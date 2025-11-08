Današnja cena BlockBuddies

Današnja cena kriptovalute BlockBuddies (BLBD) v živo je $ 0.0001994, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLBD v USD je $ 0.0001994 na BLBD.

Kriptovaluta BlockBuddies je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLBD. V zadnjih 24 urah se je BLBD trgovalo med $ 0.0001994 (najnižje) in $ 0.0002 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BLBD premaknil 0.00% v zadnji uri in +12.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 50.07.

Tržne informacije BlockBuddies (BLBD)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 50.07$ 50.07 $ 50.07 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 199.40K$ 199.40K $ 199.40K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

