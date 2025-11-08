BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute CarFi v živo je 0.7772 USD. Tržna kapitalizacija CARFI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CARFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena CarFi(CARFI)

Cena 1 CARFI v USD v živo:

$0.7772
-8.81%1D
USD
CarFi (CARFI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:46 (UTC+8)

Današnja cena CarFi

Današnja cena kriptovalute CarFi (CARFI) v živo je $ 0.7772, s spremembo 8.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CARFI v USD je $ 0.7772 na CARFI.

Kriptovaluta CarFi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CARFI. V zadnjih 24 urah se je CARFI trgovalo med $ 0.6957 (najnižje) in $ 0.8646 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CARFI premaknil +0.63% v zadnji uri in +54.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 162.45K.

Tržne informacije CarFi (CARFI)

$ 162.45K
$ 77.72M
100,000,000
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija CarFi je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 162.45K. Obstoječa ponudba CARFI je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 77.72M.

Zgodovina cene CarFi, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.6957
24H Nizka
$ 0.8646
24H Visoka

$ 0.6957
$ 0.8646
--
--
+0.63%

-8.81%

+54.20%

+54.20%

Zgodovina cen CarFi (CARFI) v USD

Sledite spremembam cen CarFi za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.075086-8.81%
30 dni$ +0.577+288.21%
60 dni$ +0.6272+418.13%
90 dni$ +0.6272+418.13%
Današnja sprememba cene CarFi

Danes je CARFI zabeležil spremembo $ -0.075086 (-8.81%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene CarFi

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.577 (+288.21%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene CarFi

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CARFI spremenil za $ +0.6272 (+418.13%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene CarFi

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.6272 (+418.13%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen CarFi (CARFI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen CarFi.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto CarFi

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute CarFi, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute CarFi?

Several key factors influence CarFi (CARFI) token prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence directly impact CARFI pricing.

Adoption Rate: Growing user base and vehicle integrations increase demand and token utility.

Technology Development: Platform updates, new features, and partnership announcements affect investor interest.

Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and circulation supply changes influence scarcity.

Regulatory News: Government policies on crypto and automotive sectors create price volatility.

Competition: Other car-related crypto projects and traditional automotive finance solutions impact market position.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute CarFi?

People want to know CarFi (CARFI) price today for several key reasons:

Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their positions effectively.

Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.

Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.

FOMO/opportunity assessment: Real-time prices help identify potential buying opportunities or avoid losses during market dips.

Due diligence: New investors research current valuation before making initial investments in the automotive-focused DeFi project.

Napoved cene za kriptovaluto CarFi

Napoved cene CarFi (CARFI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CARFI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CarFi (CARFI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena CarFi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CarFi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CARFI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CarFi.

O CarFi

CARFI (CARFI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is the native token of the CarFi platform, a decentralized finance (DeFi) ecosystem designed to provide financial services for the auto loan market. CARFI aims to facilitate a more efficient, transparent, and inclusive auto loan market by leveraging blockchain technology. The token is used for various purposes within the CarFi platform, including governance, staking, and incentivizing user participation. CARFI operates under an ERC-20 standard, which is a common framework for Ethereum tokens, ensuring compatibility with other services on the Ethereum network. The supply and issuance model of CARFI is determined by smart contracts, aligning with common practices in the DeFi space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto CarFi

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto CarFi? Nakup CARFI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute CarFi. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute CarFi (CARFI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in CarFi bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto CarFi

Z lastništvom kriptovalute CarFi se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup CarFi (CARFI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Kaj je CarFi (CARFI)

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje CarFi razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna CarFi spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o CarFi

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta CarFi?
Če bi kriptovaluta CarFi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CarFi.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:46 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti CarFi (CARFI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
