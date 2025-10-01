Tokenomika Bitget Token (BGB)

Tokenomika Bitget Token (BGB)

Odkrijte ključne vpoglede v Bitget Token (BGB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Bitget Token (BGB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bitget Token (BGB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.66B
$ 3.66B$ 3.66B
Skupna ponudba:
$ 919.99M
$ 919.99M$ 919.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 696.21M
$ 696.21M$ 696.21M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.84B
$ 4.84B$ 4.84B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 8.54
$ 8.54$ 8.54
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.05835925
$ 0.05835925$ 0.05835925
Trenutna cena:
$ 5.26394
$ 5.26394$ 5.26394

Informacije o Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Uradna spletna stran:
https://www.bitget.com/
Bela knjiga:
https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581

Tokenomika Bitget Token (BGB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bitget Token (BGB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BGB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BGB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BGB, raziščite ceno žetona BGB v živo!

Kako kupiti BGB

Želite v svoj portfelj dodati Bitget Token (BGB)? MEXC podpira različne načine nakupa BGB, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Bitget Token (BGB)

Analiza zgodovine cen BGB pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BGB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BGB? Naša stran za napovedovanje cen BGB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

