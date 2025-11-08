BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Bridgent v živo je 0.0000363 USD. Tržna kapitalizacija BRIDGENT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BRIDGENT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Bridgent(BRIDGENT)

Cena 1 BRIDGENT v USD v živo:

$0.00003623
+3.66%1D
Bridgent (BRIDGENT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:43 (UTC+8)

Današnja cena Bridgent

Današnja cena kriptovalute Bridgent (BRIDGENT) v živo je $ 0.0000363, s spremembo 3.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BRIDGENT v USD je $ 0.0000363 na BRIDGENT.

Kriptovaluta Bridgent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BRIDGENT. V zadnjih 24 urah se je BRIDGENT trgovalo med $ 0.00003235 (najnižje) in $ 0.00003792 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BRIDGENT premaknil +4.07% v zadnji uri in +26.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 101.91K.

Tržne informacije Bridgent (BRIDGENT)

$ 101.91K
$ 363.00K
9,999,999,999
MATIC

Trenutna tržna kapitalizacija Bridgent je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 101.91K. Obstoječa ponudba BRIDGENT je --, skupna ponudba pa znaša 9999999999. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 363.00K.

Zgodovina cene Bridgent, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00003235
24H Nizka
$ 0.00003792
24H Visoka

$ 0.00003235
$ 0.00003792
+4.07%

+3.66%

+26.43%

+26.43%

Zgodovina cen Bridgent (BRIDGENT) v USD

Sledite spremembam cen Bridgent za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000012792+3.66%
30 dni$ -0.0002097-85.25%
60 dni$ -0.0854637-99.96%
90 dni$ -0.0249637-99.86%
Današnja sprememba cene Bridgent

Danes je BRIDGENT zabeležil spremembo $ +0.0000012792 (+3.66%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Bridgent

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0002097 (-85.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Bridgent

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BRIDGENT spremenil za $ -0.0854637 (-99.96%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Bridgent

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0249637 (-99.86%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bridgent (BRIDGENT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Bridgent.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bridgent

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bridgent, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bridgent?

Several key factors influence Bridgent (BRIDGENT) prices:

Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact BRIDGENT alongside other altcoins. Project development updates, partnerships, and technological improvements can boost value. Regulatory news and compliance affect investor sentiment. Supply and demand dynamics, including token burns or releases, influence scarcity and price movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bridgent?

People want to know Bridgent (BRIDGENT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Bridgent

Napoved cene Bridgent (BRIDGENT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BRIDGENT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bridgent (BRIDGENT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bridgent lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bridgent v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BRIDGENT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bridgent.

O Bridgent

BRIDGENT is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate seamless transactions across different blockchains, thereby promoting interoperability among various crypto assets. The general purpose of BRIDGENT is to bridge the gap between distinct blockchain networks, allowing for the smooth transfer of digital assets from one blockchain to another. It employs a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. While the specifics of its supply and issuance model are not widely known, BRIDGENT's primary use case is in the realm of cross-chain transactions and blockchain interoperability, providing a critical solution to the challenge of siloed blockchain networks.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bridgent

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bridgent? Nakup BRIDGENT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bridgent. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bridgent (BRIDGENT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bridgent bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Bridgent (BRIDGENT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Bridgent

Z lastništvom kriptovalute Bridgent se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Bridgent (BRIDGENT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Bridgent (BRIDGENT)

Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.

Bridgent Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Bridgent razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Bridgent spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bridgent

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bridgent?
Če bi kriptovaluta Bridgent rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bridgent.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Bridgent (BRIDGENT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Bridgent

BRIDGENT USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BRIDGENT z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BRIDGENT USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Bridgent (BRIDGENT) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Bridgent v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BRIDGENT/USDT
$0.00003623
$0.00003623$0.00003623
+3.66%
0.00% (USDT)

