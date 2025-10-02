Tokenomika BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Tokenomika BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Tokenomika in analiza cen BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija: $ 55.16K
$ 55.16K
$ 55.16K$ 55.16K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok: $ 106.84M
$ 106.84M
$ 106.84M$ 106.84M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 516.30K
$ 516.30K
$ 516.30K$ 516.30K
Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.085
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000485616636535409
$ 0.000485616636535409$ 0.000485616636535409
Trenutna cena:
$ 0.0005163
$ 0.0005163$ 0.0005163

Informacije o BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Uradna spletna stran:
https://bossfighters.game/
Bela knjiga:
https://wiki.bossfighters.game/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2

Tokenomika BOSS FIGHTERS (BFTOKEN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BFTOKEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BFTOKEN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BFTOKEN, raziščite ceno žetona BFTOKEN v živo!

