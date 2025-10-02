Tokenomika Bistroo (BIST)

Odkrijte ključne vpoglede v Bistroo (BIST), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:22:38 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Bistroo (BIST)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bistroo (BIST), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 385.32K
Skupna ponudba:
$ 95.75M
Razpoložljivi obtok:
$ 55.44M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 665.43K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.5482
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.006156623433934821
Trenutna cena:
$ 0.00695
Informacije o Bistroo (BIST)

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Uradna spletna stran:
https://www.bistroo.io
Bela knjiga:
https://bistroo.io/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Tokenomika Bistroo (BIST): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bistroo (BIST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BIST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIST.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BIST, raziščite ceno žetona BIST v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

