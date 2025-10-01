Tokenomika Imaginary Ones (BUBBLE)

Odkrijte ključne vpoglede v Imaginary Ones (BUBBLE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:37:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Imaginary Ones (BUBBLE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Imaginary Ones (BUBBLE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 662.85K
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.86B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.32M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.06
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000194994038509669
Trenutna cena:
$ 0.000232
Informacije o Imaginary Ones (BUBBLE)

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Uradna spletna stran:
https://imaginaryones.com/
Bela knjiga:
https://bubble.imaginaryones.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3

Tokenomika Imaginary Ones (BUBBLE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Imaginary Ones (BUBBLE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BUBBLE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUBBLE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BUBBLE, raziščite ceno žetona BUBBLE v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

