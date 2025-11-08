Današnja cena Cirrca

Današnja cena kriptovalute Cirrca (CIRRCA) v živo je $ 0.00088, s spremembo 16.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CIRRCA v USD je $ 0.00088 na CIRRCA.

Kriptovaluta Cirrca je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CIRRCA. V zadnjih 24 urah se je CIRRCA trgovalo med $ 0.00088 (najnižje) in $ 0.00112 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CIRRCA premaknil 0.00% v zadnji uri in +1.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.83K.

Tržne informacije Cirrca (CIRRCA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 2.83K$ 2.83K $ 2.83K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 88.00K$ 88.00K $ 88.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Cirrca je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.83K. Obstoječa ponudba CIRRCA je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 88.00K.