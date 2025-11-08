Današnja cena kriptovalute CeluvPlay v živo je 0.0000953 USD. Tržna kapitalizacija CELB je 22,752.875 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CELB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute CeluvPlay v živo je 0.0000953 USD. Tržna kapitalizacija CELB je 22,752.875 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CELB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute CeluvPlay (CELB) v živo je $ 0.0000953, s spremembo 1.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CELB v USD je $ 0.0000953 na CELB.
Kriptovaluta CeluvPlay je trenutno na #3393. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22.75K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 238.75M CELB. V zadnjih 24 urah se je CELB trgovalo med $ 0.000076 (najnižje) in $ 0.0001641 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.013001119987893436, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000073835719290427.
V kratkoročni uspešnosti se je CELB premaknil -0.21% v zadnji uri in -38.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 88.59K.
Tržne informacije CeluvPlay (CELB)
No.3393
$ 22.75K
$ 88.59K
$ 476.50K
238.75M
5,000,000,000
5,000,000,000
4.77%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija CeluvPlay je $ 22.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 88.59K. Obstoječa ponudba CELB je 238.75M, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 476.50K.
Zgodovina cene CeluvPlay, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000076
24H Nizka
$ 0.0001641
24H Visoka
$ 0.000076
$ 0.0001641
$ 0.013001119987893436
$ 0.000073835719290427
-0.21%
-1.14%
-38.95%
-38.95%
Zgodovina cen CeluvPlay (CELB) v USD
Sledite spremembam cen CeluvPlay za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000001099
-1.14%
30 dni
$ -0.000366
-79.35%
60 dni
$ -0.0009365
-90.77%
90 dni
$ -0.0039047
-97.62%
Današnja sprememba cene CeluvPlay
Danes je CELB zabeležil spremembo $ -0.000001099 (-1.14%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene CeluvPlay
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000366 (-79.35%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene CeluvPlay
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CELB spremenil za $ -0.0009365 (-90.77%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene CeluvPlay
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0039047 (-97.62%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen CeluvPlay (CELB) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto CeluvPlay
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute CeluvPlay, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute CeluvPlay?
Several key factors influence CeluvPlay (CELB) token prices:
Market Demand: User adoption of the gaming platform and token utility drive buying pressure.
Gaming Ecosystem Growth: New game releases, partnerships, and platform developments affect token value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute CeluvPlay?
People want to know CeluvPlay (CELB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Napoved cene za kriptovaluto CeluvPlay
Napoved cene CeluvPlay (CELB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CELB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CeluvPlay (CELB) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena CeluvPlay lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
O CeluvPlay
Celsius Network (CELB) is a cryptocurrency asset associated with the Celsius Network, a blockchain-based platform that provides a suite of financial services. The primary role of CELB is to serve as the native utility token within the Celsius ecosystem, where it is used for a variety of purposes including earning interest on deposits, obtaining discounts on loan interest, and participating in system governance. The Celsius Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with CELB tokens being issued at a fixed supply. The platform aims to bring a new wave of financial services to the market, focusing on fair interest rates, low fees, and financial freedom for users worldwide.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto CeluvPlay
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto CeluvPlay? Nakup CELB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute CeluvPlay. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute CeluvPlay (CELB).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 238.75M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in CeluvPlay bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto CeluvPlay
Z lastništvom kriptovalute CeluvPlay se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o CeluvPlay
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta CeluvPlay?
Če bi kriptovaluta CeluvPlay rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CeluvPlay.
Koliko je kriptovaluta CeluvPlay vredna danes?
Današnja cena kriptovalute CeluvPlay je $ 0.0000953. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta CeluvPlay še vedno dobra naložba?
CeluvPlay ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CELB, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto CeluvPlay?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto CeluvPlay v vrednosti $ 88.59K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute CeluvPlay?
Cena kriptovalute CELB se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute CeluvPlay v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CELB.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute CeluvPlay?
Na ceno CELB vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,282.31
+1.47%
ETH
3,452.09
+4.68%
SOL
161.16
+3.69%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1069
+1.29%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CELB na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CELB/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute CeluvPlay gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute CeluvPlay letos rasla?
Cena kriptovalute CeluvPlay bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute CeluvPlay (CELB).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:25 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.