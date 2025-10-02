Tokenomika CREDBULL (CBL)

Tokenomika CREDBULL (CBL)

Odkrijte ključne vpoglede v CREDBULL (CBL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:19:57 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen CREDBULL (CBL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CREDBULL (CBL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 96.48K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 367.12M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 262.80K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0627
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000252893137456766
Trenutna cena:
$ 0.0002628
Informacije o CREDBULL (CBL)

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

Uradna spletna stran:
https://credbull.io/
Bela knjiga:
https://docs.credbull.io/docs/litepaper
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6

Tokenomika CREDBULL (CBL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CREDBULL (CBL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CBL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CBL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CBL, raziščite ceno žetona CBL v živo!

Zgodovina cen CREDBULL (CBL)

Analiza zgodovine cen CBL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CBL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CBL? Naša stran za napovedovanje cen CBL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

