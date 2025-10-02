Tokenomika Bit Ultra (BLT)

Odkrijte ključne vpoglede v Bit Ultra (BLT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 19:47:11 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Bit Ultra (BLT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bit Ultra (BLT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.094735
$ 0.094735$ 0.094735
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.001038
$ 0.001038$ 0.001038

Informacije o Bit Ultra (BLT)

Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.

Uradna spletna stran:
https://bit-ultra.com/
Bela knjiga:
https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e

Tokenomika Bit Ultra (BLT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bit Ultra (BLT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BLT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BLT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BLT, raziščite ceno žetona BLT v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

