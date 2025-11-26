Tokenomika CeluvPlay (CELB)

Tokenomika CeluvPlay (CELB)

Odkrijte ključne vpoglede v CeluvPlay (CELB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:36:20 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen CeluvPlay (CELB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CeluvPlay (CELB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 14.86K
$ 14.86K
Skupna ponudba:
$ 5.00B
$ 5.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 238.75M
$ 238.75M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 311.15K
$ 311.15K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00649
$ 0.00649
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000042292733030989
$ 0.000042292733030989
Trenutna cena:
$ 0.00006223
$ 0.00006223

Informacije o CeluvPlay (CELB)

An AI-powered Web3 gaming ecosystem enabling users and creators to earn, engage, and build in a dynamic entertainment platform.

Uradna spletna stran:
https://www.celuvplay.io/
Bela knjiga:
https://celuvplay.gitbook.io/celuvplay
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xda67fbf4e6fa4bb78f62533b7264e1b13295fdf3

Tokenomika CeluvPlay (CELB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CeluvPlay (CELB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CELB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CELB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CELB, raziščite ceno žetona CELB v živo!

Kako kupiti CELB

Želite v svoj portfelj dodati CeluvPlay (CELB)? MEXC podpira različne načine nakupa CELB, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen CeluvPlay (CELB)

Analiza zgodovine cen CELB pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CELB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CELB? Naša stran za napovedovanje cen CELB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti