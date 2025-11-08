Današnja cena kriptovalute CarFi v živo je 0.7772 USD. Tržna kapitalizacija CARFI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CARFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute CarFi v živo je 0.7772 USD. Tržna kapitalizacija CARFI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CARFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute CarFi (CARFI) v živo je $ 0.7772, s spremembo 8.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CARFI v USD je $ 0.7772 na CARFI.
Kriptovaluta CarFi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CARFI. V zadnjih 24 urah se je CARFI trgovalo med $ 0.6957 (najnižje) in $ 0.8646 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je CARFI premaknil +0.63% v zadnji uri in +54.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 162.45K.
Tržne informacije CarFi (CARFI)
$ 162.45K
$ 77.72M
100,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija CarFi je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 162.45K. Obstoječa ponudba CARFI je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 77.72M.
Zgodovina cene CarFi, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.63%
-8.81%
+54.20%
+54.20%
Zgodovina cen CarFi (CARFI) v USD
Sledite spremembam cen CarFi za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.075086
-8.81%
30 dni
$ +0.577
+288.21%
60 dni
$ +0.6272
+418.13%
90 dni
$ +0.6272
+418.13%
Današnja sprememba cene CarFi
Danes je CARFI zabeležil spremembo $ -0.075086 (-8.81%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene CarFi
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.577 (+288.21%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene CarFi
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CARFI spremenil za $ +0.6272 (+418.13%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene CarFi
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.6272 (+418.13%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen CarFi (CARFI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute CarFi, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute CarFi?
Several key factors influence CarFi (CARFI) token prices:
Regulatory News: Government policies on crypto and automotive sectors create price volatility.
Competition: Other car-related crypto projects and traditional automotive finance solutions impact market position.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute CarFi?
People want to know CarFi (CARFI) price today for several key reasons:
Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their positions effectively.
Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.
Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.
FOMO/opportunity assessment: Real-time prices help identify potential buying opportunities or avoid losses during market dips.
Due diligence: New investors research current valuation before making initial investments in the automotive-focused DeFi project.
Napoved cene za kriptovaluto CarFi
Napoved cene CarFi (CARFI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CARFI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CarFi (CARFI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena CarFi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CarFi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CARFI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CarFi.
O CarFi
CARFI (CARFI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the CarFi platform, a decentralized finance (DeFi) ecosystem designed to provide financial services for the auto loan market. CARFI aims to facilitate a more efficient, transparent, and inclusive auto loan market by leveraging blockchain technology. The token is used for various purposes within the CarFi platform, including governance, staking, and incentivizing user participation. CARFI operates under an ERC-20 standard, which is a common framework for Ethereum tokens, ensuring compatibility with other services on the Ethereum network. The supply and issuance model of CARFI is determined by smart contracts, aligning with common practices in the DeFi space.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto CarFi
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto CarFi? Nakup CARFI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute CarFi. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute CarFi (CARFI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in CarFi bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto CarFi
Z lastništvom kriptovalute CarFi se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.
CarFi Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje CarFi razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta CarFi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CarFi.
Koliko je kriptovaluta CarFi vredna danes?
Današnja cena kriptovalute CarFi je $ 0.7772. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta CarFi še vedno dobra naložba?
CarFi ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CARFI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto CarFi?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto CarFi v vrednosti $ 162.45K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute CarFi?
Cena kriptovalute CARFI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute CarFi v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CARFI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute CarFi?
Na ceno CARFI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CARFI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute CarFi gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute CarFi letos rasla?
Cena kriptovalute CarFi bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute CarFi (CARFI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:46 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.