Današnja cena BETURA

Današnja cena kriptovalute BETURA (BETURA) v živo je $ 0.00002, s spremembo 0.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BETURA v USD je $ 0.00002 na BETURA.

Kriptovaluta BETURA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BETURA. V zadnjih 24 urah se je BETURA trgovalo med $ 0.00001996 (najnižje) in $ 0.00002006 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BETURA premaknil -0.10% v zadnji uri in -0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 125.74K.

Tržne informacije BETURA (BETURA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 125.74K$ 125.74K $ 125.74K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.00K$ 20.00K $ 20.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija BETURA je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 125.74K. Obstoječa ponudba BETURA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.00K.