Današnja cena kriptovalute BOMO on Base v živo je 0.0002987 USD. Tržna kapitalizacija BOMO je 113,804.7 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOMO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

BOMO on Base Logotip

Cena BOMO on Base(BOMO)

Cena 1 BOMO v USD v živo:

$0.0002987
-4.32%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:58 (UTC+8)

Današnja cena BOMO on Base

Današnja cena kriptovalute BOMO on Base (BOMO) v živo je $ 0.0002987, s spremembo 4.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOMO v USD je $ 0.0002987 na BOMO.

Kriptovaluta BOMO on Base je trenutno na #3035. mestu s tržno kapitalizacijo $ 113.80K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 381.00M BOMO. V zadnjih 24 urah se je BOMO trgovalo med $ 0.00025 (najnižje) in $ 0.0004059 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.022125194895044928, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000006003498518756.

V kratkoročni uspešnosti se je BOMO premaknil 0.00% v zadnji uri in -34.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.15K.

Tržne informacije BOMO on Base (BOMO)

No.3035

$ 113.80K
$ 2.15K
$ 149.35K
381.00M
500,000,000
500,000,000
76.20%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija BOMO on Base je $ 113.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.15K. Obstoječa ponudba BOMO je 381.00M, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.35K.

Zgodovina cene BOMO on Base, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00025
24H Nizka
$ 0.0004059
24H Visoka

$ 0.00025
$ 0.0004059
$ 0.022125194895044928
$ 0.000006003498518756
0.00%

-4.32%

-34.18%

-34.18%

Zgodovina cen BOMO on Base (BOMO) v USD

Sledite spremembam cen BOMO on Base za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000013486-4.32%
30 dni$ -0.0026163-89.76%
60 dni$ -0.0148113-98.03%
90 dni$ -0.0042733-93.47%
Današnja sprememba cene BOMO on Base

Danes je BOMO zabeležil spremembo $ -0.000013486 (-4.32%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene BOMO on Base

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0026163 (-89.76%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene BOMO on Base

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOMO spremenil za $ -0.0148113 (-98.03%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene BOMO on Base

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0042733 (-93.47%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BOMO on Base (BOMO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen BOMO on Base.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BOMO on Base

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BOMO on Base, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BOMO on Base?

BOMO token prices on Base are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BOMO pricing.

Base Network Adoption: Increased usage and development on the Base blockchain can drive demand for BOMO tokens.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential appreciation.

Token Utility: The practical use cases and functionality of BOMO within its ecosystem affect long-term value.

Liquidity: Available liquidity on decentralized exchanges impacts price stability and trading efficiency.

Community Growth: Active community engagement and social media presence can influence market perception.

Partnership Announcements: Strategic collaborations or integrations may trigger price movements.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments affect investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact scarcity and demand balance.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BOMO on Base?

People want to know BOMO on Base price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto BOMO on Base

Napoved cene BOMO on Base (BOMO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOMO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BOMO on Base (BOMO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BOMO on Base lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BOMO on Base v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOMO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BOMO on Base.

O BOMO on Base

BOMO is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, focusing on providing solutions for the digital advertising industry. It aims to leverage blockchain technology to create a more transparent and efficient advertising ecosystem, where advertisers and content creators can interact directly without the need for intermediaries. BOMO uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to Proof of Work systems. The token is used within the BOMO ecosystem for transactions, rewards, and governance, allowing users to participate in decision-making processes.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BOMO on Base

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje BOMO on Base razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna BOMO on Base spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BOMO on Base

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BOMO on Base?
Če bi kriptovaluta BOMO on Base rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BOMO on Base.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:58 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti BOMO on Base (BOMO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti BOMO on Base

