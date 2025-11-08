Današnja cena kriptovalute BETURA v živo je 0.00002 USD. Tržna kapitalizacija BETURA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BETURA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BETURA v živo je 0.00002 USD. Tržna kapitalizacija BETURA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BETURA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute BETURA (BETURA) v živo je $ 0.00002, s spremembo 0.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BETURA v USD je $ 0.00002 na BETURA.
Kriptovaluta BETURA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BETURA. V zadnjih 24 urah se je BETURA trgovalo med $ 0.00001996 (najnižje) in $ 0.00002006 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BETURA premaknil -0.10% v zadnji uri in -0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 125.74K.
Tržne informacije BETURA (BETURA)
--
----
$ 125.74K
$ 125.74K$ 125.74K
$ 20.00K
$ 20.00K$ 20.00K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija BETURA je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 125.74K. Obstoječa ponudba BETURA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.00K.
Zgodovina cene BETURA, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00001996
$ 0.00001996$ 0.00001996
24H Nizka
$ 0.00002006
$ 0.00002006$ 0.00002006
24H Visoka
$ 0.00001996
$ 0.00001996$ 0.00001996
$ 0.00002006
$ 0.00002006$ 0.00002006
--
----
--
----
-0.10%
+0.15%
-0.20%
-0.20%
Zgodovina cen BETURA (BETURA) v USD
Sledite spremembam cen BETURA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000003
+0.15%
30 dni
$ -0.0003106
-93.96%
60 dni
$ -0.00123
-98.40%
90 dni
$ -0.00123
-98.40%
Današnja sprememba cene BETURA
Danes je BETURA zabeležil spremembo $ +0.00000003 (+0.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene BETURA
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0003106 (-93.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene BETURA
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BETURA spremenil za $ -0.00123 (-98.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene BETURA
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00123 (-98.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BETURA (BETURA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BETURA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BETURA?
BETURA price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact BETURA alongside other digital assets. Supply dynamics, including token distribution and circulation, create scarcity effects.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BETURA?
People want to know BETURA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, comparing with other cryptocurrencies, and staying updated on market volatility for risk management.
Napoved cene za kriptovaluto BETURA
Napoved cene BETURA (BETURA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BETURA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BETURA (BETURA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena BETURA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BETURA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BETURA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BETURA.
O BETURA
BETURA is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for smart contracts, similar to other blockchain-based assets. BETURA's consensus model is based on proof-of-stake, which is widely accepted as a more energy-efficient alternative to proof-of-work. The asset's issuance model is pre-determined and transparent, ensuring a predictable supply. Typical uses for BETURA include facilitating payments in the digital economy, executing smart contracts, and providing a means for users to participate in decentralized governance. As with all crypto assets, BETURA operates independently of traditional financial institutions and governmental oversight.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BETURA
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BETURA? Nakup BETURA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BETURA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BETURA (BETURA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BETURA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto BETURA
Z lastništvom kriptovalute BETURA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Betura is a next-generation Daily Fantasy Sports (DFS) platform, founded in December 2023, that combines blockchain transparency and AI innovation to deliver a global, KYC-free, and instant-payout experience. Built on Solana with support for ETH, BNB, and SOL, Betura allows players to draft teams, join contests, and earn real rewards.
BETURA Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje BETURA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta BETURA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BETURA.
Koliko je kriptovaluta BETURA vredna danes?
Današnja cena kriptovalute BETURA je $ 0.00002. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta BETURA še vedno dobra naložba?
BETURA ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BETURA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto BETURA?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto BETURA v vrednosti $ 125.74K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute BETURA?
Cena kriptovalute BETURA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute BETURA v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BETURA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute BETURA?
Na ceno BETURA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BETURA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute BETURA gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute BETURA letos rasla?
Cena kriptovalute BETURA bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute BETURA (BETURA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:54 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti BETURA (BETURA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
