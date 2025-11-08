BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute BETURA v živo je 0.00002 USD. Tržna kapitalizacija BETURA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BETURA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena BETURA(BETURA)

Cena 1 BETURA v USD v živo:

$0.00002001
+0.15%1D
USD
BETURA (BETURA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:54 (UTC+8)

Današnja cena BETURA

Današnja cena kriptovalute BETURA (BETURA) v živo je $ 0.00002, s spremembo 0.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BETURA v USD je $ 0.00002 na BETURA.

Kriptovaluta BETURA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BETURA. V zadnjih 24 urah se je BETURA trgovalo med $ 0.00001996 (najnižje) in $ 0.00002006 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BETURA premaknil -0.10% v zadnji uri in -0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 125.74K.

Tržne informacije BETURA (BETURA)

$ 125.74K
$ 20.00K
1,000,000,000
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija BETURA je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 125.74K. Obstoječa ponudba BETURA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.00K.

Zgodovina cene BETURA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00001996
24H Nizka
$ 0.00002006
24H Visoka

$ 0.00001996
$ 0.00002006
-0.10%

+0.15%

-0.20%

-0.20%

Zgodovina cen BETURA (BETURA) v USD

Sledite spremembam cen BETURA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000003+0.15%
30 dni$ -0.0003106-93.96%
60 dni$ -0.00123-98.40%
90 dni$ -0.00123-98.40%
Današnja sprememba cene BETURA

Danes je BETURA zabeležil spremembo $ +0.00000003 (+0.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene BETURA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0003106 (-93.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene BETURA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BETURA spremenil za $ -0.00123 (-98.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene BETURA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00123 (-98.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BETURA (BETURA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen BETURA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BETURA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BETURA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BETURA?

BETURA price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact BETURA alongside other digital assets. Supply dynamics, including token distribution and circulation, create scarcity effects.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BETURA?

People want to know BETURA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, comparing with other cryptocurrencies, and staying updated on market volatility for risk management.

Napoved cene za kriptovaluto BETURA

Napoved cene BETURA (BETURA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BETURA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BETURA (BETURA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BETURA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BETURA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BETURA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BETURA.

O BETURA

BETURA is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for smart contracts, similar to other blockchain-based assets. BETURA's consensus model is based on proof-of-stake, which is widely accepted as a more energy-efficient alternative to proof-of-work. The asset's issuance model is pre-determined and transparent, ensuring a predictable supply. Typical uses for BETURA include facilitating payments in the digital economy, executing smart contracts, and providing a means for users to participate in decentralized governance. As with all crypto assets, BETURA operates independently of traditional financial institutions and governmental oversight.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BETURA

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BETURA? Nakup BETURA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BETURA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BETURA (BETURA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BETURA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu BETURA (BETURA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto BETURA

Z lastništvom kriptovalute BETURA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup BETURA (BETURA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je BETURA (BETURA)

Betura is a next-generation Daily Fantasy Sports (DFS) platform, founded in December 2023, that combines blockchain transparency and AI innovation to deliver a global, KYC-free, and instant-payout experience. Built on Solana with support for ETH, BNB, and SOL, Betura allows players to draft teams, join contests, and earn real rewards.

BETURA Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje BETURA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna BETURA spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BETURA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BETURA?
Če bi kriptovaluta BETURA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BETURA.
Pomembne panožne novosti BETURA (BETURA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

