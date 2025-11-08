Današnja cena CeluvPlay

Današnja cena kriptovalute CeluvPlay (CELB) v živo je $ 0.0000953, s spremembo 1.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CELB v USD je $ 0.0000953 na CELB.

Kriptovaluta CeluvPlay je trenutno na #3393. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22.75K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 238.75M CELB. V zadnjih 24 urah se je CELB trgovalo med $ 0.000076 (najnižje) in $ 0.0001641 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.013001119987893436, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000073835719290427.

V kratkoročni uspešnosti se je CELB premaknil -0.21% v zadnji uri in -38.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 88.59K.

Tržne informacije CeluvPlay (CELB)

Uvrstitev No.3393 Tržna kapitalizacija $ 22.75K$ 22.75K $ 22.75K Volumen (24H) $ 88.59K$ 88.59K $ 88.59K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 476.50K$ 476.50K $ 476.50K Zaloga v obtoku 238.75M 238.75M 238.75M Največja ponudba 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Skupna ponudba 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Hitrost kroženja 4.77% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija CeluvPlay je $ 22.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 88.59K. Obstoječa ponudba CELB je 238.75M, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 476.50K.