Tokenomika Biometric Financial (BIOFI)

Tokenomika Biometric Financial (BIOFI)

Odkrijte ključne vpoglede v Biometric Financial (BIOFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:17:14 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Biometric Financial (BIOFI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Biometric Financial (BIOFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 520.21K
$ 520.21K$ 520.21K
Skupna ponudba:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.91B
$ 3.91B$ 3.91B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.031
$ 0.031$ 0.031
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818
Trenutna cena:
$ 0.0001329
$ 0.0001329$ 0.0001329

Informacije o Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Uradna spletna stran:
https://biometricfinancial.org/home/
Bela knjiga:
https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753

Tokenomika Biometric Financial (BIOFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Biometric Financial (BIOFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BIOFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIOFI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BIOFI, raziščite ceno žetona BIOFI v živo!

Kako kupiti BIOFI

Želite v svoj portfelj dodati Biometric Financial (BIOFI)? MEXC podpira različne načine nakupa BIOFI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Biometric Financial (BIOFI)

Analiza zgodovine cen BIOFI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BIOFI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BIOFI? Naša stran za napovedovanje cen BIOFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti