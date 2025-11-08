Današnja cena Blubird

Današnja cena kriptovalute Blubird (BLU) v živo je $ 0.02186, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLU v USD je $ 0.02186 na BLU.

Kriptovaluta Blubird je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLU. V zadnjih 24 urah se je BLU trgovalo med $ 0.02186 (najnižje) in $ 0.02194 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BLU premaknil 0.00% v zadnji uri in -0.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 256.17.

Tržne informacije Blubird (BLU)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 256.17$ 256.17 $ 256.17 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Blubird je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 256.17. Obstoječa ponudba BLU je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.19M.