Tokenomika Carnomaly (CARR)

Odkrijte ključne vpoglede v Carnomaly (CARR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:40:03 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Carnomaly (CARR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Carnomaly (CARR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.49M
Skupna ponudba:
$ 1.75B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.61B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.62M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0072
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000106941883725881
Trenutna cena:
$ 0.000925
Informacije o Carnomaly (CARR)

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Uradna spletna stran:
https://carnomaly.io/
Bela knjiga:
https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E

Tokenomika Carnomaly (CARR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Carnomaly (CARR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CARR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CARR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CARR, raziščite ceno žetona CARR v živo!

Kako kupiti CARR

Želite v svoj portfelj dodati Carnomaly (CARR)? MEXC podpira različne načine nakupa CARR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Carnomaly (CARR)

Analiza zgodovine cen CARR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CARR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CARR? Naša stran za napovedovanje cen CARR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

