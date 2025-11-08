BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Creditlink v živo je 0.06254 USD. Tržna kapitalizacija CDL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CDL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Creditlink v živo je 0.06254 USD. Tržna kapitalizacija CDL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CDL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CDL

Informacije o ceni CDL

Kaj je CDL

Bela knjiga CDL

Uradna spletna stran CDL

Tokenomika CDL

Napoved cen CDL

Zgodovina CDL

CDL Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CDL v fiat

Spot CDL

Terminske pogodbe CDL USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Creditlink Logotip

Cena Creditlink(CDL)

Cena 1 CDL v USD v živo:

$0.06265
$0.06265$0.06265
+1.21%1D
USD
Creditlink (CDL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:18 (UTC+8)

Današnja cena Creditlink

Današnja cena kriptovalute Creditlink (CDL) v živo je $ 0.06254, s spremembo 1.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CDL v USD je $ 0.06254 na CDL.

Kriptovaluta Creditlink je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CDL. V zadnjih 24 urah se je CDL trgovalo med $ 0.0602 (najnižje) in $ 0.07956 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CDL premaknil -0.70% v zadnji uri in -15.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.29K.

Tržne informacije Creditlink (CDL)

--
----

$ 62.29K
$ 62.29K$ 62.29K

$ 62.54M
$ 62.54M$ 62.54M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Creditlink je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.29K. Obstoječa ponudba CDL je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 62.54M.

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0602
$ 0.0602$ 0.0602
24H Nizka
$ 0.07956
$ 0.07956$ 0.07956
24H Visoka

$ 0.0602
$ 0.0602$ 0.0602

$ 0.07956
$ 0.07956$ 0.07956

--
----

--
----

-0.70%

+1.21%

-15.33%

-15.33%

Zgodovina cen Creditlink (CDL) v USD

Sledite spremembam cen Creditlink za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000749+1.21%
30 dni$ -0.02276-26.69%
60 dni$ +0.03618+137.25%
90 dni$ +0.04254+212.70%
Današnja sprememba cene Creditlink

Danes je CDL zabeležil spremembo $ +0.000749 (+1.21%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Creditlink

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02276 (-26.69%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Creditlink

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CDL spremenil za $ +0.03618 (+137.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Creditlink

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.04254 (+212.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Creditlink (CDL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Creditlink.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Creditlink

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Creditlink, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Creditlink?

Creditlink (CDL) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and investor interest directly impact price movements.

Project Development: Updates, partnerships, and technological improvements affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and Bitcoin's performance influence altcoin prices.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive long-term value.

Regulatory News: Government policies and compliance updates create price volatility.

Competition: Performance relative to similar DeFi and lending protocols.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Creditlink?

People want to know Creditlink (CDL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors evaluate profitability, manage risk, and determine optimal entry or exit points for their cryptocurrency positions.

Napoved cene za kriptovaluto Creditlink

Napoved cene Creditlink (CDL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CDL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Creditlink (CDL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Creditlink lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Creditlink v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CDL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Creditlink.

O Creditlink

CoinDeal Token (CDL) is a utility token native to the CoinDeal cryptocurrency exchange platform. It is designed to offer various benefits to its holders, such as lower transaction fees, priority customer service, and access to advanced trading features. CDL operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, which ensures compatibility with a wide range of wallets and exchanges. The token's supply is capped at 50 million, with an initial distribution to active users of the CoinDeal platform. CDL's primary role is to enhance the user experience within the CoinDeal ecosystem, promoting user engagement and loyalty.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Creditlink

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Creditlink? Nakup CDL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Creditlink. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Creditlink (CDL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Creditlink bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Creditlink (CDL)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Creditlink

Z lastništvom kriptovalute Creditlink se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Creditlink (CDL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Creditlink (CDL)

Creditlink aims to build an AI-driven on-chain identity verification and credit scoring system, advancing the transformation of Web3 financial services toward collateral-free and inclusive access.

Creditlink Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Creditlink razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Creditlink spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Creditlink

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Creditlink?
Če bi kriptovaluta Creditlink rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Creditlink.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:18 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Creditlink (CDL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Creditlink

CDL USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CDL z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CDL USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Creditlink (CDL) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Creditlink v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CDL/USDT
$0.06265
$0.06265$0.06265
+1.12%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5873
$2.5873$2.5873

+5,074.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004433
$0.00004433$0.00004433

+786.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016660
$0.000016660$0.000016660

+177.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.23982
$0.23982$0.23982

+119.35%

0G

0G

0G

$1.549
$1.549$1.549

+48.37%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz CDL v USD

Znesek

CDL
CDL
USD
USD

1 CDL = 0.06254 USD