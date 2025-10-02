Tokenomika BIT1 (BIT1)

Odkrijte ključne vpoglede v BIT1 (BIT1), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:17:21 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen BIT1 (BIT1)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BIT1 (BIT1), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 635.17B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.88M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0000271
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00000066
Trenutna cena:
$ 0.000009878
Informacije o BIT1 (BIT1)

Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.

Uradna spletna stran:
https://www.biconomy.com/
Bela knjiga:
https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a

Tokenomika BIT1 (BIT1): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BIT1 (BIT1) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BIT1, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIT1.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BIT1, raziščite ceno žetona BIT1 v živo!

