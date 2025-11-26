Tokenomika BETURA (BETURA)
Tokenomika in analiza cen BETURA (BETURA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BETURA (BETURA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BETURA (BETURA)
Betura is a next-generation Daily Fantasy Sports (DFS) platform, founded in December 2023, that combines blockchain transparency and AI innovation to deliver a global, KYC-free, and instant-payout experience. Built on Solana with support for ETH, BNB, and SOL, Betura allows players to draft teams, join contests, and earn real rewards.
Tokenomika BETURA (BETURA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BETURA (BETURA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BETURA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BETURA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BETURA, raziščite ceno žetona BETURA v živo!
Kako kupiti BETURA

Zgodovina cen BETURA (BETURA)
Analiza zgodovine cen BETURA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene BETURA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BETURA? Naša stran za napovedovanje cen BETURA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
