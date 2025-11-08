Današnja cena kriptovalute Bnb Tiger Inu v živo je 0.000000000004334 USD. Tržna kapitalizacija BNBTIGER je 2,551,250.749748668 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BNBTIGER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bnb Tiger Inu v živo je 0.000000000004334 USD. Tržna kapitalizacija BNBTIGER je 2,551,250.749748668 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BNBTIGER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) v živo je $ 0.000000000004334, s spremembo 8.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNBTIGER v USD je $ 0.000000000004334 na BNBTIGER.
Kriptovaluta Bnb Tiger Inu je trenutno na #3870. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.55M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 588,659.61T BNBTIGER. V zadnjih 24 urah se je BNBTIGER trgovalo med $ 0.000000000003837 (najnižje) in $ 0.000000000004759 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000000011449246, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000000001738887.
V kratkoročni uspešnosti se je BNBTIGER premaknil -4.18% v zadnji uri in -5.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 29.77K.
Trenutna tržna kapitalizacija Bnb Tiger Inu je $ 2.55M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 29.77K. Obstoječa ponudba BNBTIGER je 588,659.61T, skupna ponudba pa znaša 588659610002000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.33M.
Zgodovina cene Bnb Tiger Inu, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-4.18%
+8.92%
-5.77%
-5.77%
Zgodovina cen Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) v USD
Sledite spremembam cen Bnb Tiger Inu za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000000000035493
+8.92%
30 dni
$ -0.000000000003245
-42.82%
60 dni
$ -0.000000000000666
-13.32%
90 dni
$ -0.000000000000666
-13.32%
Današnja sprememba cene Bnb Tiger Inu
Danes je BNBTIGER zabeležil spremembo $ +0.00000000000035493 (+8.92%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Bnb Tiger Inu
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000000003245 (-42.82%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Bnb Tiger Inu
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BNBTIGER spremenil za $ -0.000000000000666 (-13.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Bnb Tiger Inu
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000000000000666 (-13.32%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bnb Tiger Inu
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bnb Tiger Inu, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bnb Tiger Inu?
BNBTIGER prices are influenced by several key factors:
As a meme token, BNBTIGER is particularly sensitive to social media trends and speculative trading rather than fundamental analysis.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bnb Tiger Inu?
People want to know BNB Tiger Inu (BNBTIGER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying potential buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Bnb Tiger Inu
Napoved cene Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BNBTIGER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Bnb Tiger Inu lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bnb Tiger Inu v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BNBTIGER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bnb Tiger Inu.
O Bnb Tiger Inu
BNBTIGER is a digital asset that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is a utility token designed to facilitate transactions within the Binance ecosystem, including but not limited to, trading fees payment, participation in token sales, and usage in Binance's decentralized applications (dApps). Built on a Proof of Stake (PoS) consensus model, BNBTIGER aims to provide fast, secure, and cost-effective transactions. Its issuance model is deflationary, with a portion of tokens being burned periodically to reduce overall supply. The token's primary use case is to provide liquidity and foster transactions within the Binance ecosystem, thereby enhancing the platform's overall functionality and user experience.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bnb Tiger Inu
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bnb Tiger Inu? Nakup BNBTIGER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bnb Tiger Inu. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bnb Tiger Inu (BNBTIGER).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 588,659.61T žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bnb Tiger Inu bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Bnb Tiger Inu
Z lastništvom kriptovalute Bnb Tiger Inu se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bnb Tiger Inu
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bnb Tiger Inu?
Če bi kriptovaluta Bnb Tiger Inu rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bnb Tiger Inu.
Koliko je kriptovaluta Bnb Tiger Inu vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Bnb Tiger Inu je $ 0.000000000004334. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Bnb Tiger Inu še vedno dobra naložba?
Bnb Tiger Inu ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BNBTIGER, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Bnb Tiger Inu?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Bnb Tiger Inu v vrednosti $ 29.77K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Bnb Tiger Inu?
Cena kriptovalute BNBTIGER se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Bnb Tiger Inu v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BNBTIGER.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Bnb Tiger Inu?
Na ceno BNBTIGER vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,495.08
+1.68%
ETH
3,456.96
+4.83%
SOL
161.67
+4.02%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.121
+2.58%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BNBTIGER na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BNBTIGER/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Bnb Tiger Inu gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Bnb Tiger Inu letos rasla?
Cena kriptovalute Bnb Tiger Inu bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Bnb Tiger Inu (BNBTIGER).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:32 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
