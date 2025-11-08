BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Blubird v živo je 0.02186 USD. Tržna kapitalizacija BLU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Blubird (BLU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:29 (UTC+8)

Današnja cena Blubird

Današnja cena kriptovalute Blubird (BLU) v živo je $ 0.02186, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLU v USD je $ 0.02186 na BLU.

Kriptovaluta Blubird je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLU. V zadnjih 24 urah se je BLU trgovalo med $ 0.02186 (najnižje) in $ 0.02194 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BLU premaknil 0.00% v zadnji uri in -0.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 256.17.

Tržne informacije Blubird (BLU)

$ 256.17
$ 256.17$ 256.17

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Blubird je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 256.17. Obstoječa ponudba BLU je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.19M.

Zgodovina cene Blubird, USD

Zgodovina cen Blubird (BLU) v USD

Sledite spremembam cen Blubird za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000197-0.09%
30 dni$ -0.00218-9.07%
60 dni$ -0.01734-44.24%
90 dni$ -0.02814-56.28%
Današnja sprememba cene Blubird

Danes je BLU zabeležil spremembo $ -0.0000197 (-0.09%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Blubird

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00218 (-9.07%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Blubird

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLU spremenil za $ -0.01734 (-44.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Blubird

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02814 (-56.28%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Blubird (BLU) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Blubird.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Blubird

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Blubird, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Blubird?

Blubird (BLU) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and compliance developments impact investor trust. Technical analysis patterns guide trader decisions. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Project fundamentals including development progress, partnerships, and utility adoption influence long-term value. Supply dynamics and tokenomics affect scarcity. Social media buzz and community engagement drive retail interest.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Blubird?

People want to know Bluebird (BLU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements, manage risk, and evaluate profit/loss positions.

Napoved cene za kriptovaluto Blubird

Napoved cene Blubird (BLU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Blubird (BLU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Blubird lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Blubird v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Blubird.

O Blubird

BLU is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. The primary purpose of BLU is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. It uses a Proof of Stake (PoS) consensus model, which allows holders of the currency to validate transactions and create new blocks. The supply of BLU is capped, providing a predictable issuance model. BLU's ecosystem is designed to be user-friendly, making it accessible for both beginners and experienced users in the crypto space. Its typical uses include making online purchases and transferring funds quickly and securely without the need for a central authority.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Blubird

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Blubird? Nakup BLU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Blubird. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Blubird (BLU).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Blubird bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Blubird

Z lastništvom kriptovalute Blubird se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Blubird (BLU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Blubird (BLU)

This document covers 3 main solutions, along with a breakdown of the Core platform modules.

Blubird Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Blubird razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Blubird spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Blubird

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Blubird?
Če bi kriptovaluta Blubird rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Blubird.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:29 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Blubird (BLU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

