Današnja cena BOMO on Base

Današnja cena kriptovalute BOMO on Base (BOMO) v živo je $ 0.0002987, s spremembo 4.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOMO v USD je $ 0.0002987 na BOMO.

Kriptovaluta BOMO on Base je trenutno na #3035. mestu s tržno kapitalizacijo $ 113.80K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 381.00M BOMO. V zadnjih 24 urah se je BOMO trgovalo med $ 0.00025 (najnižje) in $ 0.0004059 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.022125194895044928, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000006003498518756.

V kratkoročni uspešnosti se je BOMO premaknil 0.00% v zadnji uri in -34.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.15K.

Tržne informacije BOMO on Base (BOMO)

Uvrstitev No.3035 Tržna kapitalizacija $ 113.80K$ 113.80K $ 113.80K Volumen (24H) $ 2.15K$ 2.15K $ 2.15K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 149.35K$ 149.35K $ 149.35K Zaloga v obtoku 381.00M 381.00M 381.00M Največja ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Skupna ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Hitrost kroženja 76.20% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija BOMO on Base je $ 113.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.15K. Obstoječa ponudba BOMO je 381.00M, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.35K.