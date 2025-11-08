Današnja cena kriptovalute Pacu Jalur v živo je 0.0001539 USD. Tržna kapitalizacija BOATKID je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOATKID v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Pacu Jalur v živo je 0.0001539 USD. Tržna kapitalizacija BOATKID je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOATKID v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Pacu Jalur (BOATKID) v živo je $ 0.0001539, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOATKID v USD je $ 0.0001539 na BOATKID.
Kriptovaluta Pacu Jalur je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BOATKID. V zadnjih 24 urah se je BOATKID trgovalo med $ 0.0001539 (najnižje) in $ 0.0001539 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BOATKID premaknil 0.00% v zadnji uri in -43.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 0.00.
Tržne informacije Pacu Jalur (BOATKID)
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 153.55K
$ 153.55K$ 153.55K
--
----
997,735,729
997,735,729 997,735,729
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Pacu Jalur je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 0.00. Obstoječa ponudba BOATKID je --, skupna ponudba pa znaša 997735729. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 153.55K.
Zgodovina cene Pacu Jalur, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539
24H Nizka
$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539
24H Visoka
$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539
$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539
--
----
--
----
0.00%
0.00%
-43.00%
-43.00%
Zgodovina cen Pacu Jalur (BOATKID) v USD
Sledite spremembam cen Pacu Jalur za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
0.00%
30 dni
$ -0.0004803
-75.74%
60 dni
$ -0.0009455
-86.01%
90 dni
$ -0.0011521
-88.22%
Današnja sprememba cene Pacu Jalur
Danes je BOATKID zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Pacu Jalur
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0004803 (-75.74%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Pacu Jalur
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOATKID spremenil za $ -0.0009455 (-86.01%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Pacu Jalur
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0011521 (-88.22%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Pacu Jalur (BOATKID) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Pacu Jalur
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Pacu Jalur, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Pacu Jalur?
Several factors influence Pacu Jalur (BOATKID) prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Project development updates and roadmap progress 4. Community engagement and social media activity 5. Overall cryptocurrency market trends 6. Token utility and use cases within the ecosystem 7. Partnership announcements and collaborations 8. Regulatory news affecting the crypto space 9. Supply and demand dynamics 10. Exchange listings and accessibility
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Pacu Jalur?
People want to know Pacu Jalur (BOATKID) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in this emerging cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Pacu Jalur
Napoved cene Pacu Jalur (BOATKID) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOATKID v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pacu Jalur (BOATKID) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Pacu Jalur lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pacu Jalur v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOATKID za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pacu Jalur.
O Pacu Jalur
BOATKID is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary role being to facilitate transactions within the ecosystem it supports. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. BOATKID is often used for payments and as a medium of exchange within its native platform, contributing to the liquidity and overall functionality of the system. The asset's issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution to all participants in the network. BOATKID's design and utility make it an integral part of its respective blockchain ecosystem.
BOATKID is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary role being to facilitate transactions within the ecosystem it supports. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. BOATKID is often used for payments and as a medium of exchange within its native platform, contributing to the liquidity and overall functionality of the system. The asset's issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution to all participants in the network. BOATKID's design and utility make it an integral part of its respective blockchain ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Pacu Jalur
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Pacu Jalur? Nakup BOATKID je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Pacu Jalur. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Pacu Jalur (BOATKID).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Pacu Jalur bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Pacu Jalur
Z lastništvom kriptovalute Pacu Jalur se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Pacu Jalur (BOATKID) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pacu Jalur
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pacu Jalur?
Če bi kriptovaluta Pacu Jalur rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pacu Jalur.
Koliko je kriptovaluta Pacu Jalur vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Pacu Jalur je $ 0.0001539. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Pacu Jalur še vedno dobra naložba?
Pacu Jalur ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BOATKID, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Pacu Jalur?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Pacu Jalur v vrednosti $ 0.00.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Pacu Jalur?
Cena kriptovalute BOATKID se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Pacu Jalur v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BOATKID.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Pacu Jalur?
Na ceno BOATKID vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,301.09
+1.48%
ETH
3,451.65
+4.67%
SOL
161.19
+3.71%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1122
+1.78%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BOATKID na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BOATKID/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Pacu Jalur gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Pacu Jalur letos rasla?
Cena kriptovalute Pacu Jalur bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Pacu Jalur (BOATKID).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:43 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Pacu Jalur (BOATKID)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.