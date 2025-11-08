Današnja cena Creditlink

Današnja cena kriptovalute Creditlink (CDL) v živo je $ 0.06254, s spremembo 1.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CDL v USD je $ 0.06254 na CDL.

Kriptovaluta Creditlink je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CDL. V zadnjih 24 urah se je CDL trgovalo med $ 0.0602 (najnižje) in $ 0.07956 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CDL premaknil -0.70% v zadnji uri in -15.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.29K.

Tržne informacije Creditlink (CDL)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 62.29K$ 62.29K $ 62.29K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 62.54M$ 62.54M $ 62.54M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Creditlink je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.29K. Obstoječa ponudba CDL je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 62.54M.