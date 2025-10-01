Tokenomika Big Time (BIGTIME)

Tokenomika Big Time (BIGTIME)

Odkrijte ključne vpoglede v Big Time (BIGTIME), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:31:15 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Big Time (BIGTIME)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Big Time (BIGTIME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 98.52M
$ 98.52M
Skupna ponudba:
$ 5.00B
$ 5.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.03B
$ 2.03B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 242.35M
$ 242.35M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.99717
$ 0.99717
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.04126017151234018
$ 0.04126017151234018
Trenutna cena:
$ 0.04847
$ 0.04847

Informacije o Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Uradna spletna stran:
https://bigtime.gg/
Bela knjiga:
https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194

Tokenomika Big Time (BIGTIME): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Big Time (BIGTIME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BIGTIME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIGTIME.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BIGTIME, raziščite ceno žetona BIGTIME v živo!

Kako kupiti BIGTIME

Želite v svoj portfelj dodati Big Time (BIGTIME)? MEXC podpira različne načine nakupa BIGTIME, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Big Time (BIGTIME)

Analiza zgodovine cen BIGTIME pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BIGTIME

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BIGTIME? Naša stran za napovedovanje cen BIGTIME združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti