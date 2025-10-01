Tokenomika bonkwifhat (BIF)

Tokenomika bonkwifhat (BIF)

Odkrijte ključne vpoglede v bonkwifhat (BIF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:31:08 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen bonkwifhat (BIF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za bonkwifhat (BIF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 269.00K
$ 269.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.014
$ 0.014
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00003965375665716
$ 0.00003965375665716
Trenutna cena:
$ 0.000269
$ 0.000269

Informacije o bonkwifhat (BIF)

bonkwifhat s the ultimate fusion of the two best memes coins on the Solana blockchain! Both of them have crazy market caps and garner all the attention, so just do the math: bonkwifhat is set to join them at the top!

Uradna spletna stran:
https://bonkwifhat.lol/
Bela knjiga:
https://www.bonkwifhat.lol/road-map
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/BgQ2Tj4y4YQume4guQrkK8RWB8oRQtHYtAta1tXubL1G

Tokenomika bonkwifhat (BIF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike bonkwifhat (BIF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BIF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BIF, raziščite ceno žetona BIF v živo!

Kako kupiti BIF

Želite v svoj portfelj dodati bonkwifhat (BIF)? MEXC podpira različne načine nakupa BIF, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen bonkwifhat (BIF)

Analiza zgodovine cen BIF pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BIF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BIF? Naša stran za napovedovanje cen BIF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti