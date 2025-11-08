Današnja cena kriptovalute Hyperbot v živo je 0.02032 USD. Tržna kapitalizacija BOT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Hyperbot v živo je 0.02032 USD. Tržna kapitalizacija BOT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Hyperbot (BOT) v živo je $ 0.02032, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOT v USD je $ 0.02032 na BOT.
Kriptovaluta Hyperbot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BOT. V zadnjih 24 urah se je BOT trgovalo med $ 0.0191 (najnižje) in $ 0.023 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BOT premaknil +0.74% v zadnji uri in -13.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.11K.
Tržne informacije Hyperbot (BOT)
$ 62.11K
$ 20.32M
1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Hyperbot je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.11K. Obstoječa ponudba BOT je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.32M.
Zgodovina cene Hyperbot, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.74%
+5.12%
-13.43%
-13.43%
Zgodovina cen Hyperbot (BOT) v USD
Sledite spremembam cen Hyperbot za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0009892
+5.12%
30 dni
$ -0.07991
-79.73%
60 dni
$ -0.03211
-61.25%
90 dni
$ -0.00468
-18.72%
Današnja sprememba cene Hyperbot
Danes je BOT zabeležil spremembo $ +0.0009892 (+5.12%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Hyperbot
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.07991 (-79.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Hyperbot
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOT spremenil za $ -0.03211 (-61.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Hyperbot
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00468 (-18.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hyperbot (BOT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Hyperbot
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hyperbot, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hyperbot?
Several key factors influence Hyperbot (BOT) token prices:
Market Demand: User adoption of Hyperbot's AI trading services directly affects token demand and pricing.
Utility & Features: The token's practical use cases within the Hyperbot ecosystem, including trading fees, staking rewards, and governance rights.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and market interest.
Platform Performance: The effectiveness and reliability of Hyperbot's AI trading algorithms influence user trust and token value.
Competition: Performance relative to other AI trading platforms and DeFi projects affects market positioning.
Token Supply: Circulating supply, burn mechanisms, and tokenomics structure influence scarcity and value.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can drive adoption and price appreciation.
Regulatory Environment: Crypto regulations impact overall market conditions and specific project viability.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements affect long-term value propositions.
These factors interact dynamically, creating price fluctuations based on changing market conditions and project fundamentals.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hyperbot?
People want to know Hyperbot (BOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Hyperbot
Napoved cene Hyperbot (BOT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hyperbot (BOT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Hyperbot lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hyperbot v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hyperbot.
O Hyperbot
BOT (Bounce Token) is a decentralized auction protocol that enables users to create, bid, and participate in auctions on the Ethereum blockchain. The protocol is designed to facilitate a variety of auction formats, including fixed swap auctions, English auctions, and Dutch auctions, among others. BOT serves as the native utility token of the Bounce platform, providing users with access to platform features, voting rights in the governance of the protocol, and incentives to maintain the ecosystem's health and growth. The token's issuance follows a deflationary model, with a portion of the supply being burned over time to potentially preserve and enhance its value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hyperbot
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hyperbot? Nakup BOT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hyperbot. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hyperbot (BOT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hyperbot bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Hyperbot
Z lastništvom kriptovalute Hyperbot se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.
Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.
Hyperbot Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Hyperbot razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Hyperbot
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Hyperbot?
Če bi kriptovaluta Hyperbot rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hyperbot.
Koliko je kriptovaluta Hyperbot vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Hyperbot je $ 0.02032. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Hyperbot še vedno dobra naložba?
Hyperbot ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BOT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Hyperbot?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Hyperbot v vrednosti $ 62.11K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Hyperbot?
Cena kriptovalute BOT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Hyperbot v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BOT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Hyperbot?
Na ceno BOT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,578.34
+1.76%
ETH
3,458.79
+4.89%
SOL
161.96
+4.21%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1026
+0.90%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BOT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BOT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Hyperbot gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Hyperbot letos rasla?
Cena kriptovalute Hyperbot bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Hyperbot (BOT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:45:07 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.