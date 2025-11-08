Današnja cena Bridgent

Današnja cena kriptovalute Bridgent (BRIDGENT) v živo je $ 0.0000363, s spremembo 3.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BRIDGENT v USD je $ 0.0000363 na BRIDGENT.

Kriptovaluta Bridgent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BRIDGENT. V zadnjih 24 urah se je BRIDGENT trgovalo med $ 0.00003235 (najnižje) in $ 0.00003792 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BRIDGENT premaknil +4.07% v zadnji uri in +26.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 101.91K.

Tržne informacije Bridgent (BRIDGENT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 101.91K$ 101.91K $ 101.91K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 363.00K$ 363.00K $ 363.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 9,999,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999 Javna veriga blokov MATIC

