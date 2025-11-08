Današnja cena kriptovalute BOMO on Base v živo je 0.0002987 USD. Tržna kapitalizacija BOMO je 113,804.7 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOMO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BOMO on Base v živo je 0.0002987 USD. Tržna kapitalizacija BOMO je 113,804.7 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOMO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute BOMO on Base (BOMO) v živo je $ 0.0002987, s spremembo 4.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOMO v USD je $ 0.0002987 na BOMO.
Kriptovaluta BOMO on Base je trenutno na #3035. mestu s tržno kapitalizacijo $ 113.80K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 381.00M BOMO. V zadnjih 24 urah se je BOMO trgovalo med $ 0.00025 (najnižje) in $ 0.0004059 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.022125194895044928, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000006003498518756.
V kratkoročni uspešnosti se je BOMO premaknil 0.00% v zadnji uri in -34.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.15K.
Tržne informacije BOMO on Base (BOMO)
No.3035
$ 113.80K
$ 2.15K
$ 149.35K
381.00M
500,000,000
500,000,000
76.20%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija BOMO on Base je $ 113.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.15K. Obstoječa ponudba BOMO je 381.00M, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.35K.
Zgodovina cene BOMO on Base, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00025
24H Nizka
$ 0.0004059
24H Visoka
$ 0.00025
$ 0.0004059
$ 0.022125194895044928
$ 0.000006003498518756
0.00%
-4.32%
-34.18%
-34.18%
Zgodovina cen BOMO on Base (BOMO) v USD
Sledite spremembam cen BOMO on Base za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000013486
-4.32%
30 dni
$ -0.0026163
-89.76%
60 dni
$ -0.0148113
-98.03%
90 dni
$ -0.0042733
-93.47%
Današnja sprememba cene BOMO on Base
Danes je BOMO zabeležil spremembo $ -0.000013486 (-4.32%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene BOMO on Base
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0026163 (-89.76%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene BOMO on Base
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOMO spremenil za $ -0.0148113 (-98.03%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene BOMO on Base
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0042733 (-93.47%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BOMO on Base (BOMO) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BOMO on Base
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BOMO on Base, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BOMO on Base?
BOMO token prices on Base are influenced by several key factors:
Base Network Adoption: Increased usage and development on the Base blockchain can drive demand for BOMO tokens.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential appreciation.
Token Utility: The practical use cases and functionality of BOMO within its ecosystem affect long-term value.
Liquidity: Available liquidity on decentralized exchanges impacts price stability and trading efficiency.
Community Growth: Active community engagement and social media presence can influence market perception.
Partnership Announcements: Strategic collaborations or integrations may trigger price movements.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments affect investor confidence.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact scarcity and demand balance.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BOMO on Base?
People want to know BOMO on Base price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto BOMO on Base
Napoved cene BOMO on Base (BOMO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOMO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BOMO on Base (BOMO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena BOMO on Base lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BOMO on Base v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOMO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BOMO on Base.
O BOMO on Base
BOMO is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, focusing on providing solutions for the digital advertising industry. It aims to leverage blockchain technology to create a more transparent and efficient advertising ecosystem, where advertisers and content creators can interact directly without the need for intermediaries. BOMO uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to Proof of Work systems. The token is used within the BOMO ecosystem for transactions, rewards, and governance, allowing users to participate in decision-making processes.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BOMO on Base
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BOMO on Base? Nakup BOMO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BOMO on Base. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BOMO on Base (BOMO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 381.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BOMO on Base bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto BOMO on Base
Z lastništvom kriptovalute BOMO on Base se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BOMO on Base
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BOMO on Base?
Če bi kriptovaluta BOMO on Base rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BOMO on Base.
Koliko je kriptovaluta BOMO on Base vredna danes?
Današnja cena kriptovalute BOMO on Base je $ 0.0002987. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta BOMO on Base še vedno dobra naložba?
BOMO on Base ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BOMO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto BOMO on Base?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto BOMO on Base v vrednosti $ 2.15K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute BOMO on Base?
Cena kriptovalute BOMO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute BOMO on Base v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BOMO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute BOMO on Base?
Na ceno BOMO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,301.73
+1.48%
ETH
3,452.05
+4.68%
SOL
161.2
+3.72%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1148
+2.02%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BOMO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BOMO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute BOMO on Base gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute BOMO on Base letos rasla?
Cena kriptovalute BOMO on Base bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute BOMO on Base (BOMO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:58 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.