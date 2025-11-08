Današnja cena Pacu Jalur

Današnja cena kriptovalute Pacu Jalur (BOATKID) v živo je $ 0.0001539, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOATKID v USD je $ 0.0001539 na BOATKID.

Kriptovaluta Pacu Jalur je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BOATKID. V zadnjih 24 urah se je BOATKID trgovalo med $ 0.0001539 (najnižje) in $ 0.0001539 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BOATKID premaknil 0.00% v zadnji uri in -43.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 0.00.

Tržne informacije Pacu Jalur (BOATKID)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 153.55K$ 153.55K $ 153.55K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 997,735,729 997,735,729 997,735,729 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Pacu Jalur je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 0.00. Obstoječa ponudba BOATKID je --, skupna ponudba pa znaša 997735729. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 153.55K.