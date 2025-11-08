BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute BLACKHOLE v živo je 0.08654 USD. Tržna kapitalizacija BLACK je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLACK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena BLACKHOLE(BLACK)

$0.08654
+3.24%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:01 (UTC+8)

Današnja cena BLACKHOLE

Današnja cena kriptovalute BLACKHOLE (BLACK) v živo je $ 0.08654, s spremembo 3.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLACK v USD je $ 0.08654 na BLACK.

Kriptovaluta BLACKHOLE je trenutno na #3782. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 BLACK. V zadnjih 24 urah se je BLACK trgovalo med $ 0.07675 (najnižje) in $ 0.09461 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.542695123942573, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08304898486520446.

V kratkoročni uspešnosti se je BLACK premaknil +0.25% v zadnji uri in -26.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.55K.

Tržne informacije BLACKHOLE (BLACK)

$ 0.00
$ 59.55K
$ 9.87M
0.00
114,083,333
AVAX_CCHAIN

Trenutna tržna kapitalizacija BLACKHOLE je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.55K. Obstoječa ponudba BLACK je 0.00, skupna ponudba pa znaša 114083333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.87M.

Zgodovina cene BLACKHOLE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+0.25%

+3.24%

-26.98%

-26.98%

Zgodovina cen BLACKHOLE (BLACK) v USD

Sledite spremembam cen BLACKHOLE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0027159+3.24%
30 dni$ -0.17496-66.91%
60 dni$ -0.17096-66.40%
90 dni$ -0.61186-87.61%
Današnja sprememba cene BLACKHOLE

Danes je BLACK zabeležil spremembo $ +0.0027159 (+3.24%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene BLACKHOLE

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.17496 (-66.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene BLACKHOLE

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLACK spremenil za $ -0.17096 (-66.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene BLACKHOLE

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.61186 (-87.61%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BLACKHOLE (BLACK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen BLACKHOLE.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BLACKHOLE

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BLACKHOLE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BLACKHOLE?

BLACKHOLE (BLACK) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token scarcity through burning mechanisms and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect BLACK's valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability.

Community Activity: Social media buzz, developer updates, and holder engagement affect market perception.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BLACKHOLE?

People want to know BLACKHOLE (BLACK) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.

Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Napoved cene za kriptovaluto BLACKHOLE

Napoved cene BLACKHOLE (BLACK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLACK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BLACKHOLE (BLACK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BLACKHOLE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BLACKHOLE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLACK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BLACKHOLE.

O BLACKHOLE

BLACK (eosBLACK) is a cryptocurrency token that operates on the EOS platform, with a focus on creating a fair and sustainable token economy. The primary purpose of BLACK is to serve as a utility token within the EOS ecosystem, facilitating the development and operation of decentralized applications (dApps). It employs a unique issuance model where tokens are distributed based on the contribution to the ecosystem rather than through mining or staking. This model is designed to incentivize active participation and contribution to the platform. BLACK's role within the EOS ecosystem positions it as an integral part of the platform's broader vision of creating a scalable and flexible environment for dApp development and operation.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BLACKHOLE

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BLACKHOLE? Nakup BLACK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BLACKHOLE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BLACKHOLE (BLACK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BLACKHOLE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto BLACKHOLE

Z lastništvom kriptovalute BLACKHOLE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup BLACKHOLE (BLACK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole is a next-generation DEX on Avalanche C-Chain.

Za bolj poglobljeno razumevanje BLACKHOLE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna BLACKHOLE spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BLACKHOLE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BLACKHOLE?
Če bi kriptovaluta BLACKHOLE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BLACKHOLE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:01 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti BLACKHOLE (BLACK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti BLACKHOLE

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

