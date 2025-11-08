BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute BlockBuddies v živo je 0.0001994 USD. Tržna kapitalizacija BLBD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLBD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BlockBuddies v živo je 0.0001994 USD. Tržna kapitalizacija BLBD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLBD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena BlockBuddies(BLBD)

Cena 1 BLBD v USD v živo:

$0.0001994
BlockBuddies (BLBD) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:08 (UTC+8)

Današnja cena BlockBuddies

Današnja cena kriptovalute BlockBuddies (BLBD) v živo je $ 0.0001994, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLBD v USD je $ 0.0001994 na BLBD.

Kriptovaluta BlockBuddies je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLBD. V zadnjih 24 urah se je BLBD trgovalo med $ 0.0001994 (najnižje) in $ 0.0002 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BLBD premaknil 0.00% v zadnji uri in +12.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 50.07.

Tržne informacije BlockBuddies (BLBD)

$ 50.07
$ 199.40K
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija BlockBuddies je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 50.07. Obstoječa ponudba BLBD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 199.40K.

Zgodovina cene BlockBuddies, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0001994
24H Nizka
$ 0.0002
24H Visoka

$ 0.0001994
$ 0.0002
0.00%

0.00%

+12.02%

+12.02%

Zgodovina cen BlockBuddies (BLBD) v USD

Sledite spremembam cen BlockBuddies za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 00.00%
30 dni$ -0.0005006-71.52%
60 dni$ -0.1248006-99.85%
90 dni$ -0.1248006-99.85%
Današnja sprememba cene BlockBuddies

Danes je BLBD zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene BlockBuddies

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0005006 (-71.52%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene BlockBuddies

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLBD spremenil za $ -0.1248006 (-99.85%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene BlockBuddies

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1248006 (-99.85%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BlockBuddies (BLBD) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen BlockBuddies.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BlockBuddies

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BlockBuddies, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BlockBuddies?

BlockBuddies (BLBD) price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BLBD pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity directly affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user engagement drive long-term value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Community Growth: Active social media presence and community engagement influence market perception.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and distribution models affect scarcity and demand.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BlockBuddies?

People want to know BlockBuddies (BLBD) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, track their investment portfolio value, identify buying or selling opportunities, assess market trends, and manage risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto BlockBuddies

Napoved cene BlockBuddies (BLBD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLBD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BlockBuddies (BLBD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BlockBuddies lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BlockBuddies v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLBD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BlockBuddies.

O BlockBuddies

BLBD is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This design aims to provide a more energy-efficient alternative to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. In the wider crypto ecosystem, BLBD is often used for transactions where users prefer to maintain a higher level of anonymity, such as in decentralized finance (DeFi) applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BlockBuddies

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BlockBuddies? Nakup BLBD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BlockBuddies. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BlockBuddies (BLBD).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BlockBuddies bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu BlockBuddies (BLBD)

Kaj lahko storite s kriptovaluto BlockBuddies

Kaj je BlockBuddies (BLBD)

BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.

BlockBuddies Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje BlockBuddies razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna BlockBuddies spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BlockBuddies

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BlockBuddies?
Če bi kriptovaluta BlockBuddies rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BlockBuddies.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:08 (UTC+8)

