene Coinbase, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 284.31
24H Nizka
$ 357.06
24H Visoka

$ 284.31
$ 357.06
$ 398.53963644307055
$ 286.74574702692615
+1.94%

+10.20%

-6.14%

-6.14%

Zgodovina cen Coinbase (COINON) v USD

Sledite spremembam cen Coinbase za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +29.456+10.20%
30 dni$ -63.23-16.58%
60 dni$ +14.38+4.73%
90 dni$ +68.27+27.30%
Današnja sprememba cene Coinbase

Danes je COINON zabeležil spremembo $ +29.456 (+10.20%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Coinbase

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -63.23 (-16.58%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Coinbase

Če pogled razširimo na 60 dni, se je COINON spremenil za $ +14.38 (+4.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Coinbase

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +68.27 (+27.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Coinbase (COINON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Coinbase.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Coinbase

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Coinbase, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Coinbase?

Several key factors influence Coinbase stock prices:

1. Cryptocurrency market performance - Bitcoin and altcoin price movements directly impact trading volumes and revenue
2. Trading volume - Higher crypto trading activity increases transaction fees and profits
3. Regulatory environment - Government policies on crypto affect investor confidence
4. Competition - Rivalry from other exchanges like Binance impacts market share
5. Interest rates - Higher rates can reduce risk appetite for growth stocks
6. Company fundamentals - User growth, new products, and financial performance
7. Market sentiment - Overall investor attitude toward crypto and fintech stocks

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Coinbase?

People want to know Coinbase stock price today because it's a major cryptocurrency exchange indicator. As crypto adoption grows, Coinbase's performance reflects market sentiment. Investors track daily prices for trading decisions, portfolio management, and market timing. The stock serves as a proxy for crypto industry health.

Napoved cene za kriptovaluto Coinbase

Napoved cene Coinbase (COINON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COINON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Coinbase (COINON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Coinbase lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Coinbase v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COINON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Coinbase.

O Coinbase

COINON is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions within its native blockchain network. The primary role of COINON is to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently without the need for a centralized authority. Its consensus mechanism is based on Proof-of-Stake (PoS), which is known for its energy efficiency and security. The supply of COINON is algorithmically controlled, with a predetermined issuance model that aims to prevent inflation. Typical uses of COINON include remittances, online purchases, and as a store of value. Its ecosystem is designed to be inclusive and accessible, promoting financial inclusion and democratizing access to financial services.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Coinbase

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Coinbase? Nakup COINON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Coinbase. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Coinbase (COINON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.87K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Coinbase bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Coinbase (COINON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Coinbase

Z lastništvom kriptovalute Coinbase se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Coinbase (COINON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Coinbase (COINON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Coinbase Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Coinbase razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Coinbase spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Coinbase

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Coinbase?
Če bi kriptovaluta Coinbase rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Coinbase.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:15 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Coinbase (COINON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

