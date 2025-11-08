Današnja cena BLACKHOLE

Današnja cena kriptovalute BLACKHOLE (BLACK) v živo je $ 0.08654, s spremembo 3.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLACK v USD je $ 0.08654 na BLACK.

Kriptovaluta BLACKHOLE je trenutno na #3782. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 BLACK. V zadnjih 24 urah se je BLACK trgovalo med $ 0.07675 (najnižje) in $ 0.09461 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.542695123942573, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08304898486520446.

V kratkoročni uspešnosti se je BLACK premaknil +0.25% v zadnji uri in -26.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.55K.

Tržne informacije BLACKHOLE (BLACK)

Uvrstitev No.3782 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 59.55K$ 59.55K $ 59.55K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Skupna ponudba 114,083,333 114,083,333 114,083,333 Javna veriga blokov AVAX_CCHAIN

Trenutna tržna kapitalizacija BLACKHOLE je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.55K. Obstoječa ponudba BLACK je 0.00, skupna ponudba pa znaša 114083333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.87M.