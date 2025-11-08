BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Openverse Network v živo je 7.656 USD. Tržna kapitalizacija BTG je 14,546,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Openverse Network (BTG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:45:41 (UTC+8)

Današnja cena Openverse Network

Današnja cena kriptovalute Openverse Network (BTG) v živo je $ 7.656, s spremembo 2.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTG v USD je $ 7.656 na BTG.

Kriptovaluta Openverse Network je trenutno na #948. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14.55M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.90M BTG. V zadnjih 24 urah se je BTG trgovalo med $ 7.5 (najnižje) in $ 8.718 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 18.80127296990911, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3.477213386513058.

V kratkoročni uspešnosti se je BTG premaknil +0.64% v zadnji uri in -29.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.13K.

Tržne informacije Openverse Network (BTG)

Trenutna tržna kapitalizacija Openverse Network je $ 14.55M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.13K. Obstoječa ponudba BTG je 1.90M, skupna ponudba pa znaša 20000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 153.12M.

Zgodovina cene Openverse Network, USD

Zgodovina cen Openverse Network (BTG) v USD

Sledite spremembam cen Openverse Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.16422-2.10%
30 dni$ +1.351+21.42%
60 dni$ +6.156+410.40%
90 dni$ +6.156+410.40%
Današnja sprememba cene Openverse Network

Danes je BTG zabeležil spremembo $ -0.16422 (-2.10%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Openverse Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +1.351 (+21.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Openverse Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BTG spremenil za $ +6.156 (+410.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Openverse Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +6.156 (+410.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Openverse Network (BTG) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Openverse Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Openverse Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Openverse Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Openverse Network?

BTG (Bitcoin Gold) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and overall cryptocurrency trends significantly impact BTG value. Bitcoin's price movements often correlate with BTG due to shared branding.

Mining difficulty and hash rate changes affect supply dynamics. BTG uses GPU-friendly mining, making it accessible to more miners.

Exchange listings and delisting announcements create price volatility. Limited exchange availability restricts liquidity.

Development updates, security improvements, and network upgrades influence investor confidence.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect all altcoins including BTG.

Trading volume and liquidity levels determine price stability. Lower volume increases volatility.

Competition from other GPU-mineable coins impacts miner interest and network security.

These factors combine to create BTG's price movements in the volatile cryptocurrency market.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Openverse Network?

People want to know BTG price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, identify opportunities, and manage risk in their cryptocurrency holdings.

Napoved cene za kriptovaluto Openverse Network

Napoved cene Openverse Network (BTG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BTG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Openverse Network (BTG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Openverse Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Openverse Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BTG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Openverse Network.

O Openverse Network

Bitcoin Gold (BTG) is a decentralized digital asset that was created through a hard fork of the original Bitcoin blockchain in October 2017. The primary purpose of BTG is to democratize the mining process by implementing a new proof-of-work algorithm, Equihash, which allows for more widespread participation and decentralization. This change makes mining more accessible to the general public by reducing the advantage of specialized hardware. Bitcoin Gold maintains the 21 million coin supply cap of the original Bitcoin and follows the same issuance model, with block rewards halving approximately every four years. It is commonly used for peer-to-peer transactions within its own ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Openverse Network

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Openverse Network? Nakup BTG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Openverse Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Openverse Network (BTG).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Vodnik po nakupu Openverse Network (BTG)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Openverse Network

Z lastništvom kriptovalute Openverse Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Openverse Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Openverse Network spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Openverse Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Openverse Network?
Če bi kriptovaluta Openverse Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Openverse Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:45:41 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Openverse Network

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

