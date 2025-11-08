Današnja cena kriptovalute BlockBuddies v živo je 0.0001994 USD. Tržna kapitalizacija BLBD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLBD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BlockBuddies v živo je 0.0001994 USD. Tržna kapitalizacija BLBD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLBD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute BlockBuddies (BLBD) v živo je $ 0.0001994, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLBD v USD je $ 0.0001994 na BLBD.
Kriptovaluta BlockBuddies je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BLBD. V zadnjih 24 urah se je BLBD trgovalo med $ 0.0001994 (najnižje) in $ 0.0002 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BLBD premaknil 0.00% v zadnji uri in +12.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 50.07.
Tržne informacije BlockBuddies (BLBD)
--
----
$ 50.07
$ 50.07$ 50.07
$ 199.40K
$ 199.40K$ 199.40K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija BlockBuddies je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 50.07. Obstoječa ponudba BLBD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 199.40K.
Zgodovina cene BlockBuddies, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0001994
$ 0.0001994$ 0.0001994
24H Nizka
$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002
24H Visoka
$ 0.0001994
$ 0.0001994$ 0.0001994
$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002
--
----
--
----
0.00%
0.00%
+12.02%
+12.02%
Zgodovina cen BlockBuddies (BLBD) v USD
Sledite spremembam cen BlockBuddies za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
0.00%
30 dni
$ -0.0005006
-71.52%
60 dni
$ -0.1248006
-99.85%
90 dni
$ -0.1248006
-99.85%
Današnja sprememba cene BlockBuddies
Danes je BLBD zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene BlockBuddies
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0005006 (-71.52%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene BlockBuddies
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLBD spremenil za $ -0.1248006 (-99.85%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene BlockBuddies
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1248006 (-99.85%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BlockBuddies (BLBD) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BlockBuddies
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BlockBuddies, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BlockBuddies?
BlockBuddies (BLBD) price is influenced by several key factors:
Community Growth: Active social media presence and community engagement influence market perception.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and distribution models affect scarcity and demand.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BlockBuddies?
People want to know BlockBuddies (BLBD) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, track their investment portfolio value, identify buying or selling opportunities, assess market trends, and manage risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Napoved cene za kriptovaluto BlockBuddies
Napoved cene BlockBuddies (BLBD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLBD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BlockBuddies (BLBD) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena BlockBuddies lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BlockBuddies v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLBD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BlockBuddies.
O BlockBuddies
BLBD is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This design aims to provide a more energy-efficient alternative to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. In the wider crypto ecosystem, BLBD is often used for transactions where users prefer to maintain a higher level of anonymity, such as in decentralized finance (DeFi) applications.
BLBD is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This design aims to provide a more energy-efficient alternative to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. In the wider crypto ecosystem, BLBD is often used for transactions where users prefer to maintain a higher level of anonymity, such as in decentralized finance (DeFi) applications.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BlockBuddies
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BlockBuddies? Nakup BLBD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BlockBuddies. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BlockBuddies (BLBD).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BlockBuddies bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto BlockBuddies
Z lastništvom kriptovalute BlockBuddies se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.
BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.
BlockBuddies Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje BlockBuddies razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BlockBuddies
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BlockBuddies?
Če bi kriptovaluta BlockBuddies rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BlockBuddies.
Koliko je kriptovaluta BlockBuddies vredna danes?
Današnja cena kriptovalute BlockBuddies je $ 0.0001994. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta BlockBuddies še vedno dobra naložba?
BlockBuddies ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BLBD, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto BlockBuddies?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto BlockBuddies v vrednosti $ 50.07.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute BlockBuddies?
Cena kriptovalute BLBD se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute BlockBuddies v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BLBD.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute BlockBuddies?
Na ceno BLBD vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,328.17
+1.51%
ETH
3,452.59
+4.70%
SOL
161.32
+3.80%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1202
+2.51%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BLBD na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BLBD/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute BlockBuddies gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute BlockBuddies letos rasla?
Cena kriptovalute BlockBuddies bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute BlockBuddies (BLBD).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:08 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti BlockBuddies (BLBD)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.