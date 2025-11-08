BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Bnb Tiger Inu v živo je 0.000000000004334 USD. Tržna kapitalizacija BNBTIGER je 2,551,250.749748668 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BNBTIGER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.000000000004334
+8.92%1D
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:32 (UTC+8)

Današnja cena Bnb Tiger Inu

Današnja cena kriptovalute Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) v živo je $ 0.000000000004334, s spremembo 8.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNBTIGER v USD je $ 0.000000000004334 na BNBTIGER.

Kriptovaluta Bnb Tiger Inu je trenutno na #3870. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.55M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 588,659.61T BNBTIGER. V zadnjih 24 urah se je BNBTIGER trgovalo med $ 0.000000000003837 (najnižje) in $ 0.000000000004759 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000000011449246, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000000001738887.

V kratkoročni uspešnosti se je BNBTIGER premaknil -4.18% v zadnji uri in -5.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 29.77K.

Tržne informacije Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

No.3870

$ 2.55M
$ 29.77K
$ 4.33M
588,659.61T
1,000,000,000,000,000,000
588,659,610,002,000,000
58.86%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Bnb Tiger Inu je $ 2.55M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 29.77K. Obstoječa ponudba BNBTIGER je 588,659.61T, skupna ponudba pa znaša 588659610002000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.33M.

Zgodovina cene Bnb Tiger Inu, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000000003837
24H Nizka
$ 0.000000000004759
24H Visoka

$ 0.000000000003837
$ 0.000000000004759
$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000001738887
-4.18%

+8.92%

-5.77%

-5.77%

Zgodovina cen Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) v USD

Sledite spremembam cen Bnb Tiger Inu za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000000000035493+8.92%
30 dni$ -0.000000000003245-42.82%
60 dni$ -0.000000000000666-13.32%
90 dni$ -0.000000000000666-13.32%
Današnja sprememba cene Bnb Tiger Inu

Danes je BNBTIGER zabeležil spremembo $ +0.00000000000035493 (+8.92%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Bnb Tiger Inu

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000000003245 (-42.82%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Bnb Tiger Inu

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BNBTIGER spremenil za $ -0.000000000000666 (-13.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Bnb Tiger Inu

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000000000000666 (-13.32%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Bnb Tiger Inu.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bnb Tiger Inu

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bnb Tiger Inu, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bnb Tiger Inu?

BNBTIGER prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact price movements.

Trading Volume: Higher trading activity typically increases price volatility and liquidity.

Community Support: Social media buzz, holder engagement, and community growth drive demand.

Market Cap: The total value of circulating tokens affects perceived value and investment appeal.

Exchange Listings: New exchange listings can increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to lower market cap.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence trader decisions.

Partnerships: Strategic alliances or collaborations can boost token utility and value.

Tokenomics: Supply mechanisms, burn events, and reward structures impact long-term price dynamics.

As a meme token, BNBTIGER is particularly sensitive to social media trends and speculative trading rather than fundamental analysis.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bnb Tiger Inu?

People want to know BNB Tiger Inu (BNBTIGER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying potential buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Bnb Tiger Inu

Napoved cene Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BNBTIGER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bnb Tiger Inu lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bnb Tiger Inu v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BNBTIGER za obdobje 2025–2026.

O Bnb Tiger Inu

BNBTIGER is a digital asset that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is a utility token designed to facilitate transactions within the Binance ecosystem, including but not limited to, trading fees payment, participation in token sales, and usage in Binance's decentralized applications (dApps). Built on a Proof of Stake (PoS) consensus model, BNBTIGER aims to provide fast, secure, and cost-effective transactions. Its issuance model is deflationary, with a portion of tokens being burned periodically to reduce overall supply. The token's primary use case is to provide liquidity and foster transactions within the Binance ecosystem, thereby enhancing the platform's overall functionality and user experience.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bnb Tiger Inu

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bnb Tiger Inu? Nakup BNBTIGER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bnb Tiger Inu (BNBTIGER).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 588,659.61T žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bnb Tiger Inu bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Bnb Tiger Inu

Z lastništvom kriptovalute Bnb Tiger Inu se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
--
Kaj je Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Bnb Tiger Inu razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bnb Tiger Inu

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bnb Tiger Inu?
Če bi kriptovaluta Bnb Tiger Inu rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bnb Tiger Inu.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:32 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Bnb Tiger Inu

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

