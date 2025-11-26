Odkrijte ključne vpoglede v BETURA (BETURA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Betura is a next-generation Daily Fantasy Sports (DFS) platform, founded in December 2023, that combines blockchain transparency and AI innovation to deliver a global, KYC-free, and instant-payout experience. Built on Solana with support for ETH, BNB, and SOL, Betura allows players to draft teams, join contests, and earn real rewards.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BETURA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BETURA (BETURA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BETURA? Naša stran za napovedovanje cen BETURA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen BETURA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

