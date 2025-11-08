Današnja cena Hyperbot

Današnja cena kriptovalute Hyperbot (BOT) v živo je $ 0.02032, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOT v USD je $ 0.02032 na BOT.

Kriptovaluta Hyperbot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BOT. V zadnjih 24 urah se je BOT trgovalo med $ 0.0191 (najnižje) in $ 0.023 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BOT premaknil +0.74% v zadnji uri in -13.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.11K.

Tržne informacije Hyperbot (BOT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 62.11K$ 62.11K $ 62.11K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.32M$ 20.32M $ 20.32M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

