BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute CeluvPlay v živo je 0.0000953 USD. Tržna kapitalizacija CELB je 22,752.875 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CELB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute CeluvPlay v živo je 0.0000953 USD. Tržna kapitalizacija CELB je 22,752.875 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CELB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CELB

Informacije o ceni CELB

Kaj je CELB

Bela knjiga CELB

Uradna spletna stran CELB

Tokenomika CELB

Napoved cen CELB

Zgodovina CELB

CELB Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CELB v fiat

Spot CELB

Terminske pogodbe CELB USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

CeluvPlay Logotip

Cena CeluvPlay(CELB)

Cena 1 CELB v USD v živo:

$0.0000953
$0.0000953$0.0000953
-1.14%1D
USD
CeluvPlay (CELB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:25 (UTC+8)

Današnja cena CeluvPlay

Današnja cena kriptovalute CeluvPlay (CELB) v živo je $ 0.0000953, s spremembo 1.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CELB v USD je $ 0.0000953 na CELB.

Kriptovaluta CeluvPlay je trenutno na #3393. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22.75K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 238.75M CELB. V zadnjih 24 urah se je CELB trgovalo med $ 0.000076 (najnižje) in $ 0.0001641 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.013001119987893436, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000073835719290427.

V kratkoročni uspešnosti se je CELB premaknil -0.21% v zadnji uri in -38.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 88.59K.

Tržne informacije CeluvPlay (CELB)

No.3393

$ 22.75K
$ 22.75K$ 22.75K

$ 88.59K
$ 88.59K$ 88.59K

$ 476.50K
$ 476.50K$ 476.50K

238.75M
238.75M 238.75M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4.77%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija CeluvPlay je $ 22.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 88.59K. Obstoječa ponudba CELB je 238.75M, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 476.50K.

Zgodovina cene CeluvPlay, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000076
$ 0.000076$ 0.000076
24H Nizka
$ 0.0001641
$ 0.0001641$ 0.0001641
24H Visoka

$ 0.000076
$ 0.000076$ 0.000076

$ 0.0001641
$ 0.0001641$ 0.0001641

$ 0.013001119987893436
$ 0.013001119987893436$ 0.013001119987893436

$ 0.000073835719290427
$ 0.000073835719290427$ 0.000073835719290427

-0.21%

-1.14%

-38.95%

-38.95%

Zgodovina cen CeluvPlay (CELB) v USD

Sledite spremembam cen CeluvPlay za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000001099-1.14%
30 dni$ -0.000366-79.35%
60 dni$ -0.0009365-90.77%
90 dni$ -0.0039047-97.62%
Današnja sprememba cene CeluvPlay

Danes je CELB zabeležil spremembo $ -0.000001099 (-1.14%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene CeluvPlay

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000366 (-79.35%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene CeluvPlay

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CELB spremenil za $ -0.0009365 (-90.77%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene CeluvPlay

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0039047 (-97.62%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen CeluvPlay (CELB) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen CeluvPlay.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto CeluvPlay

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute CeluvPlay, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute CeluvPlay?

Several key factors influence CeluvPlay (CELB) token prices:

Market Demand: User adoption of the gaming platform and token utility drive buying pressure.

Gaming Ecosystem Growth: New game releases, partnerships, and platform developments affect token value.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates impact scarcity.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence influence price movements.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming platforms.

Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets affect accessibility.

Technical Analysis: Trading patterns and volume indicators guide short-term price action.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute CeluvPlay?

People want to know CeluvPlay (CELB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Napoved cene za kriptovaluto CeluvPlay

Napoved cene CeluvPlay (CELB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CELB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CeluvPlay (CELB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena CeluvPlay lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CeluvPlay v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CELB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CeluvPlay.

O CeluvPlay

Celsius Network (CELB) is a cryptocurrency asset associated with the Celsius Network, a blockchain-based platform that provides a suite of financial services. The primary role of CELB is to serve as the native utility token within the Celsius ecosystem, where it is used for a variety of purposes including earning interest on deposits, obtaining discounts on loan interest, and participating in system governance. The Celsius Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with CELB tokens being issued at a fixed supply. The platform aims to bring a new wave of financial services to the market, focusing on fair interest rates, low fees, and financial freedom for users worldwide.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto CeluvPlay

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto CeluvPlay? Nakup CELB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute CeluvPlay. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute CeluvPlay (CELB).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 238.75M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in CeluvPlay bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu CeluvPlay (CELB)

Kaj lahko storite s kriptovaluto CeluvPlay

Z lastništvom kriptovalute CeluvPlay se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup CeluvPlay (CELB) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je CeluvPlay (CELB)

An AI-powered Web3 gaming ecosystem enabling users and creators to earn, engage, and build in a dynamic entertainment platform.

CeluvPlay Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje CeluvPlay razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna CeluvPlay spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o CeluvPlay

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta CeluvPlay?
Če bi kriptovaluta CeluvPlay rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CeluvPlay.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:25 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti CeluvPlay (CELB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti CeluvPlay

CELB USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CELB z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CELB USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte CeluvPlay (CELB) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute CeluvPlay v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CELB/USDT
$0.0000953
$0.0000953$0.0000953
-1.03%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5923
$2.5923$2.5923

+5,084.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004388
$0.00004388$0.00004388

+777.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016660
$0.000016660$0.000016660

+177.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.23792
$0.23792$0.23792

+117.61%

0G

0G

0G

$1.557
$1.557$1.557

+49.13%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz CELB v USD

Znesek

CELB
CELB
USD
USD

1 CELB = 0.0000953 USD