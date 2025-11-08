Današnja cena kriptovalute Openverse Network v živo je 7.656 USD. Tržna kapitalizacija BTG je 14,546,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Openverse Network v živo je 7.656 USD. Tržna kapitalizacija BTG je 14,546,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Openverse Network (BTG) v živo je $ 7.656, s spremembo 2.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTG v USD je $ 7.656 na BTG.
Kriptovaluta Openverse Network je trenutno na #948. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14.55M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.90M BTG. V zadnjih 24 urah se je BTG trgovalo med $ 7.5 (najnižje) in $ 8.718 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 18.80127296990911, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3.477213386513058.
V kratkoročni uspešnosti se je BTG premaknil +0.64% v zadnji uri in -29.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.13K.
Tržne informacije Openverse Network (BTG)
No.948
$ 14.55M
$ 64.13K
$ 153.12M
1.90M
20,000,000
20,000,000
9.50%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Openverse Network je $ 14.55M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.13K. Obstoječa ponudba BTG je 1.90M, skupna ponudba pa znaša 20000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 153.12M.
Zgodovina cene Openverse Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 7.5
24H Nizka
$ 8.718
24H Visoka
$ 7.5
$ 8.718
$ 18.80127296990911
$ 3.477213386513058
+0.64%
-2.10%
-29.21%
-29.21%
Zgodovina cen Openverse Network (BTG) v USD
Sledite spremembam cen Openverse Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.16422
-2.10%
30 dni
$ +1.351
+21.42%
60 dni
$ +6.156
+410.40%
90 dni
$ +6.156
+410.40%
Današnja sprememba cene Openverse Network
Danes je BTG zabeležil spremembo $ -0.16422 (-2.10%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Openverse Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +1.351 (+21.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Openverse Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BTG spremenil za $ +6.156 (+410.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Openverse Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +6.156 (+410.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Openverse Network (BTG) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Openverse Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Openverse Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Openverse Network?
BTG (Bitcoin Gold) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and overall cryptocurrency trends significantly impact BTG value. Bitcoin's price movements often correlate with BTG due to shared branding.
Mining difficulty and hash rate changes affect supply dynamics. BTG uses GPU-friendly mining, making it accessible to more miners.
Competition from other GPU-mineable coins impacts miner interest and network security.
These factors combine to create BTG's price movements in the volatile cryptocurrency market.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Openverse Network?
People want to know BTG price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, identify opportunities, and manage risk in their cryptocurrency holdings.
Napoved cene za kriptovaluto Openverse Network
Napoved cene Openverse Network (BTG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BTG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Openverse Network (BTG) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Openverse Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Openverse Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BTG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Openverse Network.
O Openverse Network
Bitcoin Gold (BTG) is a decentralized digital asset that was created through a hard fork of the original Bitcoin blockchain in October 2017. The primary purpose of BTG is to democratize the mining process by implementing a new proof-of-work algorithm, Equihash, which allows for more widespread participation and decentralization. This change makes mining more accessible to the general public by reducing the advantage of specialized hardware. Bitcoin Gold maintains the 21 million coin supply cap of the original Bitcoin and follows the same issuance model, with block rewards halving approximately every four years. It is commonly used for peer-to-peer transactions within its own ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Openverse Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Openverse Network? Nakup BTG je hiter in prijazen do začetnikov. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Openverse Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Openverse Network (BTG).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.90M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Openverse Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Openverse Network
Z lastništvom kriptovalute Openverse Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Openverse Network (BTG) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”
Openverse Network Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Openverse Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Openverse Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Openverse Network?
Če bi kriptovaluta Openverse Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Openverse Network.
Koliko je kriptovaluta Openverse Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Openverse Network je $ 7.656. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Openverse Network še vedno dobra naložba?
Openverse Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BTG, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Openverse Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Openverse Network v vrednosti $ 64.13K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Openverse Network?
Cena kriptovalute BTG se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Openverse Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BTG.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Openverse Network?
Na ceno BTG vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,521.97
+1.70%
ETH
3,458.38
+4.87%
SOL
161.94
+4.20%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0985
+0.53%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BTG na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BTG/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Openverse Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Openverse Network letos rasla?
Cena kriptovalute Openverse Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Openverse Network (BTG).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:45:41 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Openverse Network (BTG)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.