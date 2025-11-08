Današnja cena BBSNEK

Današnja cena kriptovalute BBSNEK (BBSNEK) v živo je $ 0.00001811, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BBSNEK v USD je $ 0.00001811 na BBSNEK.

Kriptovaluta BBSNEK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BBSNEK. V zadnjih 24 urah se je BBSNEK trgovalo med $ 0.00001811 (najnižje) in $ 0.0000198 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BBSNEK premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.86.

Tržne informacije BBSNEK (BBSNEK)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 24.86$ 24.86 $ 24.86 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 69,700,000,000 69,700,000,000 69,700,000,000 Javna veriga blokov ADA

Trenutna tržna kapitalizacija BBSNEK je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.86. Obstoječa ponudba BBSNEK je --, skupna ponudba pa znaša 69700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.26M.