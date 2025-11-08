Današnja cena Burnr

Današnja cena kriptovalute Burnr (BURNR) v živo je $ 0.00002536, s spremembo 53.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BURNR v USD je $ 0.00002536 na BURNR.

Kriptovaluta Burnr je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BURNR. V zadnjih 24 urah se je BURNR trgovalo med $ 0.000025 (najnižje) in $ 0.00010679 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BURNR premaknil -74.87% v zadnji uri in -74.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.58M.

Tržne informacije Burnr (BURNR)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.36K$ 25.36K $ 25.36K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Burnr je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.58M. Obstoječa ponudba BURNR je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.36K.