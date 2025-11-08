Današnja cena kriptovalute Cirrca v živo je 0.00088 USD. Tržna kapitalizacija CIRRCA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CIRRCA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cirrca v živo je 0.00088 USD. Tržna kapitalizacija CIRRCA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CIRRCA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Cirrca (CIRRCA) v živo je $ 0.00088, s spremembo 16.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CIRRCA v USD je $ 0.00088 na CIRRCA.
Kriptovaluta Cirrca je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CIRRCA. V zadnjih 24 urah se je CIRRCA trgovalo med $ 0.00088 (najnižje) in $ 0.00112 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je CIRRCA premaknil 0.00% v zadnji uri in +1.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.83K.
Tržne informacije Cirrca (CIRRCA)
--
----
$ 2.83K
$ 2.83K$ 2.83K
$ 88.00K
$ 88.00K$ 88.00K
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Cirrca je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.83K. Obstoječa ponudba CIRRCA je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 88.00K.
Zgodovina cene Cirrca, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00088
$ 0.00088$ 0.00088
24H Nizka
$ 0.00112
$ 0.00112$ 0.00112
24H Visoka
$ 0.00088
$ 0.00088$ 0.00088
$ 0.00112
$ 0.00112$ 0.00112
--
----
--
----
0.00%
-16.98%
+1.14%
+1.14%
Zgodovina cen Cirrca (CIRRCA) v USD
Sledite spremembam cen Cirrca za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00018
-16.98%
30 dni
$ -0.00912
-91.20%
60 dni
$ -0.00912
-91.20%
90 dni
$ -0.00912
-91.20%
Današnja sprememba cene Cirrca
Danes je CIRRCA zabeležil spremembo $ -0.00018 (-16.98%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Cirrca
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00912 (-91.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Cirrca
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CIRRCA spremenil za $ -0.00912 (-91.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Cirrca
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00912 (-91.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cirrca (CIRRCA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cirrca, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cirrca?
Several factors influence Cirrca (CIRRCA) prices:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly affect valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.
Trading volume and liquidity impact price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can reduce volatility.
Broader cryptocurrency market trends significantly influence CIRRCA, as most altcoins correlate with Bitcoin and major cryptocurrencies.
Project developments, partnerships, and technological updates can create positive or negative price pressure.
Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect investor sentiment and market participation.
Exchange listings and delistings impact accessibility and trading opportunities, influencing price discovery.
Community engagement and social media buzz can drive speculative trading activity.
Overall market conditions, including economic factors and institutional adoption of cryptocurrencies, also play important roles in determining CIRRCA's price movements.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cirrca?
People want to know Cirrca (CIRRCA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Cirrca
Napoved cene Cirrca (CIRRCA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CIRRCA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cirrca (CIRRCA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Cirrca lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cirrca v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CIRRCA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cirrca.
O Cirrca
CIRRCA is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the internet. The primary purpose of CIRRCA is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to make transactions without the need for a centralized authority or intermediary. It utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain. The supply and issuance model of CIRRCA is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. In the broader crypto ecosystem, CIRRCA is recognized for its security features and the speed of its transactions.
CIRRCA is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the internet. The primary purpose of CIRRCA is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to make transactions without the need for a centralized authority or intermediary. It utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain. The supply and issuance model of CIRRCA is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. In the broader crypto ecosystem, CIRRCA is recognized for its security features and the speed of its transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cirrca
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cirrca? Nakup CIRRCA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cirrca. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cirrca (CIRRCA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cirrca bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Cirrca
Z lastništvom kriptovalute Cirrca se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Cirrca rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cirrca.
Koliko je kriptovaluta Cirrca vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Cirrca je $ 0.00088. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Cirrca še vedno dobra naložba?
Cirrca ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CIRRCA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Cirrca?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Cirrca v vrednosti $ 2.83K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Cirrca?
Cena kriptovalute CIRRCA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Cirrca v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CIRRCA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Cirrca?
Na ceno CIRRCA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,956.03
+1.14%
ETH
3,403.04
+3.20%
SOL
158.31
+1.86%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1791
+7.90%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CIRRCA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CIRRCA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Cirrca gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Cirrca letos rasla?
Cena kriptovalute Cirrca bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Cirrca (CIRRCA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:56:40 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Cirrca (CIRRCA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.