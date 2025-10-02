Tokenomika Biometric Financial (BIOFI)
Tokenomika in analiza cen Biometric Financial (BIOFI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Biometric Financial (BIOFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Biometric Financial (BIOFI)
The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.
Tokenomika Biometric Financial (BIOFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Biometric Financial (BIOFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BIOFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIOFI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BIOFI, raziščite ceno žetona BIOFI v živo!
Zgodovina cen Biometric Financial (BIOFI)
Analiza zgodovine cen BIOFI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene BIOFI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BIOFI? Naša stran za napovedovanje cen BIOFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
