Današnja cena kriptovalute Cirrca v živo je 0.00088 USD. Tržna kapitalizacija CIRRCA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CIRRCA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cirrca v živo je 0.00088 USD. Tržna kapitalizacija CIRRCA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CIRRCA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Cirrca(CIRRCA)

Cena 1 CIRRCA v USD v živo:

$0.00088
-16.98%1D
Cirrca (CIRRCA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:56:40 (UTC+8)

Današnja cena Cirrca

Današnja cena kriptovalute Cirrca (CIRRCA) v živo je $ 0.00088, s spremembo 16.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CIRRCA v USD je $ 0.00088 na CIRRCA.

Kriptovaluta Cirrca je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CIRRCA. V zadnjih 24 urah se je CIRRCA trgovalo med $ 0.00088 (najnižje) in $ 0.00112 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CIRRCA premaknil 0.00% v zadnji uri in +1.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.83K.

Tržne informacije Cirrca (CIRRCA)

$ 2.83K
$ 88.00K
100,000,000
BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Cirrca je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.83K. Obstoječa ponudba CIRRCA je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 88.00K.

Zgodovina cene Cirrca, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00088
24H Nizka
$ 0.00112
24H Visoka

$ 0.00088
$ 0.00112
0.00%

-16.98%

+1.14%

+1.14%

Zgodovina cen Cirrca (CIRRCA) v USD

Sledite spremembam cen Cirrca za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00018-16.98%
30 dni$ -0.00912-91.20%
60 dni$ -0.00912-91.20%
90 dni$ -0.00912-91.20%
Današnja sprememba cene Cirrca

Danes je CIRRCA zabeležil spremembo $ -0.00018 (-16.98%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Cirrca

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00912 (-91.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Cirrca

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CIRRCA spremenil za $ -0.00912 (-91.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Cirrca

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00912 (-91.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cirrca (CIRRCA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Cirrca.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cirrca

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cirrca, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cirrca?

Several factors influence Cirrca (CIRRCA) prices:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly affect valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.

Trading volume and liquidity impact price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can reduce volatility.

Broader cryptocurrency market trends significantly influence CIRRCA, as most altcoins correlate with Bitcoin and major cryptocurrencies.

Project developments, partnerships, and technological updates can create positive or negative price pressure.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect investor sentiment and market participation.

Exchange listings and delistings impact accessibility and trading opportunities, influencing price discovery.

Community engagement and social media buzz can drive speculative trading activity.

Overall market conditions, including economic factors and institutional adoption of cryptocurrencies, also play important roles in determining CIRRCA's price movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cirrca?

People want to know Cirrca (CIRRCA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Cirrca

Napoved cene Cirrca (CIRRCA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CIRRCA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cirrca (CIRRCA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cirrca lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Cirrca

CIRRCA is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the internet. The primary purpose of CIRRCA is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to make transactions without the need for a centralized authority or intermediary. It utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain. The supply and issuance model of CIRRCA is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. In the broader crypto ecosystem, CIRRCA is recognized for its security features and the speed of its transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cirrca

Pristojbine za trgovanje spot:
Kaj je Cirrca (CIRRCA)

Cirrca enables staking of tokenized assets including stocks, commodities, crypto, and other real-world assets, to unlock flexible passive yield and rewards.

Cirrca Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Cirrca razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Cirrca spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cirrca

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cirrca?
Če bi kriptovaluta Cirrca rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cirrca.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:56:40 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Cirrca (CIRRCA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

