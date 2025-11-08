Današnja cena kriptovalute BBSNEK v živo je 0.00001811 USD. Tržna kapitalizacija BBSNEK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BBSNEK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BBSNEK v živo je 0.00001811 USD. Tržna kapitalizacija BBSNEK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BBSNEK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute BBSNEK (BBSNEK) v živo je $ 0.00001811, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BBSNEK v USD je $ 0.00001811 na BBSNEK.
Kriptovaluta BBSNEK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BBSNEK. V zadnjih 24 urah se je BBSNEK trgovalo med $ 0.00001811 (najnižje) in $ 0.0000198 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BBSNEK premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.86.
Tržne informacije BBSNEK (BBSNEK)
$ 24.86
$ 1.26M
--
69,700,000,000
ADA
Trenutna tržna kapitalizacija BBSNEK je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.86. Obstoječa ponudba BBSNEK je --, skupna ponudba pa znaša 69700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.26M.
Zgodovina cene BBSNEK, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
0.00%
0.00%
-8.49%
-8.49%
Zgodovina cen BBSNEK (BBSNEK) v USD
Sledite spremembam cen BBSNEK za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
0.00%
30 dni
$ -0.0000227
-55.63%
60 dni
$ -0.00002501
-58.01%
90 dni
$ -0.00000689
-27.56%
Današnja sprememba cene BBSNEK
Danes je BBSNEK zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene BBSNEK
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000227 (-55.63%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene BBSNEK
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BBSNEK spremenil za $ -0.00002501 (-58.01%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene BBSNEK
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00000689 (-27.56%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BBSNEK (BBSNEK) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BBSNEK, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BBSNEK?
BBSNEK price is influenced by several key factors:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BBSNEK?
People want to know BBSNEK price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor gains/losses, and assess market trends. Investors use current prices to evaluate performance.
Napoved cene za kriptovaluto BBSNEK
Napoved cene BBSNEK (BBSNEK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BBSNEK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BBSNEK (BBSNEK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena BBSNEK lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BBSNEK v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BBSNEK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BBSNEK.
O BBSNEK
BBSNEK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for financial services. BBSNEK employs a unique consensus mechanism, ensuring transaction validity and network security. Its issuance model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain its value. The asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services, and as a tool for participating in network governance. BBSNEK's role in the broader digital asset landscape is to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, emphasizing privacy and user control.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BBSNEK
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BBSNEK? Nakup BBSNEK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BBSNEK. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BBSNEK (BBSNEK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BBSNEK bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto BBSNEK
Z lastništvom kriptovalute BBSNEK se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.
BBSNEK Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje BBSNEK razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta BBSNEK rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BBSNEK.
Koliko je kriptovaluta BBSNEK vredna danes?
Današnja cena kriptovalute BBSNEK je $ 0.00001811. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta BBSNEK še vedno dobra naložba?
BBSNEK ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BBSNEK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto BBSNEK?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto BBSNEK v vrednosti $ 24.86.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute BBSNEK?
Cena kriptovalute BBSNEK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute BBSNEK v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BBSNEK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute BBSNEK?
Na ceno BBSNEK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,348.78
+1.53%
ETH
3,452.72
+4.70%
SOL
161.31
+3.79%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1144
+1.98%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BBSNEK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BBSNEK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute BBSNEK gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute BBSNEK letos rasla?
Cena kriptovalute BBSNEK bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute BBSNEK (BBSNEK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:47 (UTC+8)
