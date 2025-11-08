Današnja cena CarFi

Današnja cena kriptovalute CarFi (CARFI) v živo je $ 0.7772, s spremembo 8.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CARFI v USD je $ 0.7772 na CARFI.

Kriptovaluta CarFi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CARFI. V zadnjih 24 urah se je CARFI trgovalo med $ 0.6957 (najnižje) in $ 0.8646 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CARFI premaknil +0.63% v zadnji uri in +54.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 162.45K.

Tržne informacije CarFi (CARFI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 162.45K$ 162.45K $ 162.45K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 77.72M$ 77.72M $ 77.72M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija CarFi je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 162.45K. Obstoječa ponudba CARFI je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 77.72M.