Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cheems (CHEEMS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

“Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CHEEMS, raziščite ceno žetona CHEEMS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CHEEMS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Cheems (CHEEMS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHEEMS? Naša stran za napovedovanje cen CHEEMS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen CHEEMS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati Cheems (CHEEMS)? MEXC podpira različne načine nakupa CHEEMS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.