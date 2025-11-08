BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute BBSNEK v živo je 0.00001811 USD. Tržna kapitalizacija BBSNEK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BBSNEK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

BBSNEK (BBSNEK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:47 (UTC+8)

Današnja cena BBSNEK

Današnja cena kriptovalute BBSNEK (BBSNEK) v živo je $ 0.00001811, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BBSNEK v USD je $ 0.00001811 na BBSNEK.

Kriptovaluta BBSNEK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BBSNEK. V zadnjih 24 urah se je BBSNEK trgovalo med $ 0.00001811 (najnižje) in $ 0.0000198 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BBSNEK premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.86.

Tržne informacije BBSNEK (BBSNEK)

ADA

Trenutna tržna kapitalizacija BBSNEK je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.86. Obstoječa ponudba BBSNEK je --, skupna ponudba pa znaša 69700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.26M.

Zgodovina cene BBSNEK, USD

Zgodovina cen BBSNEK (BBSNEK) v USD

Sledite spremembam cen BBSNEK za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 00.00%
30 dni$ -0.0000227-55.63%
60 dni$ -0.00002501-58.01%
90 dni$ -0.00000689-27.56%
Današnja sprememba cene BBSNEK

Danes je BBSNEK zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene BBSNEK

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000227 (-55.63%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene BBSNEK

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BBSNEK spremenil za $ -0.00002501 (-58.01%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene BBSNEK

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00000689 (-27.56%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BBSNEK (BBSNEK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen BBSNEK.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BBSNEK

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BBSNEK, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BBSNEK?

BBSNEK price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BBSNEK's value.

Supply and Demand: Token scarcity, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Community Activity: Social media engagement, holder count, and community-driven initiatives.

Exchange Listings: New exchange listings typically increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Market Speculation: FOMO, news events, and trading sentiment drive short-term price swings.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BBSNEK?

People want to know BBSNEK price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor gains/losses, and assess market trends. Investors use current prices to evaluate performance.

Napoved cene za kriptovaluto BBSNEK

Napoved cene BBSNEK (BBSNEK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BBSNEK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BBSNEK (BBSNEK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BBSNEK lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BBSNEK v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BBSNEK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BBSNEK.

O BBSNEK

BBSNEK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for financial services. BBSNEK employs a unique consensus mechanism, ensuring transaction validity and network security. Its issuance model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain its value. The asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services, and as a tool for participating in network governance. BBSNEK's role in the broader digital asset landscape is to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, emphasizing privacy and user control.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BBSNEK

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BBSNEK? Nakup BBSNEK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BBSNEK. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BBSNEK (BBSNEK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BBSNEK bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu BBSNEK (BBSNEK)

Kaj lahko storite s kriptovaluto BBSNEK

Z lastništvom kriptovalute BBSNEK se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup BBSNEK (BBSNEK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je BBSNEK (BBSNEK)

Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.

BBSNEK Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje BBSNEK razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BBSNEK

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BBSNEK?
Če bi kriptovaluta BBSNEK rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BBSNEK.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:47 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti BBSNEK (BBSNEK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

