Tokenomika Pepe Buldak (BUL)

Odkrijte ključne vpoglede v Pepe Buldak (BUL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:19:09 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Pepe Buldak (BUL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pepe Buldak (BUL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 3.07T
$ 3.07T$ 3.07T
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 494.39K
$ 494.39K$ 494.39K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000003762
$ 0.000003762$ 0.000003762
Najnižja vrednost vseh časov:
Trenutna cena:
$ 0.00000016109
$ 0.00000016109$ 0.00000016109

Informacije o Pepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Uradna spletna stran:
https://pepebuldak.io/
Bela knjiga:
https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183

Tokenomika Pepe Buldak (BUL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pepe Buldak (BUL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BUL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BUL, raziščite ceno žetona BUL v živo!

