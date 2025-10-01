Tokenomika CAR (CAR)

Odkrijte ključne vpoglede v CAR (CAR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:39:56 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen CAR (CAR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CAR (CAR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.87M
Skupna ponudba:
$ 996.96M
Razpoložljivi obtok:
$ 996.96M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.89M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.787
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000097292665942939
Trenutna cena:
$ 0.007892
Informacije o CAR (CAR)

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

Uradna spletna stran:
http://car.meme
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump

Tokenomika CAR (CAR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CAR (CAR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CAR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CAR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CAR, raziščite ceno žetona CAR v živo!

Zgodovina cen CAR (CAR)

Analiza zgodovine cen CAR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CAR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CAR? Naša stran za napovedovanje cen CAR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

