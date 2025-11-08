Današnja cena Openverse Network

Današnja cena kriptovalute Openverse Network (BTG) v živo je $ 7.656, s spremembo 2.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTG v USD je $ 7.656 na BTG.

Kriptovaluta Openverse Network je trenutno na #948. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14.55M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.90M BTG. V zadnjih 24 urah se je BTG trgovalo med $ 7.5 (najnižje) in $ 8.718 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 18.80127296990911, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3.477213386513058.

V kratkoročni uspešnosti se je BTG premaknil +0.64% v zadnji uri in -29.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.13K.

Tržne informacije Openverse Network (BTG)

Uvrstitev No.948 Tržna kapitalizacija $ 14.55M$ 14.55M $ 14.55M Volumen (24H) $ 64.13K$ 64.13K $ 64.13K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 153.12M$ 153.12M $ 153.12M Zaloga v obtoku 1.90M 1.90M 1.90M Največja ponudba 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Skupna ponudba 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Hitrost kroženja 9.50% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Openverse Network je $ 14.55M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.13K. Obstoječa ponudba BTG je 1.90M, skupna ponudba pa znaša 20000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 153.12M.