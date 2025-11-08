Današnja cena Bnb Tiger Inu

Današnja cena kriptovalute Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) v živo je $ 0.000000000004334, s spremembo 8.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNBTIGER v USD je $ 0.000000000004334 na BNBTIGER.

Kriptovaluta Bnb Tiger Inu je trenutno na #3870. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.55M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 588,659.61T BNBTIGER. V zadnjih 24 urah se je BNBTIGER trgovalo med $ 0.000000000003837 (najnižje) in $ 0.000000000004759 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000000011449246, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000000001738887.

V kratkoročni uspešnosti se je BNBTIGER premaknil -4.18% v zadnji uri in -5.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 29.77K.

Tržne informacije Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Uvrstitev No.3870 Tržna kapitalizacija $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M Volumen (24H) $ 29.77K$ 29.77K $ 29.77K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Zaloga v obtoku 588,659.61T 588,659.61T 588,659.61T Največja ponudba 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Skupna ponudba 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 Hitrost kroženja 58.86% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Bnb Tiger Inu je $ 2.55M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 29.77K. Obstoječa ponudba BNBTIGER je 588,659.61T, skupna ponudba pa znaša 588659610002000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.33M.