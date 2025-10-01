Tokenomika COCK (COCK)
Tokenomika in analiza cen COCK (COCK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za COCK (COCK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o COCK (COCK)
COCK Token ($COCK) is not just another meme coin—it’s the most innovative, engaging, and rapidly growing #MEMEFI project in the crypto space. We have built an ecosystem-first token that combines DeFi mechanics, game theory, community engagement, and real revenue generation to drive sustainable growth, rewards, and utility for holders.
Tokenomika COCK (COCK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike COCK (COCK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov COCK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov COCK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko COCK, raziščite ceno žetona COCK v živo!
Zgodovina cen COCK (COCK)
Analiza zgodovine cen COCK pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene COCK
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal COCK? Naša stran za napovedovanje cen COCK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
