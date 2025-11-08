Današnja cena kriptovalute BLACKHOLE v živo je 0.08654 USD. Tržna kapitalizacija BLACK je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLACK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BLACKHOLE v živo je 0.08654 USD. Tržna kapitalizacija BLACK je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLACK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute BLACKHOLE (BLACK) v živo je $ 0.08654, s spremembo 3.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLACK v USD je $ 0.08654 na BLACK.
Kriptovaluta BLACKHOLE je trenutno na #3782. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 BLACK. V zadnjih 24 urah se je BLACK trgovalo med $ 0.07675 (najnižje) in $ 0.09461 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.542695123942573, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08304898486520446.
V kratkoročni uspešnosti se je BLACK premaknil +0.25% v zadnji uri in -26.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.55K.
Tržne informacije BLACKHOLE (BLACK)
No.3782
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 59.55K
$ 59.55K$ 59.55K
$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M
0.00
0.00 0.00
114,083,333
114,083,333 114,083,333
AVAX_CCHAIN
Trenutna tržna kapitalizacija BLACKHOLE je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.55K. Obstoječa ponudba BLACK je 0.00, skupna ponudba pa znaša 114083333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.87M.
Zgodovina cene BLACKHOLE, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.07675
$ 0.07675$ 0.07675
24H Nizka
$ 0.09461
$ 0.09461$ 0.09461
24H Visoka
$ 0.07675
$ 0.07675$ 0.07675
$ 0.09461
$ 0.09461$ 0.09461
$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573
$ 0.08304898486520446
$ 0.08304898486520446$ 0.08304898486520446
+0.25%
+3.24%
-26.98%
-26.98%
Zgodovina cen BLACKHOLE (BLACK) v USD
Sledite spremembam cen BLACKHOLE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0027159
+3.24%
30 dni
$ -0.17496
-66.91%
60 dni
$ -0.17096
-66.40%
90 dni
$ -0.61186
-87.61%
Današnja sprememba cene BLACKHOLE
Danes je BLACK zabeležil spremembo $ +0.0027159 (+3.24%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene BLACKHOLE
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.17496 (-66.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene BLACKHOLE
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLACK spremenil za $ -0.17096 (-66.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene BLACKHOLE
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.61186 (-87.61%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BLACKHOLE (BLACK) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BLACKHOLE
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BLACKHOLE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BLACKHOLE?
BLACKHOLE (BLACK) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token scarcity through burning mechanisms and trading volume directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability.
Community Activity: Social media buzz, developer updates, and holder engagement affect market perception.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BLACKHOLE?
People want to know BLACKHOLE (BLACK) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.
Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Napoved cene za kriptovaluto BLACKHOLE
Napoved cene BLACKHOLE (BLACK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLACK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BLACKHOLE (BLACK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena BLACKHOLE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BLACKHOLE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLACK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BLACKHOLE.
O BLACKHOLE
BLACK (eosBLACK) is a cryptocurrency token that operates on the EOS platform, with a focus on creating a fair and sustainable token economy. The primary purpose of BLACK is to serve as a utility token within the EOS ecosystem, facilitating the development and operation of decentralized applications (dApps). It employs a unique issuance model where tokens are distributed based on the contribution to the ecosystem rather than through mining or staking. This model is designed to incentivize active participation and contribution to the platform. BLACK's role within the EOS ecosystem positions it as an integral part of the platform's broader vision of creating a scalable and flexible environment for dApp development and operation.
BLACK (eosBLACK) is a cryptocurrency token that operates on the EOS platform, with a focus on creating a fair and sustainable token economy. The primary purpose of BLACK is to serve as a utility token within the EOS ecosystem, facilitating the development and operation of decentralized applications (dApps). It employs a unique issuance model where tokens are distributed based on the contribution to the ecosystem rather than through mining or staking. This model is designed to incentivize active participation and contribution to the platform. BLACK's role within the EOS ecosystem positions it as an integral part of the platform's broader vision of creating a scalable and flexible environment for dApp development and operation.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BLACKHOLE
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BLACKHOLE? Nakup BLACK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BLACKHOLE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BLACKHOLE (BLACK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BLACKHOLE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto BLACKHOLE
Z lastništvom kriptovalute BLACKHOLE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BLACKHOLE
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BLACKHOLE?
Če bi kriptovaluta BLACKHOLE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BLACKHOLE.
Koliko je kriptovaluta BLACKHOLE vredna danes?
Današnja cena kriptovalute BLACKHOLE je $ 0.08654. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta BLACKHOLE še vedno dobra naložba?
BLACKHOLE ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BLACK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto BLACKHOLE?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto BLACKHOLE v vrednosti $ 59.55K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute BLACKHOLE?
Cena kriptovalute BLACK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute BLACKHOLE v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BLACK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute BLACKHOLE?
Na ceno BLACK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,328.17
+1.51%
ETH
3,452.59
+4.70%
SOL
161.32
+3.80%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1202
+2.51%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BLACK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BLACK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute BLACKHOLE gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute BLACKHOLE letos rasla?
Cena kriptovalute BLACKHOLE bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute BLACKHOLE (BLACK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:01 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti BLACKHOLE (BLACK)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.