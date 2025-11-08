Današnja cena kriptovalute Bridgent v živo je 0.0000363 USD. Tržna kapitalizacija BRIDGENT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BRIDGENT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bridgent v živo je 0.0000363 USD. Tržna kapitalizacija BRIDGENT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BRIDGENT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Bridgent (BRIDGENT) v živo je $ 0.0000363, s spremembo 3.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BRIDGENT v USD je $ 0.0000363 na BRIDGENT.
Kriptovaluta Bridgent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BRIDGENT. V zadnjih 24 urah se je BRIDGENT trgovalo med $ 0.00003235 (najnižje) in $ 0.00003792 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BRIDGENT premaknil +4.07% v zadnji uri in +26.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 101.91K.
Tržne informacije Bridgent (BRIDGENT)
$ 101.91K
$ 101.91K$ 101.91K
$ 363.00K
$ 363.00K$ 363.00K
9,999,999,999
9,999,999,999 9,999,999,999
MATIC
Trenutna tržna kapitalizacija Bridgent je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 101.91K. Obstoječa ponudba BRIDGENT je --, skupna ponudba pa znaša 9999999999. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 363.00K.
Zgodovina cene Bridgent, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00003235
$ 0.00003235$ 0.00003235
24H Nizka
$ 0.00003792
$ 0.00003792$ 0.00003792
24H Visoka
$ 0.00003235
$ 0.00003235$ 0.00003235
$ 0.00003792
$ 0.00003792$ 0.00003792
+4.07%
+3.66%
+26.43%
+26.43%
Zgodovina cen Bridgent (BRIDGENT) v USD
Sledite spremembam cen Bridgent za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000012792
+3.66%
30 dni
$ -0.0002097
-85.25%
60 dni
$ -0.0854637
-99.96%
90 dni
$ -0.0249637
-99.86%
Današnja sprememba cene Bridgent
Danes je BRIDGENT zabeležil spremembo $ +0.0000012792 (+3.66%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Bridgent
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0002097 (-85.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Bridgent
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BRIDGENT spremenil za $ -0.0854637 (-99.96%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Bridgent
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0249637 (-99.86%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bridgent (BRIDGENT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bridgent
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bridgent, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bridgent?
Several key factors influence Bridgent (BRIDGENT) prices:
Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact BRIDGENT alongside other altcoins. Project development updates, partnerships, and technological improvements can boost value. Regulatory news and compliance affect investor sentiment. Supply and demand dynamics, including token burns or releases, influence scarcity and price movements.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bridgent?
People want to know Bridgent (BRIDGENT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Bridgent
Napoved cene Bridgent (BRIDGENT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BRIDGENT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bridgent (BRIDGENT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Bridgent lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bridgent v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BRIDGENT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bridgent.
O Bridgent
BRIDGENT is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate seamless transactions across different blockchains, thereby promoting interoperability among various crypto assets. The general purpose of BRIDGENT is to bridge the gap between distinct blockchain networks, allowing for the smooth transfer of digital assets from one blockchain to another. It employs a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. While the specifics of its supply and issuance model are not widely known, BRIDGENT's primary use case is in the realm of cross-chain transactions and blockchain interoperability, providing a critical solution to the challenge of siloed blockchain networks.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bridgent
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bridgent? Nakup BRIDGENT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bridgent. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bridgent (BRIDGENT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bridgent bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Bridgent
Z lastništvom kriptovalute Bridgent se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.
Bridgent Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Bridgent razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bridgent
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bridgent?
Če bi kriptovaluta Bridgent rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bridgent.
Koliko je kriptovaluta Bridgent vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Bridgent je $ 0.0000363. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Bridgent še vedno dobra naložba?
Bridgent ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BRIDGENT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Bridgent?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Bridgent v vrednosti $ 101.91K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Bridgent?
Cena kriptovalute BRIDGENT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Bridgent v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BRIDGENT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Bridgent?
Na ceno BRIDGENT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,294.12
+1.48%
ETH
3,450.97
+4.65%
SOL
161.13
+3.68%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1101
+1.59%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BRIDGENT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BRIDGENT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Bridgent gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Bridgent letos rasla?
Cena kriptovalute Bridgent bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Bridgent (BRIDGENT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:43 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.